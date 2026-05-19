19.05.2026 17:31:52

Zahl der Durchfahrten verdoppelt: Iran kündigt Bitcoin-Versicherung für Schiffe in der Straße von Hormus an

Der Iran arbeitet offenbar intensiv daran, die Straße von Hormus dauerhaft unter seine Kontrolle zu stellen und davon auch finanziell zu profitieren. Dazu baut er mehrere neue Institutionen auf. Unterdessen hat sich die Zahl der Schiffe, die die Meerenge durchqueren, vergangene Woche mehr als verdoppelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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