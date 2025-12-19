|
APA ots news: Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erläutert neue EU-Regeln für Asset Manager
FMA präzisiert Erwartungen der neuen AIFMD II in einer neuen
Ausgabe "Reden wir über Aufsicht"
Wien (APA-ots) - Investmentfonds müssen künftig noch robuster gegen
Liquiditätsrisiken
aufgestellt sein: Die Finanzmarktaufsicht (FMA) legt in der aktuellen
Ausgabe ihrer Reihe "Reden wir über Aufsicht" konkrete Erwartungen an
das Liquiditätsmanagement von Asset Managern fest. Im Fokus stehen
die neuen Vorgaben der EU-Richtlinie AIFMD II, die ab 16. April 2026
verpflichtend umzusetzen sind.
Stärkung von Widerstandsfähigkeit und Anlegerschutz
Mit den neuen Regelungen werden Asset Manager verpflichtet,
mindestens zwei zusätzliche Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMTs)
auszuwählen, zu kalibrieren und bei Bedarf zu aktivierentransparent
zu dokumentieren. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit von Fonds in
Stresssituationen zu erhöhen und den Schutz der Anleger:innen zu
stärken. Die FMA betont die Bedeutung klarer Aktivierungskriterien,
umfassender Dokumentation und einer proaktiven Kommunikation mit
Anleger:innen.
Praxisbeispiele und neue Instrumente
Die Publikation illustriert anhand aktueller Praxisbeispiele die
Relevanz eines flexiblen und vorausschauenden Liquiditätsmanagements.
Neben etablierten Instrumenten wie Suspendierung und Side Pockets
müssen künftig quantitative weitere LMTs wie Rücknahmebeschränkungen
und/oder Anti-Dilution Tools eingesetzt werden.
Transparenz und laufende Überprüfung
Die Wirksamkeit und Eignung der eingesetzten LMTs sind regelmäßig zu
überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Ein effektiver Austausch mit
Depotbanken sowie eine verständliche Information der Anleger:innen
stehen im Zentrum der neuen Anforderungen.
Europäische Harmonisierung und Good Practices
Die neuen Vorgaben schaffen einen europaweit einheitlicheren Rahmen
und erhöhen die Anforderungen an das Liquiditätsmanagement von
Investmentfonds. Die FMA setzt klare Erwartungen an Asset Manager
hinsichtlich Auswahl, Kalibrierung, Aktivierung und Kommunikation von
LMTs undempfiehlt Anleger:innen, vor dem Kauf eines Fonds die
gewählten LMTs und deren Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und
grundsätzlich diversifiziert zu investieren.
Die vollständige Ausgabe "Reden wir über Aufsicht:
Liquiditätsmanagement für Investmentfonds" steht ab sofort auf der
Website der FMA zum Download bereit.
