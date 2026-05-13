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13.05.2026 16:30:04
XRP Overtakes Bitcoin, Ethereum In Korea: What Is Going On?
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,171
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-0,0005
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-0,04
|Japanischer Yen
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184,87
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-0,0600
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-0,03
|Britische Pfund
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0,8663
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9153
|
-0,0005
|
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-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1713
|
-0,0018
|
|
-0,02