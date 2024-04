XRP Kurs Prognose: Wie weit wird der Preis noch fallen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem der Kurs von XRP einige beachtliche Höhen erreicht hatte, folgten in den letzten Tagen leider abrupte Korrekturen, die den Wert wieder deutlich sinken ließen. Die jüngsten Entwicklungen werfen wichtige Fragen auf: Wie weit wird der Preis von XRP noch fallen? Und welche Faktoren könnten den weiteren Kursverlauf bestimmen?

XRP fällt unter 0,50 Dollar Marke

Der Kryptomarkt erlebte heute eine massive Korrektur, die erhebliche Auswirkungen auf die führenden Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, hatte. Besonders hart getroffen wurde XRP, die Währung von Ripple, die an einem einzigen Tag um mehr als 5 Prozent fiel und damit den Fortbestand einer bereits schwierigen Woche markierte.

Vor zwei Tagen begann der Abwärtstrend für XRP mit einer signifikanten Korrektur, die den Preis des Tokens von 0,62 Dollar auf 0,53 Dollar drückte. Diese Bewegung führte zum Verlust einer wichtigen Unterstützungsmarke bei 0,60 Dollar. Trotz einer vorübergehenden Erholung auf 0,55 Dollar folgte am gestrigen Abend ein weiterer dramatischer Rückgang. Der Preis fiel erneut um weit über 10 Prozent, erreichte zwischenzeitlich sogar einen Spitzenverlust von etwa 20 Prozent und setzte ein neues Multimonatstief bei 0,43 Dollar.

Quelle: CoinMarketCap

Obwohl der Markt eine leichte Erholung erlebt hat, liegt der Preis von XRP derzeit bei 0,49 Dollar und somit unter der kritischen Marke von 0,50 Dollar. Diese Entwicklungen positionieren XRP momentan als eine der schwächsten Kryptowährungen auf dem Markt. Dies ist besonders bemerkenswert, da Ripple kürzlich positive Entwicklungen im Rechtsstreit mit der SEC verzeichnen konnte, welche jedoch nicht ausreichten, um den Kursverfall aufzufangen.

Die Marktkapitalisierung von XRP ist infolgedessen weiter auf 27 Milliarden Dollar gefallen. Gleichzeitig stieg das Handelsvolumen im Zuge der Korrektur auf fast 5 Milliarden Dollar. Besonders besorgniserregend ist der Verlust der wichtigen Supportzonen bei 0,60 und 0,50 Dollar sowie der Fall unter die seit 2022 bestehende leicht bullische Aufwärtstrendlinie.

Angesichts dieser stark bearischen Entwicklungen fragen sich viele Anleger, ob und wann eine Erholung eintreten könnte und ob es überhaupt noch sinnvoll ist, in XRP zu investieren.

Ist der Aufwärtstrend des Ripplecoins damit gebrochen?

Die thematisierte Aufwärtstrendlinie hat XRP in den letzten zwei Jahren begleitet und dem Kurs trotz diverser Rückschläge einen leichten Aufwärtstrend ermöglicht, indem kontinuierlich höhere Tiefstwerte gesetzt wurden. Obwohl es gelegentlich kleinere Ausbrüche unter die Trendlinie gab, blieb diese erstaunlicherweise über den gesamten langen Zeitraum hinweg weitgehend intakt. Die heutige Korrektur stellt jedoch den ersten wirklich signifikanten Bruch darunter dar, was wahrscheinlich keine guten Nachrichten für die Bullen bedeutet.

In Bezug auf die nun folgende Kursentwicklung sind sowohl ein bullisches als auch ein bearisches Szenario denkbar. Das hängt vor allem davon ab, wie sich der Rest des Kryptomarktes in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt. Sollte die Korrektur noch nicht vorüber sein oder eine Konsolidierungsphase einsetzen, wäre es durchaus denkbar, dass XRP einen bearischen Retest der Trendlinie erlebt und anschließend weiter in Richtung 0,40 Dollar fällt. Das würde den Coin auf den Wert zurückwerfen, den er während des damaligen Bärenmarktes hatte. Angesichts der Tatsache, dass wir uns aktuell eigentlich in einem Bullenmarkt befinden, wäre dies ein wirklich schlechtes Zeichen.

Quelle: TradingView

Auf der anderen Seite könnte es XRP gelingen, sich schnell zu erholen, falls der Kryptomarkt sich ebenfalls rasch erholt. In diesem Fall könnte die Marke von 0,50 Dollar zurückerobert und die Trendlinie bei etwa 0,55 Dollar wieder überwunden werden. Sollte das gelingen, könnte eine weitere Erholung über den Widerstand bei 0,60 Dollar folgen.

Angesichts der schlechten Performance von XRP in den letzten Monaten im Vergleich zu anderen Kryptowährungen wie Solana, die ihren Wert im gleichen Zeitraum vervielfacht haben, erscheint das Investment in Ripple für viele Anleger zunehmend unattraktiv. Sie wenden sich stattdessen lieber jüngeren, frischeren und vor allem renditeträchtigeren Kryptoprojekten wie eTukTuk zu, die mehr Investitionsanreize bieten.

eTukTuk – eine interessantere Investitionsmöglichkeit als XRP?

eTukTuk ist ein brandneues Kryptoprojekt, das sich vor allem durch seine Kombination aus Blockchain-Technologie und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit von anderen unterscheidet. Das Projekt hat sich der Entwicklung und Implementierung einer umweltfreundlichen Transportlösung verschrieben, insbesondere für die dicht bevölkerten städtischen Gebiete Südasiens. Mit elektrisch betriebenen TukTuks und einer unterstützenden solarbetriebenen Ladeinfrastruktur will eTukTuk den traditionellen städtischen Verkehr transformieren, der derzeit hauptsächlich auf Verbrennungsmotoren basiert. Die Transformation verspricht dabei nicht nur eine Reduktion der Luftverschmutzung, sondern auch eine Verringerung der Betriebskosten für Fahrer und einen erhöhten Komfort für Passagiere.

Schlüsselelement des eTukTuk-Projekts ist der TUK-Token, der derzeit in einer PreSale-Phase angeboten wird. Mit einem attraktiven Einstiegspreis von nur 0,03 Dollar pro Token und einer bereits erzielten Investitionssumme von über 3 Millionen Dollar spiegelt sich das starke Vertrauen der Investorengemeinschaft in das Potenzial und die Nachhaltigkeit dieses Projekts wider.

Ein weiterer Anreiz für Investoren besteht in der Möglichkeit, ihre TUK-Tokens zu staken. Diese Option ist nicht nur finanziell attraktiv, da sie jährliche Renditen von bis zu 90 Prozent verspricht, sondern sie fördert auch eine langfristige Bindung und Unterstützung des Projekts und seiner Ziele. Durch das Staking werden Investoren also direkt an den Erfolgen des Projekts beteiligt und unterstützen aktiv die nachhaltige Entwicklung urbaner Mobilitätslösungen.

