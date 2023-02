XRP Kurs Prognose: kommt nun die große Korrektur oder kann Ripple weiter pumpen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der XRP-Preis ist in den letzten 24 Stunden um 3 % gesunken und fiel heute inmitten eines marktweiten Rückgangs auf 0,387535 $. Er ist nun in einer Woche um 1 % gestiegen und in den letzten 30 Tagen um sehr geringe 0,2 % gesunken, da die XRP-Gemeinschaft weiterhin auf den Abschluss des langwierigen Rechtsstreits von Ripple mit der SEC wartet.

Es ist teilweise wegen der SEC, dass der Markt – und XRP – heute gefallen ist, da die Wertpapieraufsichtsbehörde gestern den Stablecoin-Emittenten Terraform Labs und seinen (flüchtigen) CEO Do Kwon verklagte. Da Ripples Fall bei der SEC jedoch gut aussieht und die XRP-Community Coinbase dazu drängt, den Token erneut zu listen, könnte er ein gutes Jahr 2023 vor sich haben.

XRP ist in den letzten 24 Stunden um 2,3 % gefallen ist – Wo ist die nächste Unterstützung?

XRP befindet sich nach wie vor in einer gefährlichen Lage, wobei der Coin wohl für weitere Rückgänge gerüstet ist. Sein Relative Strength Index ist in den letzten Tagen unter 50 gefallen und könnte weiter fallen, nachdem er einen Großteil des Januars nahe 70 verbracht hat. In der Zwischenzeit hat der gleitende 30-Tage-Durchschnitt von XRP aufgehört, relativ zu seinem 200-Tage-Durchschnitt zu steigen, und könnte daher bald wieder nach unten fallen.

Die relevanteste Unterstützungsmarke, welche nun beachtet werden sollte, liegt aktuell bei 0,38 $. Das letzte Mal, als XRP unter diesen Preis fiel, zu Beginn dieser Woche, fiel er bis auf etwa 0,36 $. XRP ist in diesem Jahr nur einmal unter 0,35 $ gefallen (Anfang Januar), und dieser Preis bleibt die mittelfristige Unterstützung, die nur bei einem ernsthaften Marktabschwung durchbrochen werden würde.

Was das längerfristige Bild angeht, so warten die Inhaber immer noch geduldig auf den Abschluss des Verfahrens von Ripple gegen die SEC. Dieser befindet sich derzeit in der Endphase, da so gut wie alles in dem Fall vorgetragen wurde, so dass Richterin Analisa Torres die Aufgabe hat, ein Urteil zu fällen.

Laut einem Interview, das Ripple-CEO Brad Garlinghouse letzten Monat gab, könnte der Fall in der ersten Hälfte des Jahres 2023 oder spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sein. Und ein Großteil der XRP-Gemeinschaft geht davon aus, dass Ripple eine reelle Chance hat, ein Urteil zu erwirken, das es ihm ermöglicht, sein Geschäft fortzuführen.

Ripple has a particularly strong defense on the common enterprise prong of Howey and the SEC has struggled to even assert what is the common enterprise and has changed its position on this issue in the course of the proceeding. SEC has to win on this issue to succeed in the case. https://t.co/h5OTaBlYu2 — bill morgan (@Belisarius2020) January 20, 2023

Zum einen hat das Gericht, das den Fall beaufsichtigt, Ripple in den letzten Jahren mehrere günstige Urteile zugestanden. So wurde dem Unternehmen das Recht zugestanden, eine Fair-Notice-Verteidigung vorzubringen, und es wurde Zugang zu wichtigen Dokumenten und E-Mails im Zusammenhang mit einer Rede des damaligen SEC-Vorsitzenden William Hinman aus dem Jahr 2018 gewährt, in der er erklärte, dass weder Bitcoin noch Ethereum Wertpapiere seien.

Es wird argumentiert, dass die SEC nicht ausreichend bewiesen hat, wie Ripple ein „gemeinsames Unternehmen“ geschaffen hat, das den Wert von XRP gemäß dem Howey-Test steigert. Um zu beweisen, dass Ripple keine nicht registrierten Wertpapiere verkauft hat, muss die SEC klar definieren, was genau dieses gemeinsame Unternehmen ist. Einige kritisieren jedoch, dass die SEC sich diesbezüglich nicht deutlich genug ausgedrückt hat.

Angenommen, Ripple erhält ein positives Urteil, wird dies zweifellos eine große XRP-Rallye auslösen. Der XRP wird nicht nur an den Börsen, an denen er bereits gelistet ist, massiv gehandelt werden, sondern auch Plattformen, die im Dezember 2020 (als die SEC Ripple verklagte) von der Liste gestrichen wurden, werden ihn wieder aufnehmen.

Dazu gehört auch Coinbase, das in den letzten Tagen Gegenstand von Spekulationen war, nachdem festgestellt wurde, dass die Börse Wartungsarbeiten an XRP-Überweisungen durchgeführt hatte (obwohl sie solche Überweisungen derzeit nicht anbietet). Es war zum Teil wegen dieser Wartungsarbeiten, dass der Hashtag #RelistXRP auf Twitter viral ging, wobei die Unterstützer des Coins Coinbase dazu drängten, den XRP-Handel wieder einzuführen, was sowohl für Coinbase als auch für XRP einen Gewinn bedeuten würde.

Trotz der Auslistung von XRP (aus offensichtlichen rechtlichen Gründen) scheint Coinbase die Position von Ripple im Allgemeinen weiterhin zu unterstützen. Im November reichte Coinbase einen Amicus-Brief zur Unterstützung von Ripple ein, aus dem hervorging, dass Coinbase größtenteils auf der Seite des Unternehmens steht und es vorziehen würde, XRP wieder auf die Liste zu setzen, sofern es rechtlich sicher ist, dies zu tun.

Hey @coinbase and @brian_armstrong, I got a GREAT IDEA! Ready?



RELIST #XRP… people will go absolutely NUTS and will buy the shit out of it. You'll be heroes and instantly collect MILLIONS in exchange fees.



THEN use that money to fight the SEC on the staking thing.



VOILA! — XRPP (@XRP_Productions) February 10, 2023

Und wenn Coinbase XRP wieder auf die Liste setzt, wird der Kurs von XRP in diesem Jahr neue Höchststände erreichen, insbesondere wenn dies mit einem guten Urteil für Ripple einhergeht. Der Markt könnte erleben, dass XRP innerhalb weniger Tage nach einem solchen Urteil und/oder einer erneuten Listung auf 0,5 US-Dollar zurückkehrt, während längerfristig eine Rückkehr auf 1 US-Dollar möglich ist, bevor der Altcoin im Falle eines neuen Bullenmarktes auf sein Rekordhoch von 3,40 US-Dollar zusteuert.

Es ist auch erwähnenswert, dass XRP auf fundamentaler Ebene ein starker Coin bleibt. Dies wurde vor ein paar Wochen deutlich, als Ripple seinen XRP-Marktbericht für das vierte Quartal 2022 veröffentlichte, aus dem hervorging, dass es allein in diesem Quartal 226,31 Millionen US-Dollar an Netto-XRP-Verkäufen abgewickelt hatte. Dies geschah trotz des Rechtsstreits mit der SEC, was darauf hindeutet, dass das Ende dieses Rechtsstreits das Geschäft von Ripple ankurbeln wird.

