yPredict macht den Handel an den Märkten mit KI vorhersehbarer

Freitag, 28. April 2023 – yPredict ist das KI-gestützte All in One Kursprognose-Programm für Finanzmärkte, das sich an Händler, Analysten und Entwickler richtet und jetzt im Vorverkauf erhältlich ist. In der vierten Phase eines achtstufigen Prozesses hat der Vorverkauf des $YPRED-Tokens 437.000 $ eingebracht, wobei noch Token für weniger als 500.000 $ verbleiben, bevor das Fundraising in dieser Phase zu Ende geht.

Potenzielle Käufer sollten also keine Zeit verlieren, um in ein revolutionäres Marktprognosesysmte zu investieren, das das Potenzial hat, den Handel nachhaltig zu verändern. Diese auf künstlicher Intelligenz basierende Handelsanalyseplattform der nächsten Generation bietet datengestützte Erkenntnisse, um profitablere Handelsentscheidungen zu treffen. Der $YPRED-Token wird zur Bezahlung der Mitgliedschaften und der auf dem Marktplatz verfügbaren Prognosemodelle verwendet und untermauert somit den Nutzen und Wert des Tokens.

Kaufen Sie $YPRED heute für eine 140%ige Rendite bei der Notierung an den Kryptobörsen

Potenzielle Investoren in die Plattform können den $YPRED-Token für 0,05 $ kaufen. Der Preis für die Börsennotierung beträgt 0,12 $, was den Anlegern eine enorme Rendite von 140 % bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen beschert. yPredict.ai ist ein Ökosystem, das von Experten für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (AI/ML) und Händlern aufgebaut wurde. Das Produktangebot umfasst Analysetools und -plattformen, die darauf ausgelegt sind, umsetzbare Markteinblicke und Analysen zu liefern.

yPredict erreicht dieses Ziel durch den Einsatz von hochmodernen Prognosemodellen und -metriken, die auf umfangreichen Datensätzen unterschiedlicher Art trainiert wurden, um Handelsentscheidungen zu verbessern. Eine kürzlich veröffentlichte Forschungsarbeit bestätigt den Ansatz von yPredict und zeigt, wie die auf maschinellem Lernen basierenden Large-Language-Modelle (LLMs), die das Herzstück von KI wie ChatGPT bilden, Aktienkursbewegungen vorhersagen können.

yPredict löst das Problem, dass Algorithmen die Preisbildung verschleiern

Wenn es um menschliches Verhalten und Finanzmärkte geht, gibt es ein gewisses Maß an Vorhersagbarkeit, das sich aus der Psychologie ableiten lässt. Der durchschnittliche Händler neigt beispielsweise dazu, zu hoch zu kaufen und zu niedrig zu verkaufen. Diese und andere Eigenschaften helfen zu erklären, wie sich die Finanzmarktanalyse entwickelt hat und uns technische Instrumente wie Candlesticks, Charts, technische Indikatoren und vieles mehr beschert hat.

Das Team von yPredict ist sich jedoch bewusst, dass sich die Märkte in den letzten Jahren stark verändert haben, insbesondere was die Bildung von Preisstrukturen betrifft. Die Schwierigkeit für erfahrene Händler, die versuchen, den Markt zu schlagen, besteht im Wesentlichen darin, dass ein Großteil der Liquidität und der Entscheidungsfindung sozusagen in den Händen von Algorithmen liegt.

Das bedeutet, dass ein Großteil der Marktinformationen hinter automatisierten Systemen „versteckt“ oder getarnt ist, die manchmal im Nanosekundentakt agieren. Für Menschen ist es schwer, mit diesen Bewegungen Schritt zu halten, geschweige denn sie zu analysieren – yPredict schafft hier Abhilfe. Aufgrund der Verbreitung dieser immer ausgefeilteren Algorithmen auf den Finanzmärkten – wobei Kryptowährungen vielleicht das extremste Beispiel sind – werden die Märkte immer weniger vorhersehbar.

Untersuchungen zeigen, dass auf den Finanzmärkten insgesamt bis zu 80 % des Handelsvolumens von Algorithmen ausgeführt werden. Infolge dieser Entwicklungen befinden sich Händler in der wenig beneidenswerten Lage, sich durch extremes Datenrauschen bewegen zu müssen, was es schwierig macht, einen zuverlässigen und konsistenten statistischen Vorteil zu finden.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich viele Marktteilnehmer, insbesondere im Kryptobereich, ausschließlich auf Nachrichten und die Stimmung in den sozialen Medien und/oder auf Handelssignale von unerfahrenen oder schlichtweg unehrlichen Signalanbietern verlassen.

Wie yPredict Marktvorhersagen und Marktplätze zu einer Erfolgsformel macht

yPredict löst diese Probleme, indem es die Macht der KI nutzt, um eigene Prognosemodelle und Marktplätze aufzubauen. Es gibt viele Finanzinformations-Websites und Blogs, die Marktprognosen anbieten, aber sie legen nur selten die Quelle der prognostizierten Werte, die Methode der Vorhersagen und den Status der Authentizität ihrer Vorhersagen offen – yPredict tut dies, weil es ein offenes System ist.

Das Team von yPredict.ai hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine neue Art von Handelsinstrumenten zu entwickeln, die vollständig auf KI basieren. Diese Tools garantieren keinen Vorteil, bieten aber eine Möglichkeit, einen Großteil des Rauschens auf den Märkten zu eliminieren. Infolgedessen können Handelsentscheidungen mit viel größerer Klarheit in Bezug auf die Daten getroffen werden, die der Entscheidungsfindung zugrunde liegen, wodurch sich die Chancen auf einen statistischen Vorteil zur Verbesserung der Rendite erhöhen.

Auch Entwickler sind Gewinner

yPredict ist nicht nur für Trader und Analysten gedacht. Die yPredict-Marktplätze ermöglichen es Entwicklern des maschinellen Lernens, die von ihnen entwickelten Prognosemodelle zum Verkauf anzubieten. Dank yPredict können die Entwickler ein stetiges und wachsendes passives Einkommen aus ihrer Arbeit erzielen, das letztlich von der nachweisbaren Erfolgsquote ihrer Modelle abhängt. Die Entwickler verdienen ihr passives Einkommen in Form des $YPRED-Tokens.

yPredict ist eine offene Plattform für Kursprognosen

yPredict’s Marktprognosen sind eine offene Plattform, die Coin- und Wertpapier-Preisprognosen ohne Kosten für den Endnutzer erstellt. Diese Prognosen werden mit Hilfe eigener Prognosemodelle und eines Marktplatzes erstellt. Diese kostenlosen Prognosen zeigen endlose Möglichkeiten für die Analyse von Preistrends durch KI-Tools für maschinelles Lernen auf yPredict-Plattformen.

Hier sind die wichtigsten Merkmale der yPredict Marktprognosen

Offene (keine Anmeldung erforderlich) und kostenlose Plattform für immer

Öffentlich verfügbare Kursprognosen für tausende von Coins

Kursziele, die mit modernsten Methoden der Finanzprognose erstellt werden

yPredict-Analysen liefern verwertbare Erkenntnisse

Der Aufbau eines Vorteils auf den Finanzmärkten, ob Aktien oder Kryptowährungen, erfordert datengestützte Erkenntnisse und Intelligenz, um Muster im Marktverhalten zu analysieren. Obwohl es einige Entwicklungen in der Branche der Legacy-Trading-Tools gegeben hat, um die mit der zunehmenden Automatisierung verbundenen Probleme zu bewältigen, liefern sie immer noch keine verwertbaren Erkenntnisse, um hoch trainierte Algorithmen zu schlagen.

Seit es Finanzmärkte gibt, haben Händler versucht, die Kursrichtung vorherzusagen, um Gewinne zu erzielen. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen, die yPredict in seinem All-in-One-Ökosystem für Preisanalysen und -Prognosen vereint.

Einige Schlüsselfunktionen:

Erkennung von Mustern

Automatische Erkennung von über 100 Chartmustern. Jedes Mal, wenn ein neues Chartmuster erkannt wird, gibt das Tool eine Warnung mit dem Namen des Musters und seinem Konfidenzwert aus. Dieser Wert wird auf der Grundlage der Leistung des Musters in den jüngsten Daten berechnet.

Sentiment-Analyse

Liefert die allgemeine Stimmung der Nachrichten und sozialen Medien, wenn der Name oder das Symbol des aktuell analysierten Vermögenswerts darin erwähnt wird.

Indikator-Analyse

Testen Sie automatisch Hunderte von technischen Indikatoren für jeden Vermögenswert (Symbol) und filtern Sie unwirksame Indikatoren heraus, um nur diejenigen aufzulisten, die sich in Tests mit aktuellen Marktdaten bewährt haben.

Transaktionsanalyse

Analysieren Sie Transaktions-/Tickdaten für jeden Vermögenswert und entwickeln Sie Metriken, um datengestützte nützliche Erkenntnisse zu gewinnen.

yPredict Freemium-Preismodell wird Trader und Analysten in Scharen anziehen

Die yPredict-Analyseplattform ist auf ein Freemium-Preismodell ausgelegt. Es gibt drei Stufen der Mitgliedschaft: Free, Active und Pro Trader. Der $YPRED-Token wird verwendet, um die Mitgliedschaften und die auf dem Marktplatz verfügbaren Prognosemodelle zu bezahlen, wodurch der Nutzen und der Wert des Tokens untermauert werden. Anleger können $YPRED mit ETH, MATIC und BNB kaufen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Video zum Kauf.

Jetzt $YPRED kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.