APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt...

Wien (APA-ots) - Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie

eine insgesamt

freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den

österreichischen Investmentfonds einen neuen Rekord beschert. Das

zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen

Finanzmarktaufsicht (FMA).

Am Ende des 3. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von

österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern

aufgelegten Investmentfonds bei 240,5 Milliarden und damit 3,4% oder

8 Milliarden über dem Stand vom 30. Juni 2025.

Nettomittelzuflüsse von jeweils rund 1 Milliarde verzeichneten

im Quartal Aktien- und Rentenfonds, während Misch- und

Immobilienfonds Abflüsse zu verzeichnen hatten. In Summe flossen den

österreichischen Fonds netto 1,59 Milliarden neue Mittel zu.

Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen ähnlich

stark wie der Markt und machen etwa die Hälfte des gesamten

verwalteten Vermögens aus.

Verwaltetes Vermögen Ende Q3 Ggü. Q2 Nettozuflüsse

Investmentfonds gesamt 240,5 Mrd. +3,4% 1,591 Mrd.

Davon:

Mischfonds 108,3 Mrd. +2,7% -219 Mio.

Rentenfonds 65,9 Mrd. +2,2% 971 Mio.

Aktienfonds 52,1 Mrd. +7,7% 1,004 Mrd.

Immobilienfonds 7,32 Mrd. -2,2% -165 Mio.

Davon Nachhaltigkeitsfonds: 119,6 Mrd. +3,6% 354 Mio.

"Hellgrün" (Art. 8) 117,2 Mrd. +3,5% 303 Mio.

"Dunkelgrün" (Art. 9) 2,41 Mrd. +10% 51,2 Mio.

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im

Quartalsbericht Asset Management der FMA.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

