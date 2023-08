XRP Kurs Prognose: Im aktuellen Kryptocrash zählt der Ripple-Coin zu den größten Verlierern

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten 24 Stunden hat der Kryptomarkt einige dramatische Kursveränderungen erlebt, bei denen nahezu keine Währung verschont blieb. Besonders hart getroffen wurde jedoch XRP, auch bekannt als Ripple-Coin. Trotz seiner vielversprechenden Zukunftsaussichten hat sich XRP inmitten dieses Kryptocrashes als einer der größten Verlierer herausgestellt. Doch was hat zu diesem Absturz geführt, und gibt es Hoffnung auf eine baldige Erholung? In diesem Artikel tauchen wir tiefer in die Kursprognose von XRP ein und untersuchen die Gründe und möglichen Zukunftsszenarien für den Ripple-Coin.

XRP im Sturm: Von der Unsicherheit der SEC bis zu Teslas Markteinfluss

Die digitale Währungswelt hat in den letzten Tagen und Wochen erhebliche Turbulenzen erlebt, wobei XRP, die Kryptowährung, die eng mit Ripple verbunden ist, einen besonders steinigen Weg hinter sich hat. XRP verzeichnete einen abrupten Kursverfall auf $0,42. Dieser Rückgang war nicht nur auf interne Entwicklungen zurückzuführen, sondern wurde auch von weitreichenden Marktdynamiken beeinflusst. Dennoch sehen Marktanalysten einen Silberstreif am Horizont und spekulieren über eine mögliche Erholung des Preises, die sich ab einem Kurs von rund $0,5 abzeichnen könnte.

Ein erheblicher Schock für die gesamte Krypto-Community waren Gerüchte, dass der Elektroauto-Riese Tesla seine Bitcoin-Bestände, die auf einen Wert von rund 377 Millionen Dollar geschätzt werden, abgestoßen haben könnte. Diese mögliche Entscheidung hatte weitreichende Auswirkungen auf den Markt und löste einen Dominoeffekt aus, der zu einem generellen Wertverlust verschiedener Kryptowährungen führte.

At a Bitcoin conference in 2021, Elon Musk announced that SpaceX owns #Bitcoin.



“I have Bitcoin, Tesla owns Bitcoin, SpaceX owns Bitcoin.” – Elon Musk



Today it was uncovered, SpaceX sold all its $373M #bitcoin, according to WSJ pic.twitter.com/Uwl4GyV6Sx — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) August 17, 2023

Zusätzlich zu den Tesla-Gerüchten wurden Befürchtungen durch die jüngsten Besprechungsprotokolle des Federal Open Market Committee genährt. Aus diesen ging hervor, dass in Erwägung gezogen wird, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies trug weiterhin zur bereits existierenden Volatilität des Krypto-Marktes bei.

Im Speziellen hatte XRP mit erheblichen Widerständen zu kämpfen und konnte die Marke von $0,65 nicht durchbrechen. In der Folge trat es in einen Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar ein. Ähnlich wie seine Krypto-Kollegen Bitcoin und Ethereum stürzte der Kurs und durchbrach im Fall von XRP die wichtige Unterstützungsmarke von $0,5 und verzeichnete einen beeindruckenden Preissturz von 20 %, wobei der Tiefststand bei $0,42 lag. Allerdings zeigten sich bald Anzeichen einer Erholung, wobei der Kurs sich in Richtung des 78,2 % Fibonacci-Retracement-Niveaus bei $0,52 bewegte.

Aber nicht nur makroökonomische Faktoren belasteten XRP. Ein weiterer Rückschlag für die Kryptowährung war die Nachricht, dass die US Securities and Exchange Commission (SEC) die Genehmigung für eine Zwischenberufung erhalten hatte, was erhebliche Zweifel an einem vorherigen günstigen Urteil für XRP aufkommen ließ. Das ursprüngliche Urteil von Richterin Analisa Torres am 13. Juli hatte zugunsten von XRP entschieden. Nun könnte dieses Urteil jedoch in Frage gestellt werden, da Torres kürzlich dem Antrag der SEC auf Berufung zugestimmt hat.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird XRP zu einem Preis von $0,5 gehandelt – ein kritischer Wendepunkt für Investoren. Sollte XRP die Marke von $0,55 überschreiten, könnten optimistischere Aussichten für die nahe Zukunft der Währung in Sicht sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese facettenreiche Situation weiterentwickelt und welche Auswirkungen dies auf Anleger und den Markt insgesamt haben wird.

Ripple gegen die US-Börsenaufsicht: Neue Entwicklungen im Rechtsstreit

Der Rechtsstreit zwischen Ripple und der US Securities and Exchange Commission (SEC) steht aktuell also auch im Fokus, da er kürzlich eine neue Wendung genommen hat. Doch vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in diesem Rechtsstreit bedarf es einiger Klarstellungen. Werfen wir einen genaueren Blick darauf.

Ein kurzer Rückblick: Letzten Monat verkündete die zuständige Richterin, Analisa Torres, eine wegweisende Entscheidung, wonach der sekundäre Verkauf von XRP nicht als Investitionsverträge eingestuft wird. Der Markt sah dies als Sieg für Ripple, und prompt stieg der Preis von XRP um fast 100 % und erreichte fast 0,90 $. Doch seither hat die Kryptowährung fast 50 % ihres Wertes verloren und wird nach einem Sturz von über 15 % allein in den letzten 24 Stunden aktuell bei 0,50 $ gehandelt.

Mit dem vermeintlichen Triumph für Ripple war die SEC mit dem Urteil nicht einverstanden. Erst letzte Woche legte die Kommission ein Zwischenurteil vor und signalisierte damit ihren Wunsch, das Urteil der Richterin anzufechten. Ripple hat sich dagegen gestellt und argumentiert, dass keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, die eine Abweichung von der Regel rechtfertigen, wonach alle Fragen vor einem Berufungsverfahren geklärt werden sollten.

Obwohl Ripple dagegen war, hat das US-Bezirksgericht für den Südbezirk von New York entschieden, das Anliegen der SEC für eine Zwischenberufung zuzulassen. Hier entsteht bei einigen die Fehlinterpretation, dass der Preissturz von XRP direkt mit dieser Entscheidung zusammenhängt, indem angenommen wird, dass die Berufung bereits zugelassen wurde. Dieser Schritt erlaubt der SEC lediglich, eine Zwischenberufung anzufordern – sie wird nicht automatisch gewährt. Diese Klarstellung stammt von James Filan, einem Strafverteidiger und ehemaligen Bundesstaatsanwalt.

$SONIK – die aktuell beste Memecoin-Alternative zu XRP?

In der schillernden Welt der Kryptowährungen ist es oft schwer, den Überblick zu behalten. Doch während einige Coins, wie beispielsweise XRP, bereits etabliert und bei Investoren und Krypto-Enthusiasten gut bekannt sind, gibt es immer wieder neue, spannende Projekte, die das Potenzial haben, den Markt zu revolutionieren. Eines dieser neuen und vielversprechenden Projekte ist $SONIK, ein Memecoin, der nicht nur durch seine einzigartige Positionierung, sondern auch durch sein innovatives Funktionsprinzip auf sich aufmerksam macht.

Sonik, inspiriert von der kultigen Figur Sonic the Hedgehog, ist nicht nur ein weiterer Memecoin in der Krypto-Landschaft. Im Gegensatz zu vielen anderen Coins, die auf reiner Spekulation basieren, bietet Sonik eine solide und durchdachte Strategie, die es ihm ermöglicht, sich von der Masse abzuheben. Der zentrale Punkt hierbei ist das „Stake-to-Earn“-Prinzip, bei dem Anleger, die ihre Tokens staken, attraktive Belohnungen erhalten. Mit einer beeindruckenden jährlichen Rendite (APY) von mehreren Hundert Prozent für Staker positioniert sich Sonik als ein möglicher attraktiver Coin für langfristige Investitionen.

Der PreSale von Sonik ist ebenfalls ein Hinweis auf das Potenzial dieses Coins. Mit einem bescheidenen Ziel von nur $2 Millionen hat Sonik bereits ein starkes Interesse in der Krypto-Community geweckt. Wenn man bedenkt, dass bereits 90 Millionen $SONIK Tokens gestaked wurden, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Coin ausverkauft ist.

Während XRP seine eigene Nische und Anerkennung im Krypto-Markt gefunden hat, könnte $SONIK eine frische und humorvolle Alternative für diejenigen darstellen, die nach einem Coin suchen, der Spaß und Ernsthaftigkeit miteinander verbindet. Hinzu kommt, dass Sonik, trotz seiner humorvollen Natur, ein starkes Engagement für Sicherheit zeigt. Das Team hinter Sonik hat seinen Smart Contract zur Überprüfung eingereicht, was Vertrauen und Glaubwürdigkeit in der Krypto-Gemeinschaft fördert.