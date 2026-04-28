APA ots news: Die Fonds-Lupe: Neues Tool der Finanzmarktaufsicht macht...

Fondsgesellschaft:

Alle 1741 Fund Management 1741 Fund Services 1741 Fund Solutions 21e6 Capital 24 Capital Management 2Xideas 3 Banken-Generali Investment 360 ONE Asset Management 3D Invest 3V Asset Management 4AM – For Asset Managers 4L Capital 7orca Asset Management A.IX Capital AA Asset Consult AAC Alpha Aachener Grundvermögen KAG Abalone Asset Management Abaris Investment Management Abbey Capital ABELE Depotverwaltung Aberdeen Fund Management Aberdeen Immobilien Kapitalanlage Aberdeen International Fund PLC ABN AMRO Bank NV ABN AMRO Bank NV ABN AMRO Investment ABN AMRO Investment Solutions Abraxas Capital Management abrdn Fund Managers abrdn Investments abrdnCapital (CI) Absalon Absolute Asset Management Absolute Return Consulting Absolute Return Investment Advisors Absolute Return Partners LLP ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft Accessio Kapital Accumulus Capital Management LLC Accuro Fund Solutions Active Niche Funds Activest ADEPA Asset Management Aditya Birla Sun Life AMC Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte AdVertum Vermögensmanagement ADVISORY Invest Aegon Asset Management QIF plc Aegon Investment Management BV AFFM AGATHON CAPITAL AGEVIS AGT Partners Pte Aguja Capital Ahead Wealth Solutions AHL (Cayman) SPC AIF Alternativ Invest Finance Aikya Investment Management AK Asset Management Aktia Bank PLC AL Sydbank A/S Al Waha Capital PJSC Alatus Capital Albemarle Asset Management Albrech & Cie. Vermögensverwaltung Alceda Fund Management Alcentra Alean (Capital) Algebris (UK) Alger Management Alienor Capital All Stars Fondsservice Allfunds Investment Solutions AllianceBernstein Allianz Capital Partners Allianz Global Investors Allianz Global Investors Allianz Global Investors – Frankfurt Allianz Global Investors (UK) Allianz Global Investors Asia Pacific Allianz Invest KAG Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft Allington Investment Advisors Allspring Asset Management Allspring Funds Management, LLC Allspring Global Investments Allspring Global Investments Alma Capital Investment Management Alpen Privatbank Alpha Associates Alpha Beta Asset Management Alpha Japan Asset Advisors alpha portfolio advisors Alphinity Investment Management Pty Alpine Associates Management Alpinum Investment Management ALPS Family Office Alquity Investment Management Altana Wealth ALTE LEIPZIGER Trust Investment Alter Domus Management Company Alternative Patrimoniale Altrafin Advisory Alturis Capital amandea Vermögensverwaltung Amber Capital UK Llp Ambienta Sgr S.p.A American Century Investment Management American Century Investments AMF Capital Amfileon AMG Fondsverwaltung Amova Asset Management Americas Amova Asset Management Asia Amova Asset Management Co Amova Asset Management UK AMP Group Ampega Investment Amundi Amundi Amundi Amundi Asset Management Amundi Asset Management Amundi Austria Amundi Deutschland Amundi Immobilier Anaxis Asset Management Andbank Asset Management Andreas Winkel, Vermögensverwaltungen Andurand Capital Management Anima Sgr S.p.A Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge Anlagestiftung Swiss Life Anlagestiftung Winterthur ANREPA ASSET Management ansa capital management Antarctica Asset Management ANTEA Vermögensverwaltung Antecedo Asset Management Anthilia Capital Partners SGR Spa apano Aperture Investors UK Aperture Investors, LLC Apo Asset Management AQR Capital Management LLC Aquantum Aquila Aquila Asset Mangement ZH Aquila Capital Investmentgesellschaft AQUIS Capital Arabesque (Deutschland) Arabesque Asset Management Aramea Asset Management Arbrook Investors Arcano Capital SGIIC Architas Multi-Manager Arcus Investment Ardevora Asset Management LLP Arete Ethik Invest ARGA Investment Management, LP ARIAD Asset Management Arisaig Partners (Asia) Pte Arkéa Asset Management Artea Asset Management UAB Artemis Fund Managers Artemis Investment Management LLP Artisan Partners Global Funds PLC ARTS Asset Management Arve Asset Management AS Avaron Asset Management AS Trigon Asset Management Ashmore Investment Management Ashoka WhiteOak Capital Pte ASK CAPITAL MANAGEMENT PTE Aspect Capital ASPOMA Asset Management Assella Assenagon Asset Management Asset & Portfolio Management Company Asset Management One International ASTERIA Investment Managers Athymis Gestion Atlantic House Investments Atlantis Investment Mngmt Atlas Impact Partners, LP ATLAS Infrastructure Partners (UK) ATTENTIUM Capital Management ATVANTIS Asset Management Aubrey Capital Management augmentum finanz Augusta Vermögensverwaltung AuM Experts UG Aum Invest AURETAS family trust Auricor Investment Fund Autus Fund Managers (Pty) AVANA Invest avant-garde Capital Aventicum Capital Management (UK) LLP AVENTOS Capital Markets & Co. KG avesco Sustainable Finance Aviva Investors AWEA Fonds AXA Funds Management AXA Investment Managers Paris AXA Investment Managers Schweiz AXA Investment Managers UK AXA Rosenberg Management AXIA Asset Management Axiom Alternative Investments AXOVISION Capital Axxion Ayaltis Ayres Investment Management LLP azemos asset management azemos vermögensmanagement Azimut Investments B & S Vermögensverwaltung B&B Concepts B&I Capital B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA Baader Bank Baden-Württembergische Bank Baillie Gifford & Co Baillie Gifford Investment Management Bain Capital Investments Baker Steel Capital Managers LLP Baloise Asset Management Baloise Asset Management Schweiz Baloise Fund Invest Banca Credinvest Bank Austria Real Invest Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage Bank CIC (Schweiz) Bank für Kirche und Caritas eG Bank für Sozialwirtschaft Bank Gutmann Bank im Bistum Essen eG BANK IM BISTUM ESSEN eG Bank J. Safra Sarasin Bank Julius Bär & Co Bank of Singapore Bank Vontobel Bankhaus Bauer Bankhaus Carl Spängler & Co Bankhaus Ellwanger & Geiger Bankhaus Goyer & Göppel KG Bankhaus Herzogpark Bankhaus Lampe KG Bankhaus M.M.Warburg & CO Kommanditgesel Bankhaus Neelmeyer Bankhaus RSA eG Banor Capital Banque Heritage Banque Pictet & Cie Bantleon Bantleon Invest BANTLEON Invest Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Barbarossa asset management Barclays Bank PLC Baring Fund Managers Baring International Fund Managers Baring International Fund Mgrs Barius Capital Management Barometer Management Barrow Hanley Global Investors Baumann & Partners BAWAG P.S.K Bayerische Vermögen BayernInvest Bayerninvest Kapitalgesellschaft Bcc Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A BCEE Asset Management BDL Capital Management Belfius Asset Management Belgrave Capital Management Bellatrix Asset Management Bellecapital Bellevue Asset Management Bellevue Asset Management Bellevue Asset Management (Deutschland) Belvoir Capital Bergos Bestinver Gestión SGIIC Bethmann Bank Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung BG & Partner BIL Manage Invest S.A BIN YUAN CAPITAL BIT Capital Bit Plc BKN Capital S.A Blackfort Investment Partners BlackPoint Asset Management BlackRock BlackRock Asset Management BlackRock Inv Management (UK) BlackRock Investment Management (UK) Blackstone / GSO Debt Funds Management II Blackstone Credit Systematic Strategies LLC BLI - Banque de Investments Blu Family Office BlueBalance Capital BlueBay Funds Management Company BlueBox Asset Management UK BlueOrchard Asset Management BlueStar Investment Managers BMO (LGM Investments ) BMW BN & Partners Capital BNP Paribas Asset Management BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany BNP Paribas Fund Services BNP Paribas Real Estate Investment Management France BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany BNY Mellon Fund Management BNY Mellon Fund Managers BNY Mellon Investment Management BNY Mellon Service Kapitalanlage boerse.de Vermögensverwaltung Böhke & Compagnie Consultants KG Bonafide Wealth Management Boston Partners Global Investors Boussard & Gavaudan Gestion SAS BPER Banca S.p.A BPM - Berlin Portfolio Management Bradesco Asset Management Brandes Investment Partners Brevan Howard Asset Management LLP Brevan Howard Investment Products Bridge Fund Management Brock Milton Capital AB Brookfield Asset Management PIC Canada, LP Brookfield Public Securities Group LLC Brown Adv Brown Brothers Harriman Mutual Fund Advisory Department Brummer Multi-Strategy AB Bruno Walter Finance BRW Finanz BSK Advisory BTG Pactual Asset Management US, LLC BTG Pactual Management Company Büttner,Kolberg&Partner-VV BV&P Vermögen BW-Bank, Stuttgart BWM BZ Bank Aktiengesellschaft C WorldWide Fund Management CA Indosuez Fund Solutions CA Indosuez Wealth (Asset Management) CAIAC Fund Management Cairn Capital CaixaBank Asset Management Calamos Advisors LLC Calamos Antetokounmpo Asset Management LLC Canaccord Genuity Wealth (Intl) Canaccord Genuity Wealth Management Candriam Candriam Candriam Belgium Candriam France CANSOUL Finance UG Cantor Fitzgerald Cape Ann Asset Management Cape Capital Capital Four AIFM A/S Capital Fund Management Capital Fund Management Capital International Management Company Capitulum Asset Management Caplign Wealth CapSolutions Carl von Rohrer Vermögensverwaltung & Co.KG Carlton James Mollitium Investment Management Carmignac Gestion Carmignac Gestion Carne Global Fund Managers Carne Global Fund Managers Carne Global Fund Managers (UK) Carnot Capital Case Kapitalförvaltning AB Casteel Capital LLP Castlestone Management Incorporated CATAM Asset Management Catella Real Estate Cazenove International Fund PLC CBL Asset Management IPAS Cederberg Capital Celina Fondförvaltning AB CENTRIS CAPITAL Chainberry & Co. KG Chameleon Asset Management Chelverton Asset Management Cheyne Capital Management (UK) LLP Chikara Investments LLP Chiron Investment Management, LLC Cholet Dupont Asset Management CHOM CAPITAL Christian Hintz Vermögensverwaltung Ci Fund Services CIAM CIFC Asset Management LLC Cigogne Management CIIM Cité Gestion Citigroup Asset Management Citigroup Global Markets City Financial Investment Company City of London Investment Group PLC CKC Capital Clarion Algorithmic Trading BV Clartan Associés Close Asset Management (UK) Cobas Asset Management SGIIC Coda Partners AS Coeli Asset Management AB Cohen & Steers Coho Partners CoIQ capital Colchester Global Investors COLLEGIUM Vermögensverwaltungs Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC Columbia Threadneedle Columbia Threadneedle Management Comgest Comgest Asset Management Intl cominvest Asset Management Cominvest Asset Management cominvest Asset Mgmt Commerz Real Fund Management Commerz Real Investment Commerzbank Commodity Capital Compass Asset Management Compass Group GP CONCEPT Vermögensmanagement Concord International Investments LP Connor, Clark & Lunn Inv Mngt Consortia Vermögensverwaltung Consulting Team Vermögensverwaltung CONVERTINVEST Financial Services CONVEX Experts Copenhagen Infrastructure Partners P/S Coronation Global Fund Managers CORUM Butler Asset Management CORUM Vermögensverwaltung (Deutschland) Corvus Advisory Counterpoint Asset Management Coupland Cardiff Asset Management LLP Covale Capital (UK) LLP Covesto Asset Management CP Global Asset Management Private CPR Asset Management CQS (UK) LLP C-Quadrat Asset Management (UK) LLP C-Quadrat Asset Management France Cramer Rosenthal McGlynn LLC Creating Alpha Capital Credit Mutuel Asset Management Crédit Mutuel Asset Management Credit Suisse Credit Suisse Asset Management (Schweiz) Credit Suisse Asset management Immobilien Kapital Credit Suisse Asset Mgt Immo KAG Credit Suisse Fund Services Credit Suisse Funds Crédit Suisse Hottinguer Gestion Privée Credit Suisse International Crescat Portfolio Management LLC Crestbridge Management Company Creutz & Partners The Art of Asset Management Cronberg CrossingBridge Advisors, LLC Crossinvest Crux Asset Management Crypto fund CSR Beratungsgesellschaft Cullen Capital Management, LLC Cura & Senectus Investment Cusana Capital LLP Custom Markets PLC Daemon Investments Dahl & Partner Vermögensverwaltung Daiwa Asset Management (Singapore) Dalton Investments LLC Dalton Strategic Partnership Danske Bank AS Danske Invest Management Danske Invest Management A/S Dara Capital US das institut für vermögensmanagement & alterversorgung Davis Selected Advisers LP Davy Asset Management DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT DAVY INVESTMENT FUND SERVICES LIMITE DB Platinum Advisors DBV-Winterthur Kapitalanlagen DCI, LLC DCP Client Partner De Pury Pictet Turrettini & Cie Debeka Asset Management DECALIA Degroof Petercam Asset Management Degroof Petercam Asset Services Degussa Bank Deka Immobilien Investment Deka International Deka Investment Deka Vermögensmanagement Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Deutsche Asset Management (Germany) Deutsche Asset Management Investment Deutsche Asset Mgmt Intl Deutsche Bank (Suisse) Deutsche Postbank International Developing World Markets DFG Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung DIALÓG Befektetési Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság Diamond Capital Management (Singapore) Pte Diapason Commodities Management Dickemann Capital Die Sparkasse Bremen Diem Client Partner Digital Funds Dimensional Dimensional Fund Advisors DIVAS Asset Management DJE Investment DJE Kapital DKM Darlehnskasse Münster eG DMS Investment Management Services DNB Asset Management DNB Asset Management AS DNCA Finance DNCA Finance Dodge & Cox Dolphinvest Capital Dominicé & Co Asset Management Donner & Reuschel DONNER & REUSCHEL Luxemburg S. A Dortmunder Volksbank eingetragene Genossenschaft Dorval Asset Management DoubleLine Alternatives LP DoubleLine Capital LP Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter Dr. Blumer & Partner Asset Management Dr. Boss Finanz Management Dr. Kohlhase Vermögensverwalt Dr. Peterreins Portfolio Consulting Dr. Thilenius Management Dr. Upgang Vermögensverwaltung Dragon Capital Management (HK) DSM Capital Partners LLC Duff & Phelps Management Company DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand DWS Grundbesitz DWS International DWS Investment DWS Investment Dynamic Asset Mgmt Co DZ PRIVATBANK DZ PRIVATBANK (Schweiz) e / r / w / Vermögensmanagement E.I. Sturdza Strategic Management Earth Resource Investment Group East Capital Asset Management East Capital Financial Services AB Eastspring Investments Eaton Vance Global Advisors Eaton Vance Mgmt (International) EB-Sustainable Investment Management Ecofi Investissements Ecofin Edgewood Management LLC Edmond de Rothschild (Suisse) Edmond de Rothschild Asset Management Edmond de Rothschild Asset Management (France) EE Capital Management EFD Asset Management EFG Asset Management (UK) EHLERS + PARTNER Finanzdienstleistungen Ehrke & Lübberstedt Eichler & Mehlert Eleva Capital Elia Investment Advisors Ellipsis Asset Management EMCore AG, Vaduz Emerging Asset Management EMPIRA General Partner II Empira Investment Solutions Emso Partners Enabling Qapital Ennismore Fund Management EPIC Markets (UK) LLP EQT Fund Management S.a` r.l Equitile Investments Equity Trustees Fund Services Eric Sturdza Asset Management Erste Asset Management Erste Finanz- und Vermögensberater efv ERSTE Immobilien KAG Erste-Sparinvest KAG ESG Portfolio Management ESG-AM Espiria Asset Management ETHENEA Independent Investors Ethical Capital Opportunity Advisors Euler ILS Partners Eurizon Capital SGR SpA - Branch Euro-Action Management Eurobank Fund Mgmnt Company European and Global Investments European Capital Partners S.A European Finance Opportunities Evenlode Investment Management Evergreen Evli-Rahastoyhtiö Oy Exane Asset Management Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement F & P Vermögensmanagement F&V Capital Management LLC Fair Oaks Capital fair-finance Asset Management Fairway Asset Management Falcon Private Bank FAM Frankfurt Asset Management FAROS Fiduciary Management Farringdon Netherlands BV Fasanara Capital Fastea Capital FCS Asset Management Federated Hermes (UK) LLP Federated International Management Fenja Asset Management Fenrir Feri FERI FERI (Schweiz) Feri Trust Fermat Capital Management, LLC FGCP FIAG Findelsberger ficon Vermögensmanagement Fidante Partners Fidecum Fidelity (FIL Inv Mgmt Fiducenter FIDUKA Depotverwaltung FIDUS Finanz Fiera Capital Fiera Capital Fiera Capital (IOM) Fiera Capital (UK) FIL Investment Management FIL Investment Management , Branch FIL Investment Management S.A FIL Pensions Management FIM Capital FIM Partners UK FIMAX Vermögensberatung FINAD Finaltis Financial Services Financière de l'Arc Finanzbüro Vermögensverwaltungs Finanzhaus Meyer finccam investment Findlay Park Partners LLP Fineco Asset Management DAC FinLabo SIM S.P.A FINLIUM Finreon Finserve Nordic AB First Capital Management First Eagle Investment Management, LLC FIRST Fondene AS FIRST PRIVATE Investment Management KAG First Sentier Investors First Sentier Investors (Hong Kong) First Sentier Investors (UK) Funds First Trust Global Portfolios Management Fisch Asset Management Fisch Fund Services Fisher Investments Fisher Investments Fisher Investments Instl Fds PLC FIVV Finanzinfo. & Vermögensverw FL AlphaCap Flornoy Ferri Flossbach von Storch Flossbach von Storch Invest Flowerfield Vermögensverwaltung FMG (Malta) FOCAM Fondita Rahastoyhtiö Oy Fonds Direkt Aktiengesellschaft Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs FORT LP Fortem Capital Fortezza Finanz Fortis Investments (BE) Fortune Financial Strategies Fountain Square Asset Management FountainCap Research & Investment Four Seasons Asia Investment Pte FPM Frankfurt Performance Management Frankfurt School Financial Services Franklin Advisers Franklin Templeton Fund Management Franklin Templeton International Services Franklin Templeton Inv Mgmt Franklin Templeton Investment Management Franklin Templeton Investment Mngt Franklin Templeton Investments Franz Martz & Söhne Private Treuhand Franzen Gerber & Westphalen Asset Mgmt Freedom Asset Management Freiburger Vermögensmanagement Freigeist Asset Management Friends Provident International FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG FTC Capital Fulcrum Asset Management LLP Fullerton Fund Management Company Fullgoal Asset Management (HK) Fund Development and Advisory Fundatis Investment Management FundLogic FundLogic Alternatives PLC Fundlogic SAS FundPartner Solutions FundRock Management Company FundRock Partners Funds Avenue FundShare Fund Management B.V Fundsmith Investment Services Fundsmith LLP Furkert & Schneider Invest Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Fürst Fugger Privatbank KG Fürstlich Castell'sche Bnk,Credit-Casse FUTURUM Vermögensverwaltung FV Frankfurter Vermögen FWU Invest FYDALE Gabelli Funds LLC Galloway Capital Gestora de Recursos Ltda GAM GAM (Italia) SGR SpA GAM Fund Management GAM International Management GAM Sterling Management Gamma Financial GANÉ Advisory GAP Vermögensverwaltung Gateway Fund Services GaveKal Fund Management Gay-Lussac Gestion Gecko Capital Gemini Capital Management Gemway Assets Gen II Management Company SARL Geneon Vermögensmanagement Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio Generali Fund Solutions Generali Investments Genève Invest GERIFONDS German Capital Management GET Capital AG,Mönchengladbach GFA Vermögensverwaltung GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM Gies & Heimburger Giesbrecht Investments Global Asset Advisors & Management Global Evolution Asset Management A/S Global Evolution Manco GLOBAL Vermögenspartner Globalance Bank Glogger Vermögensverwaltung GLS Gemeinschaftsbank e.G GLS Investment Management GMO GN Invest Goehring & Rozencwajg Associates LLC Goldman Sachs Asset Management B.V Goldman Sachs Asset Management Fund Services Goldman Sachs International Goldman Sachs Structured Invmt Goleta Management GOOD GROWTH Institut für globale Vermögensentwicklung Gothaer Asset Management GQG Partners LLC GR Asset Management Graf Vermögensplanung Graham Capital Management LP Granahan Investment Management Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC Graubündner Kantonalbank Green Ash Partners Investment Management Green Eight Capital Green Investment Partners Greiff Capital Management Greiff Research Institut Gridl Asset Management Grohmann & Weinrauter Verm.Mngmt Grossbötzl, Schmitz und Partner Groupama Asset Management Grünes Geld Vermögensmanagement GS&P Kapitalanlagegesellschaft GSAM + Spee Asset Management GSD Gestion GSLP International S.a.r.l GSP asset management GuardCap Asset Management Guggenheim Partners Fund Mgt Guinness Asset Management Guliver Anlageberatung Gutenberg Finance Gutmann Finanz Strategien Gutmann Kapitalanlagegesellschaft Gutzwiller Fonds Management GVS Financial Solutions H&A Global Investment Management H2O AM H2O AM LLP H2O Asset Management L.L.P Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung Haberger Asset Management Habona Invest HAC VermögensManagement HAL Fund Services Hamburger Sparkasse Hamon Asset Management Hansainvest HANSAINVEST HANSAINVEST Hanseatische Investment Hanseatische Investment HanseMerkur Trust HanseMerkur Trust Swiss (HMTS) Hansen & Heinrich Harrington Cooper Asset Management Harvest Global Investments Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A Hauck & Aufhäuser Fund Services Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co Haus des Stiftens gGmbH HBM Partners Hedge Invest SGR PA Heemann Vermögensverwaltung Heidenheimer Volksbank eG Heitman Real Estate Securities LLC Helaba Invest KAG HELLERICH Heptagon Capital Herculis Partners Hérens Quality Asset Management Hermes Fund Managers Hertford Capital HighValue Partners Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung HKR Vermögensverwaltungs Hoerner Bank Holinger Asset Management HONESTAS Finanzmanagement Hoppe & Schultz Horizon Capital Hosking Partners LLP HPC HQ Trust HRK LUNIS HSBC Global Asset Management HSBC Global Asset Management (France) HSBC Investment Funds HSBC Trinkaus & Burkhardt HWB Capital Management HYPO TIROL BANK Hypo Vorarlberg Bank Hyposwiss Private Bank Genève I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim I.C.M. InvestmentBank ICG Funds p.l.c ICG SARL ICM InvestmentBank IDAM IFM Asset Management IFM Independent Fund Management IFP Investment Management IFS Independent Financial Services Iguana Investments iM Global Partner iM Global Partner Asset Management Impact Asset Management Impax Asset Management Impax Asset Management Impax Asset Management LLC Income Partners Asset Management (HK) Incrementum Independent Financial Services AG (IFS) India Advantage Fund INFIBA Vermögensverwaltungs Infinigon Infusive Asset Management ING Solutions Investment Management S.A INKA Internationale KAG Innocap Global Investment Management Inovesta Insight Investment Funds Management Insight Investment Funds Mgmt (Glb) Insight Investment Management Insight Investment Management Insight Investment Mgmt (Global) International Asset Management International Asset Management Fund International Fund Management International Value Advisers, LLC Internationale Kapitalanlagegesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch IntReal International Real Estate KVG Intrinsic Value Investors (IVI) LLP Invescap Invesco Asset Management Invesco Asset Management Deutschland Invesco Fund Managers Invesco Investment Management Invesco Management Invest AM Invest in Visions invest4 capital Investeringsforeningen BankInvest INVIOS INVITA-INVEST INVL Asset Management IPConcept (Luxemburg) IPConcept (Schweiz) IPM Umbrella ICAV IQ EQ Fund Management IQAM Invest Iridian Asset Management LLC IRIVEST Investment Managers ISM Asset Management Itau USA Asset Management IVESAM NV IVO Capital Partners IXI Fund Managers Ixios Asset Management IXO Private Equity J O Hambro Capital Management J Stern & Co LLP J&E Davy J. Safra Sarasin Anlagestiftung J. Safra Sarasin Fund Management J.P. Morgan Investment Management J.P. Morgan Mansart Management Jabre Capital Partners Janus Henderson Capital Funds plc Janus Henderson Investors JCE Hottinger Jefferies Switzerland JFD Bank JK Capital Management JMS Invest Joh Berenberg Gossler & Co Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG JOHCM Funds John Locke Investments JP Morgan Asset Management (UK) JP Morgan Investment Mgmt JPMorgan Asset Management JRS Finanzmandate Julius Baer Investment Fund Services Julius Meinl Investment Jupiter Asset Management Jupiter Asset Management International Jupiter Fund Managers Jupiter Unit Trust Managers Jyske Jyske Capital Jyske Invest International Kahler & Kurz Capital Kairos Investment Management Kairos Partners SGR SpA KanAm Grund KVG KANON Kanopy AM Karakoram Karoll Capital Management EAD Kathrein Capital Management Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft KBA Consulting Management KBC Asset Management KBC Asset Management N.V KBC Asset Management NV KBI Global Investors KBM Infond d.o.o KB-Vermögensverwaltung Kenno Asset Management Pte Kepler Cheuvreux (Suisse) Kepler Partners LLP KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Kersio Global Investment A.V. S.A Keynote Funds KeyQuant KGAL Investment Management & Co. KG KIDRON Vermögensverwaltung Kieger Kieler Volksbank eG KIM Vietnam Fund Management Co Kirix Vermögensverwaltung Kite Lake Capital Management (UK) LLP KJL Capital Knoesel&Ronge Vermögensver & Co. KG KOEHLER Equities Köhn & Kerkhoff Kontor Stöwer Asset Management Konwave Korea Investment Management Co Kornhaaß & Cie Vermogensverwaltung Kotak Mahindra Asset Management Company Kraft Finans AS Kranz & Co. Vermögensverwaltungs-Trust reg Kredietbank Luxembourgeoise Kredietrust Kreissparkasse Biberach Kreissparkasse Heilbronn Kreissparkasse Köln Kreissparkasse Ludwigsburg Kroos Vermögensverwaltung Kruse & Bock Vermögensverwaltung L1D La Financière de l'Echiquier La Française Asset Management La Française Systematic Asset Management Lacuna Vermögen Laffitte Capital Management LAIC Vermögensverwaltung Lake Geneva Investment Partners Lakefield Partners Lampe Asset Management Lampetia Lancaster Investment Management LLP Landesbank Baden-Württemberg Landseer Asset Management UK LLP Lang & Hink Finanzpartner LANGE ASSETS & CONSULTING Lansdowne Partners (UK) LLP LANSDOWNE PARTNERS AUSTRIA LaRoute LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos Lazard Asset Management (Deutschland) Lazard Frères Gestion Lazard Fund Managers Lazard Japan Asset Management K.K LBBW Asset Management Investment LBP AM Leadenhall Capital Partners LLP LeanVal Asset Management Lebenthal Ledbury PLC Legal & General Investment Management Legg Mason Global Funds FCP Legg Mason Institutional Funds PLC Legg Mason Investment Funds Legg Mason Investments Legg Mason Investments Lemanik Asset Management Lemanik Invest Lennertz & Co Letko, Brosseau & Associates LFG+ZEST LFIS Capital LGIM Managers LGT Capital Partners LGT Capital Partners LGT Capital Partners LGT Capital Partners LGT Fund Management Company LGT Investment Management LGT PB Fund Solutions Liechtensteinische Landesbank (Österreich) LIGA Bank eG Lightrock Netherland B.V Lima Capital LLC Limmat Capital Alternative Investments Linear Investments Lingohr & Partner Asset Management Lingohr Asset Management Link Fund Manager Solutions Lion Global Investors Lion Global Investors Liontrust Fund Partners LLP Liontrust Investment Management Liontrust Investment Partners LLP LLB LLB Asset Management LLB Fund Services LLB Immo Kapitalanlage LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H LLB Investments LLB Swiss Investment Logica Capital Advisors Lombard Odier Funds Longview Partners LLP Lord Abbett LORIAC Low Risk Asset Control Los Angeles Capital Management LLC LOYS LRI Capital Management LRI Invest LSV Asset Management Lumyna Investments LUNIS Vermögensmanagement Lupus alpha Asset Management Lupus alpha Investment Lutetia Capital Lux Capital Management, LLC Lux Gest Asset Management Luxcellence Management Company Lyrical Asset Management LP Lyxor Funds Solutions Lyxor International Asset Management M&G M&G Securities M. Elsasser Vermögensverwaltung WM M3 Kapitalkonzepte m4 invest Mack & Weise Macquarie Collective Funds PLC Macquarie Investment Management Global Magallanes Value Investors SGIIC Mahrberg Wealth Mainberg Asset Management Mainfirst Affiliated Fund Managers MainSky Asset Management Majedie Asset Management Man Asset Management Man Asset Management (Cayman) Man Fund Management UK Man Group Man Investments Mandarine Gestion Mandatum Asset Management Mandatum Fund Management Maneris Mansard Capital Management Manulife Investment Management Maple-Brown Abbott Marble Bar Asset Management LLP March Asset Management SGIIC Mario Walter Markus Ketterer Fondsadvisory Marriott Isle of Man Marshall Wace Asset Management Marshall Wace LLP Martagon Family Office MASTERINVEST Kapitalanlage Matejka & Partner Asset Management Matrixport Asset Management Matthews Asia Funds Matthews Intl Capital Management, LLC MAV Vermögensverwaltung Mayr Investment Managers MC Vermögensmanagement MCT Asset Management MEAG MUNICH ERGO AssetManagement MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft Medical Strategy Mediobanca Management Company Mediolanum International Funds MehrWert Asset Management meine Bayrische Vermögen Mercer Global Investments Mercer Global Investments Management Merck Finck Fund Managers Merck Finck Privatbankiers Merck Finck, a Quintet PB Merian Global Investors (UK) Merkur Privatbank KGaA MET Finanz Metis Invest MetLife Investment Management Metzler Metzler Asset Management MF INVEST MFC Mikulik Finance Consulting MFI Asset Management MFM Mirante Fund Management MFS Investment Funds MFS Investment Management Company S.à.r.l MFS Meridian Funds Michael Pintarelli Finanzdienstleist Migros Bank Millennium Global Investments Minveo Mirabaud Asset Management Mirabaud Asset Management Mirabaud Asset Management (France) Mirabaud Asset Management (Suisse) Mirabella Financial Services LLP Mirae Asset Global Investments (HK) Mirova Mithril Asset Management MIV Asset Management MKP Invest Gesellschaft MLC Management Mobius Capital Partners LLP Moltrecht & Partner Asset Management Monceau Asset Management Mondrian Investment Partners Moneda Administradora General de Fondos Monega Kapitalanlagegesellschaft Moneta Asset Management Montag & Caldwell, LLC Montanaro Asset Management Montpensier Arbevel Montrusco Bolton Investments Morgan Stanley & Co International PLC Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management Morgan Stanley Investment Management (ACD) Morgan Stanley Real Estate Invest Morgen Invest Mori Capital Management Morningstar Investment Mgmt Moventum Asset Management MPMF Fund Management MPPM MR Capital Advisors MRB Fund Partners MRB Vermögensverwaltungs MSIM Fund Management MSS Capital MultiConcept Fund Management Munich Re Investment Partners Münster Stegmaier Rombach Family Office Münsterländische Bank Thie & Co. KG Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung Muzinich & Co Muzinich & Co MV Credit S.à r.l.MV MW Gestion Myria Asset Management Nassauische Sparkasse National Bank National-Bank Natixis Glb Asset Management Natixis Investment Managers Natixis Investment Managers Natixis Investment Managers International NB Asset Management Nedgroup Investments (IOM) Nestor Investment Management Neuberger Berman Neuberger Berman AIFM Neuberger Berman Asset Management New Vision Management Nexdos Next Century Growth Investors LLC NEXT Generation Invest Nexus Investment Advisors NFS Capital NFS Netfonds Financial Service Nielsen Capital Mgmt Fondsmæglerselskab Nikko Asset Management Ninety One Nomura Alternative Investment Management France Nomura Asset Management International Nomura Asset Management KVG Nomura Asset Management U.K Nomura Asset Management U.K Nomura Investment Management Nomura Investment Management Advisers Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage Noramco Asset Management Nord Est Asset Management NORD/LB Asset Management Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nordea Investment Funds Nordea Investment Management AB Nordea-1 Nordinvest Norddeutsche Investment nordIX Nordlux Vermögensmanagement Northern Trust Fund Managers Northern Trust Fund Services Northern Trust Global Investments Northern Trust International Fund Administration Services Nova Investment Management Novum Asset Management nowinta Vermögensvenvaltung NS Partners NÜRNBERGER Asset Management Nuveen Asset Management, LLC Nuveen Fund Advisors, LLC Nykredit Bank AS Oaktree Capital Management Oaktree Capital Management LP OBAM Investment Management B.V Oberbanscheidt & Cie Ocean Dial Asset Management ODDO BHF Asset Management ODDO BHF Asset Management ODDO BHF Asset Management SAS Odey Asset Management LLP OFI OFI Invest OFI Invest Asset Management ÖkoWorld Old Mutual Investment Group (Pty) Oldenburgische Landesbank Omicron Investment Management ONE fund management One Funds Opportunity Fund Management Optima Fund Management LLC OPTIMA S.P.A. - SGR OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV Opus-Chartered Issuances Orcadia Asset Management Orchard Capital Management, Llc Orion Resource Partners (UK) LLP Osiris Asset Management Osmosis Investment Management UK OSSIAM OVIDpartner P & S Vermögensberatungs P.A.M. Prometheus Asset Management Pacific Asset Management LLC Pacific Capital Partners Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft TGV Palm Harbour Capital LLP Parametric Pardus Capital Pareto Asset Management AS Partners Group Partners Group Patrimonium Asset Management PATRIZIA Augsburg Kapitalverwaltungsgesellschaft Pax-Bank eG Pax-Bank für Kirche und Caritas eG Payden & Rygel Payden & Rygel Global Pecunia PEH Wertpapier Pensum Asset Management AS Peregrine Capital Management,LLC Perfect Management Services Performance Swiss Perinvest (UK) Perpetual Investment Services Perpetual Investors Perspektive Asset Management Petercam Petrus Advisers PGIM PGIM PGIM Real Estate Germany Phanar Asset Management (UK) Pharus Management Phileas Asset Management PI Privatinvestor Kapitalanlage Picard Angst Pictet Asset Management Pictet Asset Management Pictet Asset Management Pim Asset Services PIMCO PIMCO Global Advisors PIMCO Global Advisors PineBridge Investments PineBridge Investments Pioneer Asset Management Pioneer Investments Austria PKB Privatbank Platinum Capital Management Platinum Investment Management Plenisfer Investments SGR S.p.A Plenum Investments Plutos Vermögensverwaltung PMG Fonds Management Polar Capital LLP Polen Capital Management, LLC Polunin Capital Partners Portfolio Advice Portland Hill Capital LLP Postera Capital PPM America Prescient Fund Services Prestige Capital Management Preval Primus Invest Principal Global Investors Principal Vermögensverwaltung Prio Partners Prisma Investment PRIVACON Vermögensverwaltung Privatconsult Vermög Verw Ges m b H Private Alpha Germany Private VermögensVerwaltung Privium Fund Management (UK) Privium Fund Management B.V pro aurum value Pro BTP Finance PROAKTIVA Prosperity Capital Management (UK) Pruschke & Kalm PSM Vermögensverwaltung PSV Fondsberatung PT Asset Management Pure Capital Putnam Investments PvB Pernet von Ballmoos PVI Capital PVV Pyrford International Pzena Investment Management Qantara asset management Qbasis Invest QC Partners QI Investment Advisory QSM Asset Mgmt Quadoro Investment Quadriga Asset Managers SGIIC Quadriga Asset Managers SGIIC Quaero Capital Quaero Capital LLP Quaestio Capital SGR S.p.A Qualitas Alta Capital Quantex Quantum Quantumrock Capital Quayside Fund Management Quilter Cheviot Quilter Fund Management Quilter Investors Quint Essence Capital QUINTET ASSET MANAGEMENT Quoniam Asset Management Quorum Capital Quorus Vermögensverwaltung R&A Group Research&Asset Management R&B Financial Consultants R&M Vermögensverwaltung R.I. Vermögensbetreuung Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Immobilien KAG Raiffeisen Kapitalanlage Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H Raiffeisen Salzburg Invest KAG Raiffeisen Spar+Kreditbank eG Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen RAM Active Investments RAM Active Investments RAM ONE AB RBC Global Asset Management RBC Global Asset Management (UK) RBS Asset Management (Dublin) RBV RCUBE Asset Management Real I.S Record Asset Management Red Kite Capital Redhedge Asset Management LLP Redwheel Asset Management LLP REICH, DOEKER & KOLLEGEN Reichmuth & Co Integrale Vermogensverwaltung Reichmuth & Co Investment Management Reimann Investors Asset Management Reitelshöfer Vermögensmanagement REQ AS Resonanz Capital ResponsAbility Investments rezooM Capital Rhenus Capital Richelieu Invest Ridge Capital GP SARL Riedweg & Hrovat Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung River and Mercantile LLC Riverfield Partners LLP RiverNorth Capital Management, LLC Rivoli Fund Management Robeco Robeco Asset Management Robeco Institutional Asset Management BV Robert Elster Family Office & Vermögensverwaltung Robert W. Baird & Co. Incorporated Robus Capital Management Rockefeller & Co. LLC Rogge Funds PLC Rohse Vermögensmanagement Rothschild & Co Asset Management Rothschild & Co Bank Rothschild & Co Investment Managers Rothschild & Co Vermögensverwaltung Royal London Asset Management RP Rheinische Portfolio Management RPM Risk & Portfolio Management AB Rubrics Asset Management Ruffer LLP Runte.Weil & Alt Russell Investments Russell Investments RV Capital Management Private RWC Partners S. W. Mitchell Capital LLP S.E.A. ASSET MANAGEMENT PTE SAENTIS Family Office Salm-Salm & Partner Salus Alpha Capital Salutaris Capital Management SALytic lnvest Sand und Schott Sands Capital Management, LLC Sanlam Asset Management Santa Lucia Asset Management Pte Santander Asset Management Santander Asset Management SGIIC Santro Invest SARA FUND MANAGEMENT Sauren Finanzdienstleistungen &Co.KG Savills Fund Management Schiketanz Capital Advisors Schleber Finanz-Consult Schneider, Walter & Kollegen VV Schoellerbank Aktiengesellschaft Schoellerbank Invest Schröder Equities Schroder Investment Management Schroder Investment Management Schroder Investment Management (Hong Kong) Schroder Investment Management (Singapore) Schroder Investment Management Aus Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Unit Trusts Schuhmann & Cie SCIO Capital LLP SCOR Investment Partners SE SEB Funds AB Sectoral Asset Management secumed Service für Versicherungsmakler Securis Investment Partners LLP Security Capital Research & Mgmt Security Kapitalanlage SEI Investments Global Seilern International Seilern Inv Mgmt Seilern Investment Management Selwood Asset Management LLP Semper Constantia Invest Sen Capital sentix Asset Management Serafin Asset Management SerMont Asset Management Setanta Asset Management Seven Capital Management SG Value Partners SGAM Shenkman Capital Management SIA Funds Siemens Fonds Invest Sienna Gestion SIGAVEST Vermögensverwaltung SIGNAL IDUNA Asset Management SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G SILEX INVESTMENT MANAGERS Silk Invest Silver Mount Fund GP Simmross Capital Simpel Sissener AS SK Vermögensverwaltung SKAGEN AS Skandia Portfoliomanagement Smart Lenders Asset Management SAS smart-invest Smead Capital Management Smith & Williamson Fd Adm Smith & Williamson Inv Mgt SMN Investment Services SMS & Cie. 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