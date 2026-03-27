27.03.2026 11:37:38

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APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt zum Jahresende auf neuen Rekord von 246,4 Mrd.

Netto-Zuflüsse und Marktentwicklung sorgen für 6,8% Wachstum

heimischer Fonds im vergangenen Jahr.

Wien (APA-ots) - Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie

eine insgesamt

freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den

österreichischen Investmentfonds auch im Schlussquartal des Jahres

2025 einen neuen Rekord beschert. Das zeigt der Quartalsbericht Asset

Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

Am Ende des 4. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von

österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern

aufgelegten 2.109 Investmentfonds bei 246,4 Milliarden und damit 6,8

% oder 15,7 Milliarden über dem Stand des Jahresultimo 2024. Im

Vergleich zum Vorquartal stieg das Vermögen um 2,5% bzw. 5,9

Milliarden. Aktienfonds verzeichneten im Jahr 2025

Nettomittelzuflüsse von rund 3,9 Milliarden, Rentenfonds von 3,1

Milliarden. Misch- und Immobilienfonds erlitten hingegen netto

Abflüsse. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto 6,05

Milliarden neue Mittel zu.

Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen etwas

stärker als der Markt und machen mit 123,6 Milliarden etwa die

Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens aus. ESG- bzw.

nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Fondsnamen - die seit Mai letzten

Jahres gewisse Verpflichtungen mit sich bringen - werden von 190

Fonds verwendet, die fast 40 Milliarden an Vermögen verwalten. Die

häufigsten Bezeichnungen stammen aus den Begriffsfamilien

"Nachhaltig", "Ethik" und "ESG".

Verwaltetes

Vermögen Ende Q4 Ggü. Ggü. Netto- Netto-

(in Mrd. Eu Vq. Vj. flüsse Q4 flüsse GJ

(Mrd. ) (Mrd. )

Investmentfonds

gesamt 246,4 +2,5% +6,8% +1,474 +6,053

Davon:

-Mischfonds 110,5 +2,0% +4,6% -0,153 -0,048

-Rentenfonds 66,9 +1,5% +6,2% +1,236 +3,114

-Aktienfonds 54,7 +5,0% +16% +0,580 +3,900

-Immobilienfonds 7,06 -3,4% -12% -0,183 -0,901

Davon

Nachhaltigkeits-

fonds: 123,6 +3,4% +7,8% +0,135 +1,746

-"Hellgrün"

(Art. 8) 121,2 +3,4% +8,0% +0,251 +2,015

-"Dunkelgrün"

(Art. 9) 2,38 -1,0% -2,6% -0,115 -0,269

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0067 2026-03-27/11:32

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