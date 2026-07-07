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07.07.2026 14:53:38
Zilliqa steigt bei Liechtensteins Blockchain-Projekt ein
Vergangenen Oktober startete das «Liechtenstein Trust Integrity Network» mit der Blockchain Zilliqa als Partner. Mit gemeinsamen Investitionen wird Zilliqa, neben der Telecom Liechtenstein als Mehrheitsaktionärin, zu einem «bedeutenden» Aktionär.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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