Zinssorgen und geopolitische Risiken belasten: Bitcoin fällt stellenweise unter 60.000 US-Dollar

Zuletzt zeigte er sich wieder etwas erholt und notierte bei gut 61 000 Dollar. Am Freitag hatte der Kurs allerdings noch 10 000 Dollar höher gelegen, bevor ihn der Angriff Irans auf Israel unter 62.000 Dollar gedrückt hatte.

"Ein Cocktail der Unsicherheit, bestehend aus Inflations- und Zinssorgen sowie geopolitischen Risikofaktoren lassen Börsianer Bitcoin und Co mit spitzen Fingern anfassen", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Zudem zeigten sich Anleger unmittelbar vor dem Bitcoin-Halving spürbar nervös und begäben sich in Habachtstellung. Am kommenden Samstag wird die Belohnung für das Berechnen neuer Bitcoins halbiert - zum vierten Mal in der Geschichte der Währung. In der Vergangenheit folgten den Halvings stets neue Kursgewinne.

Laut Emden lauern nach dem Halving allerdings mögliche Abwärtsrisiken auf dem Kurs. Vor allem Bitcoin-Miner könnten sich aufgrund von Rentabilitätsgründen gezwungen sehen, ihre Bestände loszuwerden. Auch für viele Privatanleger könnte das Ereignis als Anlass genommen werden, um im größeren Stil Gewinne einzustreichen.

