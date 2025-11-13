GNW-News: PFR Deep Tech-Programm mit zweiter Investitionsrunde - starkes Marktinteresse an Fonds für Dual-Use- und fortschrittliche Technologien

^WARSCHAU, Polen, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das im Mai 2025

gestartete PFR Deep Tech-Programm verzeichnet bereits eine zweite

Mittelzuweisung und verfolgt konsequent seine Strategie zur Förderung

bahnbrechender sowie Dual-Use-Technologien. Rund 200 Millionen PLN (45 Millionen

Euro) - davon zwei Drittel öffentliche Mittel - wurden für den Fonds vertraglich

zugesagt. Weitere Vereinbarungen sind für das erste Halbjahr 2026 geplant. Mit

einem Gesamtvolumen von mindestens 600 Millionen PLN (150 Millionen Euro)

einschließlich privater Mittel stößt das Programm auf sehr starke Marktresonanz:

Die eingegangenen Anträge und Absichtserklärungen von VC-Teams und privaten

Investoren belaufen sich auf rund 1 Milliarde PLN (235 Millionen Euro).

?Polen ist nicht nur Teil der technologischen Transformation Europas, sondern

trägt aktiv dazu bei, ihre Richtung mitzugestalten. Mit dem PFR Deep Tech-

Programm und den nachfolgenden Kapitalzuweisungen zeigen wir, dass wir

effizient, konsequent und vorausschauend handeln - und eine moderne Wirtschaft

aufbauen, die auf Innovation und Sicherheit basiert", so Andrzej Doma?ski,

polnischer Minister für Finanzen und Wirtschaft.

PFR Ventures, das für die Verwaltung des PFR Deep Tech-Programms zuständig ist,

gab heute bekannt, dass es 100 Millionen PLN (23 Millionen Euro) in Balnord

investiert hat - einen polnischen Risikokapitalfonds, der in Unternehmen mit

Dual-Use-Potenzial im Ostseeraum investiert. 65 Millionen PLN davon stammen aus

dem PFR Deep Tech-Programm.

Dies ist die zweite Mittelzuweisung im Rahmen des PFR Deep Tech-Programms. Im

September hatte PFR Ventures eine Investition in Höhe von 130 Millionen PLN (30

Millionen Euro) in den Fonds Expeditions II bekannt gegeben, der sich auf

Sicherheits- und Verteidigungstechnologien konzentriert. Gespräche über weitere

Mittel laufen derzeit.

?Das Interesse am PFR Deep Tech-Programm verdeutlicht, dass der Markt für

hochwertige Technologieinvestitionen in Polen immer stärker wächst. Sobald der

erste Fonds eingesetzt wurde, wollen wir die nächsten Schritte für die

Weiterentwicklung dieses Vorzeigeprogramms prüfen und festlegen", so Miko?aj

Raczy?ski, Vizepräsident für Investitionen bei PFR.

?Das PFR Deep Tech-Programm hat das Interesse von mehr als einem Dutzend

führender Deep-Tech-Fonds aus Polen und der Region geweckt. Dabei handelt es

sich um erfahrene Investoren mit einem starken Netzwerk in den Bereichen

Hightech und Dual-Use", erklärte Rozalia Urbanek, Mitglied des Vorstands von PFR

Ventures.

PFR Deep Tech arbeitet nach dem Fund-of-Funds-Modell: Das Kapital aus dem

Programm wird ausgewählten VC-Fonds zugewiesen, die anschließend in die

vielversprechendsten Hightech-Projekte investieren.

Quelle: PFR

Katarzyna Kozlowska, katarzyna.kozlowska@pfr.plÂ°