yPredict-Presale läuft auf Hochtouren und erreicht 750.000 Dollar – 28,5 % Preisanstieg steht bevor

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Vorverkauf der revolutionären KI-gestützten Handels- und Analyseplattform yPredict läuft auf Hochtouren. Interessenten sollten keine Zeit verlieren, um in das Projekt zu investieren, dessen KI-gestütztes Krypto-Kursprognosen auf institutioneller Ebene als ein Game-Changer für die Handelsbranche angepriesen wird, da der Vorverkaufspreis bald angehoben wird.

Unleash the power of yPredict! Access thousands of crypto price predictions , AI-driven analytics , a developer marketplace , and a sophisticated trading terminal . Elevate your trading game and harness the future of AI-driven tools! #YPRED #Crypto #TradingSuccess pic.twitter.com/WNxGQpfhzd — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 4, 2023

Das Web3-Startup hat durch den Vorverkauf seines Krypto-Tokens $YPRED inzwischen knapp 780.000 Dollar eingenommen, da sich die Investoren vor dem bevorstehenden Preisanstieg von 28,5 % um die Token bemühen. Der Vorverkauf befindet sich derzeit in Phase 4, wird aber in Phase 5 übergehen, wenn der Verkauf von $YPRED-Token 932.000 Dollar übersteigt.

Aktuell kostet ein $YPRED-Token noch 0,05 USD, in Phase 5 steigt der Preis auf 0,07 Dollar, bevor $YPRED später in diesem Jahr für 0,12 Dollar an den großen Kryptowährungsbörsen gelistet wird.

yPredict Presale is on fire, raising over $700k! Don't miss out on early investment in YPRED at just $0.05. Secure your spot before prices rise & benefit from unrealized gains. Transform your crypto price prediction game with this innovative trading tool! #yPredict… pic.twitter.com/5O7xBh4XZ8 — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 9, 2023

Das bedeutet, dass Investoren, die jetzt einsteigen, einen extrem hohen Buchgewinn von 140 % erzielen können, wenn das Initial Exchange Offering (IEO) ansteht. yPredict’s KI-gestützte Kursvorhersagen erzeugen einen riesigen Hype Angesichts der jüngsten Entwicklungen in der KI-Technologie (wie die Veröffentlichung von ChatGPT im November letzten Jahres) und des steigenden Interesses an den verschiedenen Anwendungsfällen von KI ist es nicht überraschend, dass yPredict in der Krypto-Branche für viel Aufsehen sorgt.

Breaking news from the cosmos: Intergalactic investor Zaltron discovered #yPredict, the innovative AI-powered trading platform, and has successfully joined the #YPRED revolution! Experience the future of crypto trading with unparalleled AI capabilities. Get ready for… pic.twitter.com/5gL0L13s98 — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 8, 2023

yPredict baut eine hochmoderne Analyse- und Handelsplattform für Kryptowährungen auf, die Händlern und Anlegern Zugang zu Dutzenden von KI-gestützten Signalen, Ausbrüchen, Mustererkennungen und Social/News-Sentiment-Funktionen bietet“, so das Start-up in seinem Litepaper. Die Technologie der Plattform wurde unter Verwendung von hochmodernen Prognosemodellen und riesigen Mengen an Daten entwickelt, die von den Top 1% KI-Entwicklern erstellt wurden.

Jetzt $YPRED zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Der ypredict.ai-Marktplatz wird es Experten ermöglichen, wiederkehrende Einnahmen zu erzielen, indem sie ihre Modellvorhersagen oder Datenanalysen als Handelssignale anbieten, die von Händlern und Investoren abonniert werden können“. Alles in allem zielt die Plattform von yPredict darauf ab, Marktteilnehmern einen unschlagbaren Vorteil zu verschaffen. Und das ist nicht nur ein Gerücht – KI hat sich als fähig erwiesen, Marktbewegungen vorherzusagen.

Eine kürzlich veröffentlichte Forschungsarbeit hat gezeigt, wie die auf maschinellem Lernen basierenden großen Sprachmodelle (LLMs), die das Herzstück von KI wie ChatGPT bilden, es ermöglichen, Aktienkursbewegungen genauer vorherzusagen. Da erwartet wird, dass sich immer mehr Händler und Investoren in den kommenden Quartalen und Jahren an die KI-Technologie wenden werden, ist es kein Wunder, dass Analysten große Dinge für die yPredict-Plattform und ihren $YPRED-Token voraussagen. Der beliebte britische Krypto-Startup/Presale-YouTube-Analyst Jacob Crypto Bury ist der Meinung, dass yPredict wie ein „Juwel mit geringer Marktkapitalisierung“ aussieht, wobei $YPRED das Potenzial hat, sich mindestens zu verzehnfachen.

Laut dem Whitepaper des Projekts plant yPredict die Einführung der Vollversion seiner Analyse-, Repository- und Marktplatz-Plattform bis Ende 2023. Für diejenigen, die daran interessiert sind, die Plattform in ihrer frühen Form zu testen, hat yPredict bereits eine Beta-Version gestartet, für die man sich hier auf die Warteliste setzen lassen kann.

yPredict startet Partner-Programm

Der virale Krypto-Vorverkauf von yPredict hat gerade einen massiven Schub erhalten, da das Web3-Startup gerade ein neues Botschafterprogramm und eine Partnerschaft angekündigt hat.

Announcing the AI Ambassador Program #yPredict is launching the AI Ambassador Program



Get your "Early Investor" tag!



Method 1: $5K+ $YPRED investment & social support

Method 2: Hyperactive social media promotion



Enjoy admin privileges in our telegram community,… pic.twitter.com/N8EIEkKvi8 — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 5, 2023

Das Start-up sagt, dass das neue Programm „darauf abzielt, frühe Investoren anzuerkennen und zu belohnen, die sich für yPredict einsetzen und unsere Vision über verschiedene Formen der sozialen Medien verbreiten“. In der Zwischenzeit hat yPredict auch eine Partnerschaft mit ShubPy geschlossen, das eng mit yPredict zusammenarbeiten wird, um die Skalierung seines KI-gestützten Produkts zu unterstützen. Laut einer Erklärung von yPredict ist ShubPy „ein zuverlässiger Entwicklungspartner mit umfangreicher Erfahrung im Bereich skalierbarer Lösungen“.

$YPRED – Utility-Token liefert echten Mehrwert

$YPRED ist das wirtschaftliche Rückgrat der revolutionären KI-gestützten Handelsplattform von yPredict. Um Zugang zu den Premium-Funktionen von yPredict zu erhalten, müssen neue Nutzer Abonnementgebühr mit $YPRED-Token entrichten. 10 % dieser Gebühren werden an bestehende $YPRED-Token-Inhaber ausgeschüttet, um Investoren zum HODL zu ermutigen, da sie sich so ein passives Einkommen schaffen können.

Jetzt $YPRED kaufen.

$YPRED-Besitzer können ihre Token auch in Pools einsetzen und von monatlichen Belohnungen profitieren. Die KI-Handelsplattform von yPredict ist auf ein Freemium-Preismodell ausgelegt.

Es gibt drei Mitgliedsstufen: Kostenlos, Active und Profi-Trader.

80 % des gesamten Tokenangebots von 100 Millionen $YPRED werden während des öffentlichen Vorverkaufs zur Verfügung gestellt. Die anderen 20 % der Token werden für die Liquidität (10 %), die Finanzabteilung (5 %) und die Entwicklung (5 %) bereitgestellt.

yPredict – einer der fairsten Presales der Branche

Analysten haben den Vorverkauf von yPredict als einen der fairsten der Branche bezeichnet, da viele andere Vorverkaufsprojekte einen großen Teil des Coinangebots für Insider reservieren. Durch die Tokenomics von yPredict wird der Anreiz für einen Rug Pull drastisch verringert.

Und da die Mitglieder der Krypto-Community in der Lage sind, sich in der Anfangsphase des Projekts einen so großen Teil des Token-Vorrats zu sichern, müssen sich die Investoren keine Sorgen über massive Insider-Token-Verluste machen, die den Preis in der Zukunft beeinträchtigen könnten.

$YPRED kann einfach mit ETH, MATIC oder BNB oder mit Karte gekauft werden.

Da erwartet wird, dass die Plattform von yPredict im Jahr 2023 und darüber hinaus mit der zunehmenden Verbreitung von KI und dem Aufschwung der Kryptomärkte äußerst erfolgreich sein wird, sollten Anleger sich beeilen, wenn sie vorhaben, in $YPRED zu investieren, da die nächste Preiserhöhung unmittelbar bevorsteht.

Hier gehts direkt zu yPredict und zum Token-Presale.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.