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05.07.2026 17:42:57
Zwischen Angst und Abverkauf: Was den Bitcoin-Kurs derzeit drückt
Nach dem Allzeithoch im Herbst hat Bitcoin heuer bereits ein Drittel seines Werts verloren. Das hängt unter anderem mit der Politik der US-Notenbank und dem KI-Hype zusammenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1437
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|Japanischer Yen
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184,64
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|Schweizer Franken
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0,9188
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|Hongkong-Dollar
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