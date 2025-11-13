|
13.11.2025 15:20:38
GNW-News: PFR Deep Tech-Programm mit zweiter Investitionsrunde - starkes Marktinteresse an Fonds für Dual-Use- und fortschrittliche Technologien
^WARSCHAU, Polen, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das im Mai 2025
gestartete PFR Deep Tech-Programm verzeichnet bereits eine zweite
Mittelzuweisung und verfolgt konsequent seine Strategie zur Förderung
bahnbrechender sowie Dual-Use-Technologien. Rund 200 Millionen PLN (45 Millionen
Euro) - davon zwei Drittel öffentliche Mittel - wurden für den Fonds vertraglich
zugesagt. Weitere Vereinbarungen sind für das erste Halbjahr 2026 geplant. Mit
einem Gesamtvolumen von mindestens 600 Millionen PLN (150 Millionen Euro)
einschließlich privater Mittel stößt das Programm auf sehr starke Marktresonanz:
Die eingegangenen Anträge und Absichtserklärungen von VC-Teams und privaten
Investoren belaufen sich auf rund 1 Milliarde PLN (235 Millionen Euro).
?Polen ist nicht nur Teil der technologischen Transformation Europas, sondern
trägt aktiv dazu bei, ihre Richtung mitzugestalten. Mit dem PFR Deep Tech-
Programm und den nachfolgenden Kapitalzuweisungen zeigen wir, dass wir
effizient, konsequent und vorausschauend handeln - und eine moderne Wirtschaft
aufbauen, die auf Innovation und Sicherheit basiert", so Andrzej Doma?ski,
polnischer Minister für Finanzen und Wirtschaft.
PFR Ventures, das für die Verwaltung des PFR Deep Tech-Programms zuständig ist,
gab heute bekannt, dass es 100 Millionen PLN (23 Millionen Euro) in Balnord
investiert hat - einen polnischen Risikokapitalfonds, der in Unternehmen mit
Dual-Use-Potenzial im Ostseeraum investiert. 65 Millionen PLN davon stammen aus
dem PFR Deep Tech-Programm.
Dies ist die zweite Mittelzuweisung im Rahmen des PFR Deep Tech-Programms. Im
September hatte PFR Ventures eine Investition in Höhe von 130 Millionen PLN (30
Millionen Euro) in den Fonds Expeditions II bekannt gegeben, der sich auf
Sicherheits- und Verteidigungstechnologien konzentriert. Gespräche über weitere
Mittel laufen derzeit.
?Das Interesse am PFR Deep Tech-Programm verdeutlicht, dass der Markt für
hochwertige Technologieinvestitionen in Polen immer stärker wächst. Sobald der
erste Fonds eingesetzt wurde, wollen wir die nächsten Schritte für die
Weiterentwicklung dieses Vorzeigeprogramms prüfen und festlegen", so Miko?aj
Raczy?ski, Vizepräsident für Investitionen bei PFR.
?Das PFR Deep Tech-Programm hat das Interesse von mehr als einem Dutzend
führender Deep-Tech-Fonds aus Polen und der Region geweckt. Dabei handelt es
sich um erfahrene Investoren mit einem starken Netzwerk in den Bereichen
Hightech und Dual-Use", erklärte Rozalia Urbanek, Mitglied des Vorstands von PFR
Ventures.
PFR Deep Tech arbeitet nach dem Fund-of-Funds-Modell: Das Kapital aus dem
Programm wird ausgewählten VC-Fonds zugewiesen, die anschließend in die
vielversprechendsten Hightech-Projekte investieren.
Quelle: PFR
Katarzyna Kozlowska, katarzyna.kozlowska@pfr.plÂ°
Wenn Sie mehr über das Thema Fonds erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!