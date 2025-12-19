APA ots news: Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erläutert neue...

19.12.2025 10:21:38

Wien (APA-ots) - Investmentfonds müssen künftig noch robuster gegen

Liquiditätsrisiken

aufgestellt sein: Die Finanzmarktaufsicht (FMA) legt in der aktuellen

Ausgabe ihrer Reihe "Reden wir über Aufsicht" konkrete Erwartungen an

das Liquiditätsmanagement von Asset Managern fest. Im Fokus stehen

die neuen Vorgaben der EU-Richtlinie AIFMD II, die ab 16. April 2026

verpflichtend umzusetzen sind.

Stärkung von Widerstandsfähigkeit und Anlegerschutz

Mit den neuen Regelungen werden Asset Manager verpflichtet,

mindestens zwei zusätzliche Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMTs)

auszuwählen, zu kalibrieren und bei Bedarf zu aktivierentransparent

zu dokumentieren. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit von Fonds in

Stresssituationen zu erhöhen und den Schutz der Anleger:innen zu

stärken. Die FMA betont die Bedeutung klarer Aktivierungskriterien,

umfassender Dokumentation und einer proaktiven Kommunikation mit

Anleger:innen.

Praxisbeispiele und neue Instrumente

Die Publikation illustriert anhand aktueller Praxisbeispiele die

Relevanz eines flexiblen und vorausschauenden Liquiditätsmanagements.

Neben etablierten Instrumenten wie Suspendierung und Side Pockets

müssen künftig quantitative weitere LMTs wie Rücknahmebeschränkungen

und/oder Anti-Dilution Tools eingesetzt werden.

Transparenz und laufende Überprüfung

Die Wirksamkeit und Eignung der eingesetzten LMTs sind regelmäßig zu

überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Ein effektiver Austausch mit

Depotbanken sowie eine verständliche Information der Anleger:innen

stehen im Zentrum der neuen Anforderungen.

Europäische Harmonisierung und Good Practices

Die neuen Vorgaben schaffen einen europaweit einheitlicheren Rahmen

und erhöhen die Anforderungen an das Liquiditätsmanagement von

Investmentfonds. Die FMA setzt klare Erwartungen an Asset Manager

hinsichtlich Auswahl, Kalibrierung, Aktivierung und Kommunikation von

LMTs undempfiehlt Anleger:innen, vor dem Kauf eines Fonds die

gewählten LMTs und deren Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und

grundsätzlich diversifiziert zu investieren.

Die vollständige Ausgabe "Reden wir über Aufsicht:

Liquiditätsmanagement für Investmentfonds" steht ab sofort auf der

Website der FMA zum Download bereit.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

