Der Verbraucher der Zukunft

Für den Einzelhandel gehört die Weihnachtszeit traditionell zu den umsatzstärksten Monaten. Wie aber sehen die längerfristigen Aussichten bei Konsumtiteln aus, und welche Chancen könnten sich Anlegern hier bieten? Sophie Steel, Co-Leiterin der Consumer Industry Group bei BlackRock Fundamental Equities, blickt über die saisonalen Entwicklungen im Konsumsektor hinaus. Sie identifiziert drei Faktoren, die dazu beitragen, dass sich die Chancen bei Verbraucherwerten von Grund auf neu organisieren.





Konsumverhalten im Wandel

Wie und was wir kaufen, verändert sich. Dabei werden digitale und soziale Kanäle zum wichtigsten Weg, um Produkte zu entdecken, auszuprobieren und zu kaufen.

So kann man heute verschiedene Looks bequem von zu Hause aus über eine Augmented-Reality-App anprobieren, sich für einen entscheiden und diesen dann über eine digitale Geldbörse bezahlen – ein Vorgang, der vor ein paar Jahren noch wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film gewirkt hätte.

Heute ist das Normalität. Der Onlinehandel befindet sich an einem Wendepunkt: Laut Daten von Activate Consulting wird er in den nächsten vier Jahren mehr als dreimal so schnell wachsen wie der normale Einzelhandel. Dadurch entstehen neue Chancen, und die Art und Weise, wie Marken ihre Produkte vermarkten und verkaufen, verändert sich.





Neue Trends in der Freizeitgestaltung

Jüngeren Menschen sind Erlebnisse (physisch und virtuell) wichtiger als Besitz. Die Bereitschaft, Geld für Live-Veranstaltungen auszugeben ist heute – nach monatelangen Lockdowns – besonders hoch. So sind etwa Live-Musikveranstaltungen schneller ausverkauft als je zuvor. Die durchschnittlichen Ticketpreise bei einem führenden Event- und Ticketing-Unternehmen sind im Vergleich zu 2019 zweistellig gestiegen. Die Ausgaben der Fans sind heute auf Rekordniveaus und liegen pro Fan und Veranstaltungsort um 20 Prozent höher als 2019.

Auch Online-Angebote zur Unterhaltung gewinnen deutlich an Boden. Fortschritte beim Breitband-Internetzugang und beim Internet allgemein ermöglichen problemlosen Zugang zu digitalen Inhalten, wann und wo auch immer. Und die Verbraucher nehmen das Angebot gerne an: Die Menschen in den Industrieländern verbringen mehr Zeit damit, sich mit ihren Freunden über soziale Medien und Spieleplattformen auszutauschen als über Begegnungen im realen Leben (2).

Wir sind davon überzeugt, dass diese Trends keine Eintagsfliegen sind und dass sich daraus Anlagechancen entwickeln. Denn Unternehmen möchten uns möglichst gut unterhalten – im realen wie im virtuellen Raum.





Persönliches Wohlbefinden im Fokus

Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass sich der Einzelne stärker auf seine individuellen Bedürfnisse konzentriert, insbesondere auf die Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden. Es wird erwartet, dass die globale Wirtschaft in diesem Bereich zwischen 2018 und 2024 um fast 50 Prozent wachsen wird (siehe Grafik).





Uns geht es gut

Volumen der globalen Wellnessindustrie 2015-2024E (Schätzungen; E) (3)











Diese Entwicklung äußert sich sehr unterschiedlich. Ein besonders interessanter Bereich ist die Haustierhaltung. Während der Pandemie schafften sich immer mehr Menschen Haustiere an, die sie zudem fast wie Familienmitglieder behandeln (und dafür entsprechend viel Geld ausgeben). Über 70 Prozent der Haustierbesitzer kaufen in der Weihnachtssaison Geschenke oder Leckerlis für ihre tierischen Begleiter (4). Dass die Haustierhaltung wächst und dass Herrchen und Frauchen bereit sind, immer mehr Geld für ihre Lieblinge auszugeben, schafft neue Gewinnmöglichkeiten für neue Unternehmen.





Luft nach oben

Unserer Meinung nach werden diese drei Trends die Anlagechancen für Verbrauchertitel strukturell verändern. Wichtig ist zudem, dass diese Trends unabhängig vom Wirtschaftszyklus sind. Deswegen dürften sie in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Wer wird den Anschluss verlieren? Ganz klar: Unternehmen und Branchen, die bislang nur zögerlich in die Digitalisierung investiert haben.

Quellen

Moody’s Analytics, April 2021.



Auf Basis von Daten des U.S. Bureau of Labor Statistics (Juli 2021) und des Global Web Index (Januar 2019).



Global Health & Wellness Institute, Credit Suisse, März 2021.



Pet Population and Ownership Trends in the U.S: Dogs, Cats, and Other Pets, 3rd Edition, 2019.





