Zum ersten Mal überholt Liquid Staking das Krypto Lending

Laut DefiLlama hat zum ersten Mal überhaupt das Liquid Staking das Lending überholt. Offenbar wollen Anleger lieber von den Staking Rewards profitieren, als ihre Coins an andere zu verleihen und dafür Zinsen zu verdienen. Es muss allerdings erwähnt werden, dass laut der Daten von DefiLlama zeigen, dass beide Bereiche bei der Gesamtsumme des in den Protokoll liegenden Vermögens nur sehr geringe Differenzen zeigt. Bei der Anzahl der Protokolle hingegen führt Lending deutlich vor dem Liquid Staking mit 218 zu 75.

TVL Liquid Staking liegt bei 13,63 Milliarden USD

TVL bei Lending liegt bei 13,23 Milliarden USD

pSTAKE Finance und OKC Liquid Staking: Höchsten Veränderungen in einem Monat

Flux Finance und Aada: Höchsten Veränderungen beim Lending

Die Bedeutung von liquiden Assets und Märkten

Nicht nur Kryptowährungen sollten liquide sein. Jedes Asset, dass an der Börse gehandelt wird, sowie die Börse selbst, sollten eine hohe Liquidität aufweisen. Eine hohe Liquidität stellt sicher, dass die Märkte funktionieren und Orders ausgeführt werden können. Fehlt es an Liquidität, beispielsweise einzelner Coins, dann können Anleger ihre Trades nicht ausführen. Außerdem werden bei fehlender Liquidität die Marktpreise drastisch verändert, wenn die Assets dennoch gehandelt werden.

https://defillama.com/categories

Stehen offene Positionen der fehlenden Liquidität gegenüber, dann senken Verkäufer die Preise und beeinflussen damit die aktuellen Marktpreise. Es kann auch an Liquidität von Anbietern fehlen, beispielsweise bei dezentralisierten Börsen. Große Transaktionen von sogenannten Walen können die Liquidität einzelner Token erheblich beeinflussen. Man spricht dann von der Volatilität und die führt häufig zu einem Dominoeffekt, bei dem die Preise wieder und wieder von sinkenden oder steigenden Kursbewegungen geprägt werden.

https://www.gs.de

Wenn Geldkurs und Briefkurs nahe beieinander liegen, der Spread, dann hat die Krypto Börse ein erhebliches Volumen an Transaktionen, die nicht durch Verkäufe getrieben werden. Das große Volumen hilft dabei, die Preise der gehandelten Vermögenswerte ausgleichen. Märkte mit wenig bis keiner Handelsaktivität sind anfälliger für plötzliche oder starke Volatilitätsspitzen. Das liegt daran, dass aus einer einzelnen massiven Kauf- oder Verkaufstransaktion entsteht, könnte möglicherweise abrupte Preisbewegungen verursachen.

In liquiden Märkten gibt es gleich viele Käufer und Verkäufer und auf beiden Seiten ein hohes Handelsvolumen. Trader, die sich vor allem auf technische Indikatoren verlassen, erkennen durch die erhöhte Liquidität leichter mögliche Markttrends.

Vorteile von hoher Krypto-Liquidität

Order werden schneller ausgeführt

Einfache Einleitung oder Stornierung von Transaktionen

Schnellere Umwandlung von Vermögenswerten in Bargeld

Verkauf von Reserven mit minimalem oder keinem Wertverlust

Stabilisierte Spreads halten Preisbewegungen im Rahmen

Stärkung des Vertrauens der Anleger

Zuverlässigere Chartprognosen möglich

Was ist Liquid Staking?

Beim Liquid Staking erhalten Benutzer Rewards, wenn sie ihre Token ins Staking anlegen. In der Regel passiert dies in einem Staking-Pool oder beim Staking des Token einer Krypto-Handelsplattform wie beispielsweise OKX. Der hauptsächliche Grund des Liquid Staking ist die Bereitstellung von Liquidität dezentralisierter Börsen. Da hier der Mittelsmann fehlt und im Falle von nicht ausreichender Liquidität selbst die Balance zwischen Angebot und Nachfrage wieder herstellt, benötigen dezentralisierte Börsen Liquidität von ihren Benutzern.

Smart Contracts regeln auch in diesem Fall die Abläufe. Anders als beim herkömmlichen Staking erhält der Benutzer beim Liquid Staking für seine gesperrten Token einen Receipt Token ausgestellt. Dieses Token kann weiterverkauft werden und vom neuen Besitzer sofort dazu verwendet werden, die gesperrten Token aus dem Staking herauszunehmen. Es entsteht ein sekundärer Markt mit einem zusätzlichen Zugang zu Liquidität.

https://www.finoa.io

Angeregt durch die Roadmap von Ethereum und dem angekündigten Shanghai-Update sind Unterformen des Liquid Staking entstanden. Dazu gehörte beispielsweise das Lido-Protokoll, das es Benutzern ermöglicht, ETH ohne Sperrung zu staken und dennoch gleichzeitig an On-Chain-Aktivitäten wie dem Lending teilzunehmen. Der stETH-Token repräsentiert die gestakten ETH in Lido, er wird auf verschiedenen DeFi-Protokollen akzeptiert und bringt zusätzliche Liquidität in den Markt.

Auch Coinbase hat einen solchen Token veröffentlicht, und zwar den cbETH. Der ist jedoch nicht mit dem Handelsvolumen von stETH vergleichbar. Da Liquid Staking Liquidität für DeFi bereitstellt, findet ein Großteil des Stakings auf Ethereum statt.

Vorteile und Nachteile Liquid Staking

Liquid Staking ist vor allem aufgrund der Umstellung von PoW auf PoS bei Ethereum unter starker Nachfrage geraten. Das mit Spannung erwartete Shanghai-Upgrade wird Investoren erstmals erlauben, ihre gestakten ETH aus den Kontrakts abheben zu können. Dies war bisher einer der größten Nachteile von Ethereum-Staking. Nach der Implementierung wird von Experten erwartet, dass die Nachfrage nach Liquid Staking noch weiter steigt. Daher ist es wichtig, die Vorteile und Nachteile zu kennen.

Pros:

Je nach Anbieter sind die Token jederzeit frei handelbar

Teilnahme am ETH-Staking auch ohne 32 ETH

Zusätzliche Renditen durch weitere DeFi-Produkte möglich

Verwahrung bzw. Staking in der eigenen Wallet

Cons:

Je nach Anbieter sind die Token im Staking vollständig gesperrt

Liquid Staking Derivates LSDs nur über zentralisierte Plattformen

Was ist Lending?

Wer zu viel davon hat, leiht dem anderen davon etwas. Was im klassischen Finanzsystem mit Verbraucherkrediten und Hypotheken funktioniert, ist mit Lending auch im Kryptomarkt möglich. Für das Verleihen von Coins erhält der eigentliche Besitzer, jeweils Zinsen gutschrieben. Lending ist auch als DeFi Lending bekannt, auch DeFi Loans ist ein geläufiger Begriff. Die Vermittlung von Krypto Lending erfolgt auf spezialisierten Plattformen, die in der Regel dezentralisiert sind und das Handelsgeschäft Peer-to-Peer abwickeln.

https://www.sofi.com

Die Abwicklung basierend auf Smart Contracts ist schneller und sicherer, als die lästige Überprüfung der Kreditwürdigkeit von Bankkunden und DeFi-Darlehen bieten in der Regel auch wesentlich bessere Renditen als der klassische Finanz- und Kreditmarkt. Es gibt allerdings zu beachten, dass die verliehenen Coins starken Kursschwankungen unterliegen und aus der eigentlich verliehenen Summe deutlich weniger Kapital werden lassen. Das wäre zwar zugunsten des Kreditnehmers, aber nicht im Sinne des Kreditgebers.

Um den Wert der Sicherheiten zu gewährleisten, müssen Kreditnehmer bei vielen Plattformen eine Mindesteinlage hinterlegen. Diese kann bis zu 200 % der Darlehenssumme betragen. Sie dient zur Absicherung, außerdem kann, falls der Preis des Kredites unter den Wert der Sicherheiten fällt, eine Verwertungsstrafe fällig werden.

Vorteile und Nachteile Lending

Das Leihgeschäft mit Kryptowährungen ist nicht vergleichbar mit den Bedingungen des klassischen Kreditwesens einer Bank. Hohe Zinsversprechen locken Anleger häufig in die Hände von Betrügern. Daher sollten Sie unbedingt die Vorteile und Nachteile von Lending kennen.

Pro:

Kredite erhalten ohne Überprüfung der Kreditwürdigkeit

Flexible Rückzahlungen möglich

Flexiblere Anpassung von Krediten an die Bedürfnisse des Kreditnehmers

Vermögen kann teilweise verliehen und gleichzeitig liquide gemacht werden

Cons:

Im Insolvenzfall der Plattform bzw. des Ausfalls des Kreditnehmers greift kein Einlagensicherungsfonds oder ähnliches.

Sinkt der Wert des Kreditrahmens, muss Kreditnehmer mehr zurückzahlen

