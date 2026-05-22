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22.05.2026 15:27:08
XRP ETFs Attract $42 Million As Bitcoin ETFs Bleed $1.4B: What Is Going On?
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Devisenkurse
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