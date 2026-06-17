|
17.06.2026 17:00:00
Zu teuer: Dells Neo-Konter XPS 13 kostet das Eineinhalbfache vom MacBook Neo
Dell hat sein neues XPS 13 kürzlich als MacBook-Neo-Konter angekündigt, löst das Versprechen hierzulande aber nicht ein: Es kostet mindestens 1050 Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1554
|
-0,0055
|
|
-0,47
|Japanischer Yen
|
185,38
|
-0,8800
|
|
-0,47
|Britische Pfund
|
0,8651
|
0,0005
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9197
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,0528
|
-0,0418
|
|
-0,46
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.