GNW-News: Anchor Energy Partners startet ersten Fonds mit den Zielen europäische Energieflexibilität und Speicherinfrastruktur

^KOPENHAGEN, Dänemark, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Anchor Energy Partners, eine neue, in Kopenhagen ansässige Investitionsplattform

mit dem Schwerpunkt europäische Energieflexibilität und Speicherinfrastruktur,

hat heute den Start ihres ersten Fonds , des?Anchor Fund I", mit einem

Zielvolumen von 75 Millionen Euro bekannt gegeben. Der Fonds wird in

Batteriespeicher und andere flexible Anlagen in ganz Europa investieren. Dabei

zielt er auf einen wachsenden Bedarf ab, der durch den Ausbau erneuerbarer

Energien, die beschleunigte Elektrifizierung und den zunehmenden Druck auf die

Stromnetze angetrieben wird.

Das europäische Stromsystem verändert sich schneller als das Stromnetz. Wind-

und Solarenergie bestimmen mittlerweile während eines immer größeren Anteils von

Stunden den Strompreis , während Elektrifizierungs- und Rechenzentren die

Nachfrage in die Höhe treiben. Das Ergebnis ist ein System, in dem es immer

häufiger zu viel oder zu wenig Strom gibt: Die europäischen Strommärkte

verzeichneten im Jahr 2025 insgesamt mehr als 7.800 Stunden mit negativen

Großhandelspreisen. Was dem System fehlt, ist Flexibilität - die Fähigkeit,

Strom zu speichern, wenn er reichlich vorhanden ist, und ihn freizugeben, wenn

er benötigt wird. Batteriespeicher sind derzeit der schnellste Weg, diese

Flexibilität zu schaffen. Europa verfügt heute über weniger als 80 GWh

installierte Batteriespeicherkapazität, obwohl bis 2050 rund 1.200 GWh benötigt

werden.

?Europa hat einen Großteil der schweren Arbeit beim Aufbau der erneuerbaren

Energieerzeugung bereits geleistet. Der Engpass liegt nun in der Flexibilität.

Doch viele gute Projekte im Mittelstand kommen kaum voran, weil nur wenige

Investoren über das entsprechende Kapital und Fachwissen verfügen, um sie zu

finanzieren", erklärt Fabian Siegel, CEO und Mitbegründer von Anchor Energy

Partners.?Diese Lücke wollen wir schließen. Unser Team hat bereits

Batteriespeicher in Deutschland und Finnland errichtet und betreibt sie nun

auch. Insgesamt bringt das Team eine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen

Energieinvestitionen und Anlagenverwaltung mit."

Der Fonds ist auf Chancen ausgerichtet, bei denen der strukturelle Bedarf an

Flexibilität, begrenzte Kapitalverfügbarkeit und fundiertes Fachwissen

zusammenkommen, um attraktive Investitionen zu schaffen. Mit dem Fonds werden

risikominimierte, baureife Anlagen erworben und betrieben. Dabei wird eigene

Akquise mit aktiver, datengestützter Anlagenverwaltung kombiniert, um ein

differenziertes Portfolio an unverzichtbarer Energieflexibilität und

Speicherinfrastruktur in ganz Europa aufzubauen. Anchor arbeitet bereits mit

etablierten Entwicklern, Technologieanbietern und Betriebspartnern in

ausgewählten europäischen Märkten zusammen. Im Laufe der Zeit beabsichtigt

Anchor, in angrenzende Flexibilitätsbereiche zu expandieren, darunter die

Zusammenlegung erneuerbarer Energien sowie Energielösungen für Gewerbe und

Industrie.

Anchor baut auf der Erfahrung der Gründungspartner in den Bereichen

Energieinvestitionen, Handel, Anlagenverwaltung und Strategie auf, gesammelt bei

Unternehmen wie Ørsted, Danske Commodities, AIP, Icecreek Energy und der Boston

Consulting Group. Unter der Leitung von Fabian Siegel, gemeinsam mit Lasse

Helstrup (Investments), Alejandra Huerta (Asset Management), Abhi Chirimar (AI &

Technology) und Ludvig Holsteinborg (Operations) hat das Team Fonds im Wert von

mehr als 30 Milliarden Euro verwaltet und zahlreiche Plattformen von der

Gründung bis zum Exit begleitet - darunter zwei Börsengänge. Außerdem betreibt

es bereits Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von mehr als 120 MWh in

ganz Europa. Das Team wird von Beratern und Investoren mit Hintergrund in den

Bereichen Energie, Infrastruktur, Technologie und Finanzen unterstützt.

Der erste Abschluss wurde von 2degrees, dem Gründungsinvestor und Miteigentümer

von Anchor Energy Partners, sowie von Investoren aus dem breiteren Netzwerk

unterstützt. 2degrees wurde von Mikkel Bülow-Lehnsby, Mitbegründer von Urban

Partners, ins Leben gerufen. Geleitet wird es von Managing Director Søren Wiberg

Holm. Als private Investmentgesellschaft konzentriert man sich auf Unternehmen,

die strukturelle Lücken zwischen Angebot und Nachfrage in den Bereichen Energie,

Klima und Technologie schließen.

?2degrees investiert in starke Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage,

allerdings mit hervorragenden Teams und im Einklang mit gesellschaftlichen

Interessen. Anchor Energy Partners erfüllt alle drei Kriterien. Wir freuen uns

darauf, Anchor Energy Partners auf dem Weg zu einer führenden paneuropäischen

Investitionsplattform zu unterstützen - und dabei zu helfen, das Energiesystem

aufzubauen, das Europa in Zukunft benötigen wird", so Mikkel Bülow-Lehnsby,

Gründer von 2degrees.

UNTERSTÜTZENDE INFORMATIONEN

Über Anchor Energy Partners

Anchor Energy Partners ist eine dänische Investitionsplattform für Infrastruktur

im Bereich Energieflexibilität. Das Unternehmen finanziert, errichtet und

betreibt Batteriespeicher und damit verbundene flexible Anlagen im europäischen

Mittelstand, beginnend mit dem Anchor Fund I. Anchor Energy Partners ApS ist bei

der dänischen Finanzaufsichtsbehörde als Verwalter alternativer Investmentfonds

registriert. www.anchorenergy.eu (http://www.anchorenergy.eu/)

Biografien der Partner

Fabian Siegel, Managing Partner & CEO

Fabian Siegel verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von

Technologie- und Energieunternehmen. Er war Mitbegründer von Delivery Hero,

gründete Marley Spoon und führte das Unternehmen an die Börse. 2024 gründete er

Icecreek Energy, eine europäische BESS-Plattform.

Lasse Helstrup, Partner, Investments

Lasse Helstrup verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Energie- und

Infrastrukturinvestitionen, darunter neun Jahre bei AIP Management, einem von

nordischen Pensionskassen unterstützten Infrastrukturinvestor, wo er

Investitionen in erneuerbare Energien im Wert von mehr als 2 Milliarden US-

Dollar tätigte.

Alejandra Huerta, Partnerin, Asset Management

Alejandra Huerta verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in den Bereichen

Energie, Strom- und Gashandel bei Danske Commodities, der Projektentwicklung bei

Ørsted sowie der Strategieberatung für Energieunternehmen bei der Boston

Consulting Group.

Abhi Chirimar, Partner, AI & Technology

Abhi Chirimar verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von

KI- und Handelstechnologien, zuletzt als Chief AI Officer bei Icecreek Energy

und davor acht Jahre als CIO von AMJ Singapore.

Ludvig Holsteinborg, Partner, Operations

Ludvig Holsteinborg verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen

Private Equity , Fondsmanagement und Recht, unter anderem als General Counsel bei

The Footprint Firm, als Head of Legal bei North-East Family Office und als

Rechtsanwalt bei Accura.

Medienkontakt

Alejandra Huerta, Anchor Energy Partners

alejandra@anchorenergy.eu | +45 91 34 65 40

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot noch eine Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar. Der Anchor

Fund I steht ausschließlich professionellen Anlegern offen.

Von links nach rechts: Ludvig Holsteinborg (Operations), Abhi Chirimar (AI &

Technology), Alejandra Huerta (Asset Management), Lasse Helstrup (Investments),

Fabian Siegel (CEO)

Foto: Anchor Energy Partners. Alle Rechte vorbehalten.

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