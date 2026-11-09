|
09.11.2026 22:52:28
Zoe Kleinman: Nvidia CEO's affair will cause ripples across US and beyond
Jensen Huang is being investigated by his own company over an extramarital affair with a woman alleged to be a Chinese spy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1183
|
-0,0039
|
|
-0,35
|Japanischer Yen
|
177,33
|
0,1100
|
|
0,06
|Britische Pfund
|
0,8361
|
0,0011
|
|
0,13
|Schweizer Franken
|
0,9212
|
0,0016
|
|
0,18
|Hongkong-Dollar
|
8,7732
|
-0,0270
|
|
-0,31
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX klettert kräftig -- DAX klar im Plus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls kräftige Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.