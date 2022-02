BlackRock Marktausblick: Zentralbanken in der Ecke

Das Update zur Woche mit Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock







Zentralbanken in der Ecke

Dass 2022 an den Finanzmärkten verlustreich und volatil begonnen hat, liegt – neben Omikron und Russland - vor allem an den Zentralbanken. Denn wenn die wichtigste Notenbank der Welt innerhalb weniger Wochen ihren Blick auf die Geldpolitik drastisch verschärft, drohen die Zinsen zu steigen und verstärkt sich damit der Gegenwind für Aktien. Mit höheren Zinsen werden nicht nur zinstragende Anlagen als Alternativen zu Anteilsscheinen wieder attraktiver, sondern es sinken auch die Gegenwartswerte künftiger Gewinne. Je stärker also die Zentralbanken auf die Bremse treten und je klarer der Blick darauf wird, dass die Zeit rekordniedriger Realzinsen wohl vorbei ist, desto vorsichtiger werden Investoren. Verständlich, immerhin wird ihnen gerade die seit der Finanzkrise geltende Quasi-Gewissheit, dass im Zweifel die Zentralbanken für eine Absicherung der Kurse nach unten sorgen (der sogenannte ‚Central Bank Put‘) sanft aber nachdrücklich aus der Hand genommen. Mit einem Kursabschlag von rund 8% seit Jahresbeginn und einer Volatilität von 20% über dem Schnitt der letzten beiden Jahre stehen US-Aktien derzeit schlechter da als von den meisten Marktteilnehmern (uns inklusive) erwartet. Und weil steigende Zinsen Wachstumsunternehmen mehr wehtun als Value-Titeln, hat die Aussicht auf die Zinswende auch zu einer kräftigen Rotation innerhalb von Aktiensektoren und Anlagestilen beigetragen.





Mit seinen Verweisen auf die robuste US-Wirtschaft, den „sehr, sehr starken“ Arbeitsmarkt und der Bemerkung, es sei angemessen, die Geldpolitik nun zügig zu straffen, hat Fed-Chairman Jerome Powell die Markterwartungen bezüglich anstehender Zinsanhebungen ins Kraut schießen lassen. Inzwischen sind vier oder mehr Zinsschritte (um jeweils 25 Basispunkte) bis zum Jahresende zu mehr als 90% Wahrscheinlichkeit in den Fed Funds Futures abgebildet, fünf oder mehr immerhin noch zu rund 65%. Das FOMC selbst geht bisher offiziell von drei Schritten aus. Und während sich trefflich darüber streiten lässt, ob die Inflation nun hoch bleiben oder sich dem Zielwert wieder annähern wird, hat sich die Fed mit ihrer Verschärfung der Rhetorik relativ klar festgelegt. Eine weitere Straffung der Gangart und damit die Bestätigung der Markterwartungen steht ihr nunmehr offen, wogegen ein Zurückrudern, wenngleich möglich, doch zumindest schwieriger geworden ist. Die Gefahr eines Politikfehlers, etwa für den Fall, dass die Inflationsrate doch schneller fällt als angenommen, die Omikron-Welle der Wirtschaftsdynamik Schaden zufügt oder eine wieder steigende Partizipationsrate am Arbeitsmarkt den Lohndruck zurückgehen lässt, wird konkreter. Zwar signalisierten die Makrodaten letzter Woche mit dem sehr robusten BIP-Wachstum in Q4 (6,9% annualisiert, weit stärker als die vom Markt erwarteten 5,5%) und der im Dezember nochmals gestiegenen Kerninflation (4,85% nach 4,7% im Vormonat) Handlungsdruck. Dagegen schwächelten aber Frühindikatoren wie die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter und der Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten um die Wachstums- und Inflationsdynamik dürften in den nächsten Wochen derartige Zahlen sehr genau beobachtet werden, in dieser Woche etwa die ISM-Indikatoren für Industrie und nicht-verarbeitendes Gewerbe oder der Arbeitsmarktbericht am Freitag.





Lässt sich die EZB von der FED beeindrucken?

Anders als die amerikanische Notenbank hat die EZB bisher stoisch an der Vorstellung festgehalten, der Inflationsanstieg sei nur vorübergehend. Und weil hierbei die Basiseffekte (etwa verursacht durch die deutsche Mehrwertsteuer und den Ölpreis) eine so große Rolle spielen, richtet sich in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung der vorläufigen europäischen Preisdaten für den Januar. Und am Donnerstag natürlich auf die Frage, was der EZB-Rat bei seinem Treffen aus diesen Daten macht. Eine erste Orientierungsmarke setzten hierbei die vorläufigen deutschen Zahlen, die gestern bekanntgegeben wurden. Mit einer Preissteigerung von immer noch 5,1% beim Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HICP) blieb der Rückgang der Inflation in Europas größter Volkswirtschaft hinter den Markterwartungen (Konsensschätzung 4,7% für Januar, nach 5,7% im Dezember) zurück. Für die heute Nachmittag anstehenden Zahlen für den Euroraum bedeutet dies Enttäuschungspotenzial, denn auch hier ist die Erwartung vor allem bezüglich der Kerninflation mit einem geschätzten Rückgang von 2,6% auf 1,9% sehr sportlich. Mit jedem Monat, in dem die Inflation höher bleibt als vom Markt erwartet (und vermutlich von der EZB erhofft), dürfte sich der Druck auf die Zentralbanker im Frankfurter Ostend erhöhen. Schon ziehen Investmentbanken ihre Prognose der ersten Zinsanhebung auf Ende 2022 vor. Wir halten das für verfrüht und bleiben bei unserer Erwartung eines Rückgangs der Inflation auf Werte um 2% Richtung Jahresende sowie damit einer unveränderten Forward Guidance der EZB. Selten in den letzten Jahren war die Veröffentlichung von Makrodaten so spannend wie derzeit.





Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Erhalten Sie von iShares 1x monatlich: Experteneinschätzungen zum Marktgeschehen, aktuelle Produkttrends und Neues zum Thema ETF-Sparen. Jetzt anmelden









Wichtige Hinweise

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Risikohinweise

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Rechtliche Informationen

Herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK und WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.