30.06.2026 10:05:38

APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt...

APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt im Auftaktquartal wegen negativer Marktentwicklung auf 241,8 Mrd.

Geopolitische Spannungen belasten im 1. Quartal die Märkte -

Netto-Zuflüsse bleiben in Summe dennoch im positiven Bereich.

Wien (APA-ots) - Die negative Entwicklung an den globalen Finanzmärkten

im

Zusammenhang mit den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben

die österreichischen Investmentfonds im Auftaktquartal des Jahres

2026 belastet. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der

österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

Am Ende des 1. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von

österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern

aufgelegten 2.103 Investmentfonds bei 241,8 Milliarden und damit 1,9

% unter dem Stand des Jahresultimo 2025. Im Vergleich zum

Vorjahresquartal lag das Vermögen immer noch um 6,1% höher. Die

höchsten Nettomittelzuflüsse verzeichneten im Quartal Mischfonds mit

331 Millionen, gefolgt von Aktienfonds mit 94 Millionen und

Rentenfonds mit 70 Millionen. Immobilienfonds erlitten hingegen

netto Abflüsse von 339 Millionen. In Summe flossen den

österreichischen Fonds netto 197 Millionen neue Mittel zu.

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im

Quartalsbericht Asset Management der FMA. Die FMA präsentiert den

Quartalsbericht Asset Management erstmals in einem neuen,

verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und

übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist

dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download

verfügbar.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0056 2026-06-30/10:00

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