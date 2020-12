BNP Paribas Asset Management erwartet „beträchtliches Marktwachstum“ bei Green Bonds

„Es ist nun lediglich die Frage, wie die Federal Reserve und das US-Finanzministerium ihre Instrumente einsetzen werden – mit anderen Worten: Wie grün wird die Steuer- und Geldpolitik der neuen US-Regierung künftig werden?“, fragt Arnaud-Guilhem Lamy, Spezialist für Anleihen und Nachhaltiges Investieren (SRI) im Team von BNP Paribas Asset Management.

Wie sehr die Sache drängt, zeigt der aktuelle Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO): Auch wenn der Ausstoß durch die Corona-Pandemie vorübergehend zurückgegangen ist, habe die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre auch 2020 wieder zugelegt. „Der Rückgang der Emissionen im Zusammenhang mit den Lockdowns ist nur ein kleines Zucken auf der langfristigen Kurve. Wir brauchen aber einen substantiellen Abfall der Kurve“, sagt WMO-Chef Petteri Taalas. Das letzte Mal habe die Erde vor drei bis fünf Millionen Jahren eine ähnliche CO2-Konzentration erlebt. Damals sei die weltweite Durchschnittstemperatur zwei bis drei Grad wärmer und der Meeresspiegel etwa 10 bis 20 Meter höher gewesen. „Aber es gab nicht 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde“, fügt Taalas hinzu.

Ein Wendepunkt – und beträchtliches Marktwachstum

Notenbank-Chef Jerome Powell bestätigte am 17. November, dass die US-Notenbank dem Network for Greening the Financial System (NGFS) beitreten will: „Wir haben die Mitgliedschaft beantragt. Ich erwarte, dass sie gewährt wird“, fügte er hinzu. „Das ist ein Wendepunkt“, sagt dazu Lamy. Die Fed und die Reserve Bank of India waren bisher die einzigen Zentralbanken der großen Volkswirtschaften, die noch nicht Mitglied des NGFS sind. Das Netzwerk verbindet Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, die an der Entwicklung von Instrumenten und Praktiken zur Bekämpfung von Klimarisiken im Finanzsystem und für den Übergang hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft arbeiten.

Eine Woche später bestätigte das Team des neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden, dass Janet L. Yellen die neue Leiterin des Finanzministeriums wird. Yellen ist eine klare Befürworterin der Klimaschutz-Maßnahmen der Regierung. In einer erst kürzlich, gemeinsam mit Mark Carney veröffentlichten Studie plädiert sie für eine gut durchdachte CO2-Steuer zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen. „Mit der Nominierung von Yellen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch die US-Regierung bald grüne Anleihen ausgeben wird“, erwartet Lamy, „was ein ganz beträchtliches Wachstum des Marktes auslösen könnte.“ Nach Angaben der neuen US-Administration werden sich die Investitionen in Klima- und Umweltfragen in den nächsten zehn Jahren auf 1,7 Billionen Dollar belaufen. Das Klimapaket wird auf 5 Billionen Dollar erhöht, wobei private, staatliche und kommunale Investitionen als Hebel eingesetzt werden sollen.

BNP Paribas Green Bond Fund: jetzt Milliarden-schwer

Warum Anleger in Green Bonds investieren sollten, erklärt Lamy so: „Finanziell bieten grüne Anleihen die gleichen Merkmale wie klassische Anleihen – den ökologischen Nutzen gibt es ohne Aufpreis dazu. Hinzu kommt: Der Markt insgesamt ist erwachsen geworden. Grüne Anleihen decken heute ein breites Spektrum von Emittenten aus verschiedenen Sektoren und Ländern ab; sie bieten echte Diversifizierung.“

Das spiegelt sich auch im BNP Paribas Green Bond Fund: Er enthält überwiegend Papiere öffentlicher Emittenten. Dazu kommen Anleihen von Finanzinstituten, Versorgern und Industriekonzernen wie Apple oder Toyota. Der Fonds investiert weltweit mindestens 83,5 Prozent seines Vermögens in Anleihen, die als „grün“ deklariert sind.

Anfang Dezember erreichte der Fonds ein Volumen von einer Milliarde Euro Assets under Management. Er wird aktiv verwaltet und kann daher auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltigen Investitionsrichtlinien von BNP Paribas Asset Management an, die Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Kriterien) bei den Anlageentscheidungen mit berücksichtigt.