09.11.2026 22:52:28

Zoe Kleinman: Nvidia CEO's affair will cause ripples across US and beyond

Jensen Huang is being investigated by his own company over an extramarital affair with a woman alleged to be a Chinese spy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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ATX klettert kräftig -- DAX klar im Plus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls kräftige Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
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