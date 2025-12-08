|
08.12.2025 14:45:00
Young men aren’t investing in a 401(k) for retirement — they’re banking on bitcoin
Income level, education and political beliefs all influence crypto ownership.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1652
|
0,0008
|
|
0,07
|Japanischer Yen
|
181,1265
|
0,3865
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,8738
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9386
|
0,0016
|
|
0,17
|Hongkong-Dollar
|
9,0656
|
0,0021
|
|
0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX in Grün -- DAX freundlich -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag etwas höher. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Anleger an den US-Börsen dürften sich zurückhalten. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.