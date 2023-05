XRP Kurs Prognose: Möglicher Sieg über SEC und Emigration aus den USA

Innerhalb der vergangenen 48 Stunden konnte XRP einen Anstieg von 3,5 % verbuchen, wodurch sich der Preis auf 0,46 Dollar erhöhte. Das entspricht einer Steigerung von 8 % innerhalb der letzten Woche. Obwohl der jetzige Kurs auf einen Rückgang von 11 % im Monatsvergleich hindeutet, zeigt er gegenüber dem Jahresanfang immer noch ein Plus von 36 %. Dieser Preisanstieg scheint auf die gespannte Erwartung des Marktes hinsichtlich des abschließenden Urteils im Fall Ripple gegen die US-Börsenaufsicht SEC zurückzuführen zu sein.

In einem aktuellen Interview deutete Ripple-CEO Brad Garlinghouse an, dass Kryptounternehmen aufgrund der seiner Ansicht nach „verwirrenden“ regulatorischen Rahmenbedingungen die USA verlassen könnten. Möglicherweise plant Ripple, infolge des Konflikts mit der SEC, die Vereinigten Staaten zu verlassen. Jedoch könnte der kürzlich erfolgte Kauf des Verwahrungsanbieters Metaco darauf hindeuten, dass Ripple nicht unbedingt von einem negativen Ausgang des SEC-Falls ausgeht.

Es ist unbestreitbar, dass XRP derzeit zu den stärksten Kryptowährungen auf dem Markt gehört, was sich in guten Momentumsindikatoren niederschlägt. Der 30-Tage-Durchschnitt von XRP zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend gegenüber dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen starken Kaufdruck hindeutet, der möglicherweise noch mehrere Tage oder Wochen anhalten könnte. Besonders ermutigend ist auch, dass das Unterstützungsniveau von XRP in den letzten Tagen zunehmend höhere Werte erreicht hat, was darauf hindeutet, dass die Gewinne der Altcoin wohl nicht so schnell wieder abgeben werden.

XRPs Stärke der vergangenen Tage ist auf mehrerer Faktoren zurückzuführen. Erstens hat Richterin Analisa Torres, die über den Ripple-SEC-Fall entscheidet, den Antrag der Regulierungsbehörde abgelehnt, den Zugang zu wichtigen Dokumenten in Bezug auf die Rede von William Hinman aus dem Jahr 2018 zu blockieren, in der er Ethereum nicht als Sicherheit bezeichnete.

Diese Rede und die damit verbundenen E-Mails könnten eine wichtige Rolle im XRP-Fall spielen, da sie möglicherweise darauf hinweisen, wie die SEC die Altcoin gesehen hat und das Argument verstärken, dass die Regulierungsbehörde Ripple keine faire Benachrichtigung gegeben hat.

Die jüngsten positiven Entwicklungen von XRP können größtenteils auf diesen zentralen Faktor zurückgeführt werden. Darüber hinaus hat die Akquisition von Metaco, einem schweizerischen Anbieter für Krypto-Verwahrung, durch Ripple für einen Betrag von 250 Millionen Dollar, zusätzliches Vertrauen und Unterstützung für die Kryptowährung geschaffen.

Ripples Erwerbung von Metaco, ein Schweizer Anbieter von Krypto-Infrastruktur, ist ein bedeutender Schritt für das Unternehmen. Metaco, gegründet 2015, hat sich auf Lösungen für die institutionelle Verwahrung und die Tokenisierung von digitalen Vermögenswerten spezialisiert. Diese Akquisition ermöglicht Ripple die Erweiterung ihres Angebots an institutionellen Infrastrukturlösungen und wird die Breite des Leistungsspektrums der Firma erheblich vergrößern.

Ripple ist weltweit bekannt für seine innovative Krypto-Technologie und stellt den XRP Ledger bereit – ein blockchainbasiertes Zahlungsnetzwerk für Geschäfts- und Finanzinstitutionen. Durch die Integration von Metaco in das Portfolio kann Ripple nun ein erweitertes Leistungsspektrum anbieten. Es soll Kunden eine technologische Basis zur Verfügung gestellt werden, um jeden Typ von digitalen Vermögenswerten zu verwahren, auszugeben und abzurechnen.

Die Kernkompetenz von Metaco, ihre Orchestrierungsplattform Harmonize, ermöglicht einen umfassenden Umgang mit digitalen Assets. Dies reicht von der agnostischen Verwahrung und dem Handel bis hin zur Tokenisierung, dem Staking und der Verwaltung von Smart Contracts. Renommierte Banken wie Citi, DBS und BBVA gehören bereits zum Kundenkreis von Metaco.

Durch die Übernahme von Metaco hat Ripple Zugang zu einem erweiterten Kundenstamm und zusätzlichem Kapital erhalten, um die wachsende Nachfrage zu decken. Monica Long, die Präsidentin von Ripple, betonte, dass die Verwahrung ein kritischer Teil der Infrastruktur ist, der für Krypto-Dienstleistungen für Unternehmen benötigt wird. Mit der Integration von Metaco kann Ripple diese Dienstleistungen nun besser anbieten.

Diese Übernahme deutet nicht nur darauf hin, dass das Unternehmen plant, sein Geschäft auf institutionelle Verwahrungsdienstleistungen auszudehnen, sondern sie ist auch ein Indikator dafür, dass Ripple plant, in einer Zukunft ohne Einschränkungen zu operieren.

Dass dies geschehen wird, scheint die allgemeine Meinung in der Kryptowährungsgemeinschaft zu sein, wobei Anwälte bemerken, dass es der SEC nicht sehr gut gelungen ist, den Hauptpunkt ihres Falls zu beweisen, nämlich dass Ripple frühen Käufern von XRP eine Gewinnerwartung vermittelt hat.

3) Is this why the SEC did not seek an injunction to stop Ripple's ODL XRP sales continuing after the lawsuit started, because it knows they cannot be investment contracts =no investment of money, no expectation of profit, no common enterprise between ODL customers and Ripple. /9