XRP Preis Prognose: was passiert, wenn Coinbase den Coin relistet?

Der XRP-Preis hat in den letzten 24 Stunden um 3,9 % zugelegt und ist auf 0,384 $ gestiegen, da sich der Kryptowährungsmarkt von seinen Wochenendverlusten erholt hat. Sein aktueller Preis stellt einen Rückgang von 5 % in einer Woche und einen sehr leichten Rückgang von 0,4 % in den letzten 30 Tagen dar, da XRP weiterhin durch den sich hinziehenden Rechtsstreit von Ripple mit der SEC untergraben wird.

Trotzdem bleibt die Stimmung rund um diesen Fall positiv, da die XRP-Community vor kurzem auf Twitter Coinbase dazu aufforderte, den Token erneut zu listen. Dies zeigt die Zuversicht, dass es Ripple gelingen wird, ein positives Urteil zu erwirken, und dass es Börsen rechtlich erlaubt sein wird, XRP zu listen.

Die Community fordert Coinbase auf, den Token erneut zu listen – 3 $ XRP im Anmarsch?

XRP befindet sich derzeit in einer prekären Lage, da seine Indikatoren entweder für einen weiteren Anstieg oder einen neuen Rückgang sprechen. Der gleitende 30-Tage-Durchschnitt hat sich nach dem Berühren des 200-Tage-Durchschnitts abgeflacht, und es sieht so aus, als ob er jetzt zusammen mit dem Preis nach unten gehen könnte.

Unterdessen ist der Relative-Stärke-Index von XRP auf mehr als 45 gestiegen, nachdem er auf 40 gesunken war. Nachdem er in den letzten Tagen bereits gefallen ist, könnte diese kleine Erholung ein Zeichen für weitere Anstiege sein, obwohl er genauso gut wieder fallen könnte, wie es im Dezember der Fall war.

Der heutige Anstieg erfolgte im Rahmen einer weit verbreiteten Kampagne auf Twitter und in den sozialen Medien, um Coinbase zu ermutigen, XRP erneut zu listen. Unter dem Hashtag #RelistXRP haben die Befürworter des Coins argumentiert, dass ein solches Relisting nicht nur eine Rallye für den Token auslösen würde, sondern dass Coinbase davon profitieren würde, indem es Millionen an Tauschgebühren einnehmen würde.

Einige haben sogar behauptet, sie hätten Gerüchte gehört, dass Coinbase tatsächlich plant, XRP erneut zu listen, obwohl es keine Beweise für diese Spekulationen gibt. Allerdings hat die Börse bereits im November einen Amicus Brief zur Unterstützung von Ripple eingereicht. Dieser Schriftsatz untermauert die Ansicht, dass Coinbase weiterhin eine positive Haltung zu XRP einnimmt, auch wenn sie den Coin im Dezember 2020 von der Liste genommen hat, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

Hey @coinbase and @brian_armstrong, I got a GREAT IDEA! Ready?



RELIST #XRP… people will go absolutely NUTS and will buy the shit out of it. You'll be heroes and instantly collect MILLIONS in exchange fees.



THEN use that money to fight the SEC on the staking thing.



VOILA! — XRPP (@XRP_Productions) February 10, 2023

Ein weiteres Ereignis, das die Ansicht unterstützt, dass Coinbase XRP früher oder später wieder auf die Liste setzen wird, fand im Januar statt. Während einer Berufungsanhörung im Fall von LBRY gegen die SEC erklärte der Richter, dass der Verkauf von LBC-Tokens durch Dritte nicht als Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren gilt.

In Anbetracht der Tatsache, dass LBRY selbst unregistrierte Wertpapiere verkauft hatte, als es ursprünglich LBC-Token anbot, deutet dieses Urteil darauf hin, dass Börsen XRP auch dann noch listen können, wenn die SEC gegen Ripple gewinnt. Mit anderen Worten: Wenn Ripple seinen Fall verliert, würde das Coinbase nicht unbedingt davon abhalten, den Coin erneut zu listen.

Es besteht jedoch eine gute Chance, dass Ripple am Ende ein positives Ergebnis erzielt. Dafür sprechen die verschiedenen positiven Urteile, die Ripple bisher erlangt hat, darunter das Gericht, das sein Recht auf eine faire Verteidigung bestätigte, sowie Richter Torres, der ihm Zugang zu wichtigen Dokumenten und E-Mails im Zusammenhang mit einer Rede des damaligen Vorsitzenden William Hinman aus dem Jahr 2018 gewährte.

First word from the SEC v. LBRY hearing:



The SEC admitted on the record that the token itself is not a security.



Good job Mr. Deaton! https://t.co/tRXIQs5SSu — Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) January 30, 2023

Gleichzeitig haben Beobachter behauptet, dass die SEC nicht nachgewiesen hat, wie Ripple ein „gemeinsames Unternehmen“ entwickelt hat, das den Wert von XRP steigern würde. Dieser Nachweis ist von entscheidender Bedeutung, wenn die SEC nachweisen soll, dass Ripple nicht registrierte Wertpapiere verkauft hat, doch bisher ist es fraglich, ob sie dies angemessen nachgewiesen hat.

Die Aussichten für Ripple sind daher weiterhin gut. CEO Brad Garlinghouse sagte kürzlich, dass er davon ausgeht, dass der Fall bis zum Ende des ersten Halbjahres 2023 oder spätestens bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird. Sollte Ripple gewinnen, besteht kaum ein Zweifel daran, dass Coinbase XRP erneut listen würde. Es gibt auch wenig Zweifel daran, dass der Altcoin eine sehr große Rallye erleben würde. Unmittelbar nach einem positiven Ergebnis würde XRP wahrscheinlich innerhalb weniger Tage auf 1 $ schießen. Von dort aus könnte er für den Rest des Jahres auf bis zu 3 US-Dollar klettern, bevor er sich im Jahr 2024 seinem aktuellen Allzeithoch von 3,40 US-Dollar nähert.

Ripple has a particularly strong defense on the common enterprise prong of Howey and the SEC has struggled to even assert what is the common enterprise and has changed its position on this issue in the course of the proceeding. SEC has to win on this issue to succeed in the case. https://t.co/h5OTaBlYu2 — bill morgan (@Belisarius2020) January 20, 2023

Langfristig wird ein Sieg von Ripple das Unternehmen in die Lage versetzen, sein Geschäft sprunghaft auszubauen. Dies wird durch die Tatsache untermauert, dass es in der Lage war, dieses Geschäft selbst im Schatten des Falles zu erweitern, wobei sein XRP-Marktbericht für das vierte Quartal 2022 feststellte, dass es allein in diesem Quartal 226,31 Millionen US-Dollar an Netto-XRP-Verkäufen abwickelte. Aus diesem Grund könnten die Jahre nach einem Sieg von Ripple dazu führen, dass XRP in der Rangliste der Kryptowährungen aufsteigt, da Ripple mehr Akzeptanz und Nutzung erfährt.

