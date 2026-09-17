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17.09.2026 10:19:39
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APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt im 2. Quartal auf neuen Rekordwert von 260,1 Mrd.
Erholung der Finanzmärkte im 2. Quartal - Netto-Zuflüsse
steigen deutlich nach verhaltenem Jahresbeginn
Wien (APA-ots) - Die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten
hat die
österreichischen Investmentfonds im 2. Quartal auf einen neuen
Rekordwert ansteigen lassen. Nach dem von geopolitischen Spannungen
geprägten Jahresauftakt unterstützten die Entspannung an den
Energiemärkten und die verbesserte Stimmung der Anleger:innen die
Aktienmärkte weltweit, wovon auch Europa und Österreich profitierten.
Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA).
Ende Juni lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen
Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten 2.110
Investmentfonds bei 260,1 Milliarden und damit 7,6% über dem Stand
von Ende März. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das Vermögen
sogar um 12% höher. Die höchsten Nettomittelzuflüsse verzeichneten im
2. Quartal Rentenfonds mit 1,05 Milliarden, gefolgt von Aktienfonds
mit 242 Millionen. Mischfonds verzeichneten Nettoabflüsse von 301
Millionen, bei den Immobilienfonds setzte sich die Tendenz der
letzten Jahre mit Nettoabflüssen von 346 Millionen fort. In Summe
flossen den österreichischen Fonds netto 628 Millionen neue Mittel
zu.
Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im
Quartalsbericht Asset Management der FMA. Die FMA präsentiert den
Quartalsbericht Asset Management erstmals in einem neuen,
verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und
übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist
dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download
verfügbar.
Rückfragehinweis:
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Boris Gröndahl
Telefon: +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0073 2026-09-17/10:15
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