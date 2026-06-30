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30.06.2026 10:05:38
APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt...
APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt im Auftaktquartal wegen negativer Marktentwicklung auf 241,8 Mrd.
Geopolitische Spannungen belasten im 1. Quartal die Märkte -
Netto-Zuflüsse bleiben in Summe dennoch im positiven Bereich.
Wien (APA-ots) - Die negative Entwicklung an den globalen Finanzmärkten
im
Zusammenhang mit den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben
die österreichischen Investmentfonds im Auftaktquartal des Jahres
2026 belastet. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).
Am Ende des 1. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von
österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern
aufgelegten 2.103 Investmentfonds bei 241,8 Milliarden und damit 1,9
% unter dem Stand des Jahresultimo 2025. Im Vergleich zum
Vorjahresquartal lag das Vermögen immer noch um 6,1% höher. Die
höchsten Nettomittelzuflüsse verzeichneten im Quartal Mischfonds mit
331 Millionen, gefolgt von Aktienfonds mit 94 Millionen und
Rentenfonds mit 70 Millionen. Immobilienfonds erlitten hingegen
netto Abflüsse von 339 Millionen. In Summe flossen den
österreichischen Fonds netto 197 Millionen neue Mittel zu.
Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im
Quartalsbericht Asset Management der FMA. Die FMA präsentiert den
Quartalsbericht Asset Management erstmals in einem neuen,
verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und
übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist
dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download
verfügbar.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0056 2026-06-30/10:00
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