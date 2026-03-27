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27.03.2026 11:37:38
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APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt zum Jahresende auf neuen Rekord von 246,4 Mrd.
Netto-Zuflüsse und Marktentwicklung sorgen für 6,8% Wachstum
heimischer Fonds im vergangenen Jahr.
Wien (APA-ots) - Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie
eine insgesamt
freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den
österreichischen Investmentfonds auch im Schlussquartal des Jahres
2025 einen neuen Rekord beschert. Das zeigt der Quartalsbericht Asset
Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).
Am Ende des 4. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von
österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern
aufgelegten 2.109 Investmentfonds bei 246,4 Milliarden und damit 6,8
% oder 15,7 Milliarden über dem Stand des Jahresultimo 2024. Im
Vergleich zum Vorquartal stieg das Vermögen um 2,5% bzw. 5,9
Milliarden. Aktienfonds verzeichneten im Jahr 2025
Nettomittelzuflüsse von rund 3,9 Milliarden, Rentenfonds von 3,1
Milliarden. Misch- und Immobilienfonds erlitten hingegen netto
Abflüsse. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto 6,05
Milliarden neue Mittel zu.
Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen etwas
stärker als der Markt und machen mit 123,6 Milliarden etwa die
Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens aus. ESG- bzw.
nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Fondsnamen - die seit Mai letzten
Jahres gewisse Verpflichtungen mit sich bringen - werden von 190
Fonds verwendet, die fast 40 Milliarden an Vermögen verwalten. Die
häufigsten Bezeichnungen stammen aus den Begriffsfamilien
"Nachhaltig", "Ethik" und "ESG".
Verwaltetes
Vermögen Ende Q4 Ggü. Ggü. Netto- Netto-
(in Mrd. Eu Vq. Vj. flüsse Q4 flüsse GJ
(Mrd. ) (Mrd. )
Investmentfonds
gesamt 246,4 +2,5% +6,8% +1,474 +6,053
Davon:
-Mischfonds 110,5 +2,0% +4,6% -0,153 -0,048
-Rentenfonds 66,9 +1,5% +6,2% +1,236 +3,114
-Aktienfonds 54,7 +5,0% +16% +0,580 +3,900
-Immobilienfonds 7,06 -3,4% -12% -0,183 -0,901
Davon
Nachhaltigkeits-
fonds: 123,6 +3,4% +7,8% +0,135 +1,746
-"Hellgrün"
(Art. 8) 121,2 +3,4% +8,0% +0,251 +2,015
-"Dunkelgrün"
(Art. 9) 2,38 -1,0% -2,6% -0,115 -0,269
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom
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