Immobilien: Betongold ohne Ende

Wer noch einmal behauptet, Immobilien seien langweilig, soll sich einen Wohnwagen besorgen. Während Anleger an den Börsen nicht nur in Corona-Zeiten starke Nerven für rasante Berg- und-Tal-Fahrten brauchen, kann selbst die Pandemie, den seit einer Dekade andauernden Aufwärtstrend bei Wohnungspreisen und -mieten vielerorts nicht bremsen. Das klingt alles andere als langweilig.



Das ist noch nicht alles: Jürgen Michael Schick, der Präsident des Maklerverbands IVD, sagt für 2021 sogar noch stärker steigende Wohnungspreise voraus als 2020. Und das trotz verbreiteter Kurzarbeit sowie Furcht vor einer Pleitewelle und steigenden Arbeitslosenzahlen. Schicks zentrales Argument: In vielen Städten gebe es unverändert viel mehr Nachfrage als Angebot. Sind Wohnimmobilien für Investoren also der Fels in der Brandung?



Vieles spricht dafür, denn Schick ist mit seiner Markteinschätzung nicht allein. Das Hamburger Analysehaus F + B spricht auf der Basis von Zahlen zu Preisen im dritten Quartal 2020 zwar davon, dass die Zeit zweistelliger Preissteigerungsraten binnen eines Jahres vorbei sei. Dabei bezieht sich F + B auf die hierzulande 50 teuersten Standorte.



Doch im Schnitt aller 401 Stadt- und Landkreise zogen die Preise für Eigentumswohnungen gegenüber dem dritten Quartal 2019 immer noch um üppige 5,5 Prozent an. Die Marktforscher sehen also weiter merklich anziehende Preise, nur auf etwas geringerem Niveau.





Keine Preiseinbrüche in Sicht

F + B geht bei seinen Erhebungen stets von einer zehn Jahre alten Wohnung mit 75 Quadratmeter Mietfläche und normaler Ausstattung aus. Das erklärt, warum das von Bernd Leutner geführte Institut den Quadratmeterpreis für München, unverändert die mit Abstand teuerste Stadt Deutschlands, auf 7230 Euro taxiert, während andere Quellen für die bayerische Landeshauptstadt ganz andere Kaliber melden.



So nannte die Bamberger Project Gruppe, ein Wohnungsentwickler und -investor, jüngst einen Quadratmeterpreis von 11 088 Euro. Die Erklärung für diesen Wert: Er bezieht sich auf Neubauwohnungen, die in den vergangenen Monaten fertiggestellt wurden, und zwar überwiegend in besonders begehrten Stadtteilen Münchens.



Bemerkenswert ist die Positionierung des Marktforschungshauses Empirica. Zu Beginn der Pandemie hatten die Berliner die Kassandra-Rolle übernommen und Preiseinbrüche von bis zu 25 Prozent vorausgesagt. Zudem predigte Vorstand Harald Simons schon in den Vorjahren, in besonders teuren Städten wie Frankfurt am Main und München sehe er ein deutliches Rückschlagpotenzial, also eine hohe Wahrscheinlichkeit für stark sinkende Wohnungspreise.



Im Herbstgutachten des sogenannten Rats der Immobilienweisen dann die Kehrtwende. In dem vom Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) herausgegebenen Gutachten kam Mitautor Simons zu dem Schluss, dass die prognostizierten Preiseinbrüche ausfielen. Gegenüber Medien erklärte er, zwar halte er die Wohnungspreise in Berlin, Frankfurt am Main und München weiterhin für überzogen, aber er stellte fest, „dass es in den Städten einfach so weitergeht wie vor Corona“. Die Preise also weiter anzögen.



Als Erklärung nennt er die unverändert sehr niedrigen Zinsen, die Wohninvestments weiter begünstigten und die Preise hoch hielten, weil Anleger kaum mehr lohnende Alternativen zum Betongold fänden. Simons sieht die Zinsen auch die nächsten zehn Jahre noch im Keller verharren. Das spreche für weiter steigende Wohnungspreise. Langweilig? Eher weniger.



Auch viele regionale Makler haben bislang keinerlei Hinweise darauf, dass die Wohnungspreise jenseits der Regionen mit Bevölkerungsverlust sinken könnten. Ganz im Gegenteil. Ein paar Beispiele: Robert Fraude vom Münsteraner Maklerbüro Dr. Schorn Immobilien rechnet in Münster, einer der sogenannten Schwarmstädte, mit weiter steigenden Wohnungspreisen. Sein Argument: „Das Angebot ist weiter knapp.“ Für Kapitalanleger bedeutet das: In der Universitätsstadt gibt es neben der laufenden Mietrendite von jährlich etwa drei Prozent die Chance auf Wertsteigerungen.





Bis zu 7200 Euro in Freiburg

Maklerkollege Sascha Rückert aus Wiesbaden schätzt die Entwicklung in der hessischen Landeshauptstadt ganz ähnlich ein. Die Preise für Wohnungen in Wiesbaden, so glaubt er, werden in den nächsten zwei, drei Jahren weiter steigen, „vielleicht aber in einem geringeren Tempo“.



Erik Beudeker, Wohnungsvermittler in Freiburg, sieht einen Preisverfall in der Stadt am Schwarzwald „in keinster Weise“. Er spricht von einer „hohen Seitwärtsbewegung“. Soll heißen, die Quadratmeterpreise für Neubauwohnungen, die in Freiburg bei bis zu 7200 Euro liegen, bleiben hoch, aber es könnte hinsichtlich eines weiteren Anstiegs eine Verschnaufpause geben.





Mehr als 300000 neue Wohnungen

Bei der Suche nach dem passenden Wohnungskauf haben Kapitalanleger die Qual der Wahl — und das nicht nur deswegen, weil ausgerechnet im Corona-Krisenjahr 2020 vermutlich mehr als 300 000 Wohnungen neu gebaut wurden. Das wäre der höchste Jahreswert seit 2002. Ein wesentlicher Teil davon ging oder geht noch in den Verkauf. Wir fragten IVD-Präsident Schick, ob Kapitalanleger eher auf Neubau- oder auf Bestandswohnungen setzen sollten. „Das ist eine Frage der Temperamentslage“, sagt der 50-Jährige. „Ich persönlich bin mit Bestandswohnungen sehr gut gefahren.“ Schick ist in Wohnungen in Berlin und im Ruhrgebiet investiert.





Orientierung gibt der jüngste Immobilien-Atlas, der im Anlegermagazin €uro erschien (€uro wird wie €uro am Sonntag vom Finanzen Verlag herausgegeben). 20 der besten Standorte, die €uro empfiehlt, finden Sie in der großen Tabelle unten. Grundlage für die €uro-Zahlen sind Angebotspreise und -mieten von Immobilienscout24. Maßstab für die Empfehlungen ist überdurchschnittliches Potenzial für steigende Preise und Mieten - mithin also die Chance darauf, sein Geld mit einer solchen Wohnung zu mehren. Die Tipps der €uro-Experten, die für Anleger gedacht sind, die Sicherheit suchen, reichen von Butzbach in Hessen bis Deggendorf in Niederbayern.



Teure Metropolen wie Düsseldorf, München oder Stuttgart sind nicht dabei. Allerdings findet sich mit Reinickendorf ein Berliner Stadtbezirk in der Liste. Auf den setzt auch Schick. Sein Argument: Nach der Schließung des Flughafens Berlin-Tegel werde Reinickendorf künftig von lästigem Fluglärm verschont bleiben. Das werde Aufwertungen des Bezirks und somit auch im Wohnungsbestand zur Folge haben. In der €uro-Liste finden sich ansonsten vor allem kleinere Großstädte wie Erfurt, Freiburg, Kassel, Lübeck, Münster und Offenbach.



Schick hat noch ein paar Tipps. "Viele Anleger kaufen in den Städten, in denen sie sich auskennen. Das ist auch gut so", sagt er. Heißt im Umkehrschluss: Sich von einem fremden Standort ein Bild zu machen, um darauf eine Investitionsentscheidung aufzubauen, ist ungleich aufwendiger. Tut man es doch und interessiert sich zum Beispiel für eine Eigentumswohnung in einer der großen Städte Ostdeutschlands, rät Schick eher zu Halle an der Saale oder zu Magdeburg und weniger zu Dresden oder Leipzig. Begründung: "Dresden und Leipzig sind schon eher teuer geworden, Halle und Magdeburg noch nicht."



Sehr gute Standorte für den aktuellen Wohnungskauf