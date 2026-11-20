DOW JONES--Mit weiteren deutlichen Kursverlusten sind Europas Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Der DAX fällt um 1,6 Prozent auf 25.052 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1,7 Prozent. Klar am Ende liegen Technologieaktien, deren Stoxx-Subindex um 3,2 Prozent nachgibt.

Anleger sollten sich auf hohe Schwankungen einstellen, wobei auch scharfe Gegenbewegungen möglich seien, heißt es im Handel. UBS-Chefvolkswirt Paul Donovan zeigt sich dagegen gelassen: Die Märkte wiesen zwar Volatilität auf, allerdings nicht in einem Ausmaß, das auf breite wirtschaftliche Sorgen schließen lasse.

Marktkenner Thomas Altmann von QC Partners kommentiert, Anthropic habe es nicht geschafft, die Märkte zu beruhigen. Die nächste Verkaufswelle laufe, und längst würden nicht mehr nur Technologieaktien verkauft. Altmann spricht von einer breiten Marktkrise, in der sämtliche Bewertungen hinterfragt würden und eine regelrechte Flucht aus Aktien zu beobachten sei. Zusätzlicher Verkaufsdruck komme von der Geldpolitik . Nach überraschend hohen Inflationsdaten seien die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gestiegen. Höhere Finanzierungskosten belasteten Wachstumsunternehmen, während festverzinsliche Anlagen wieder attraktiver würden.

Am Anleihemarkt steigen die Kurse und die Renditen sinken. Dies deutet auf Umschichtungen aus Aktien in Anleihen hin, die als vergleichsweise sichere Anlage gelten. Der Euro gibt auf 1,0966 Dollar nach und liegt damit wieder nahe seinem 19-Monats-Tief.

Aus dem Handel heißt es, dass die Verwerfungen rund um den Börsengang von Anthropic noch eine Weile andauern dürften. In den Portfolios werde Platz geschaffen, um den Mega-Börsengang zu finanzieren. Dabei würden vor allem Technologieaktien verkauft. Wenn Investoren einen derartigen Börsengang finanzierten, müssten sie dafür andere Beteiligungen reduzieren, erklärt Mohamed El-Erian, Wharton-Professor und ehemaliger Chef von Pimco. In Asien ging es an den technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan um jeweils mehr als fünf Prozent abwärts.

Ein weiterer Marktteilnehmer rechnet für die kommende Woche mit einer kräftigen Erholung: „Sobald die Fonds ihre Portfolios international neu ausbalanciert haben, dürfte die Volatilität nachlassen."

Wegweisend für die weitere Marktrichtung dürfte die Entwicklung der Zinserwartungen sein. Zuletzt seien verstärkt Umschichtungen in den Anleihemarkt zu beobachten gewesen. „Risikoaversion ist wirklich das vorherrschende Sentiment", sagte Andrew Wells, Chief Investment Officer bei SanJac Alpha. Ein weiteres Signal für steigende Zinsen liefern die deutschen Erzeugerpreise. Sie legten im Oktober auf Jahressicht um 8,1 Prozent zu und damit stärker als erwartet (7,4 Prozent) und deutlicher als im Vormonat (6,7 Prozent).

Unter den Einzelwerten im europäischen Technologiesektor verlieren BE Semiconductor, ASML, STMicroelectronics, Infineon und Aixtron zwischen 4,7 und 8,5 Prozent. Die Aktie des Halbleiterherstellers Soitec knickt nach den enttäuschenden Geschäftszahlen vom Vortag um weitere 10,6 Prozent ein. Auch Anbieter von Energieinfrastruktur für Rechenzentren wie Siemens Energy, Schneider Electric und ABB geben um bis zu fünf Prozent nach.

Bei den Einzelaktien können sich Deutz um 0,9 Prozent erholen. Der Motorenbauer, dessen Aktie am Mittwoch durch einen Shortseller-Bericht unter Druck geraten war, hat zu den Vorwürfen Stellung bezogen und zentrale Schlussfolgerungen als unbegründet zurückgewiesen.

Für Dermapharm geht es um 1,1 Prozent nach unten. Die Finanzaufsicht Bafin hält den Konzernabschluss für 2025 für fehlerhaft. Eine Wertberichtigung auf eine Forderung sei nicht korrekt erfasst worden. Fletexdegiro zeigen sich mit der Mitteilung eines Aktienrückkaufs gut behauptet.

In Frankreich hat der Stahlröhrenhersteller Vallourec Zahlen vorgelegt. Der Gewinn ging wie erwartet zurück. Dass die Aktie dennoch um 13,1 Prozent einbricht, erklären Marktteilnehmer mit der Schwäche des Rohstoffsektors. Dort belasteten Sorgen, dass der Bau von Rechenzentren an Dynamik verlieren könnte. Salzgitter, Thyssenkrupp und ArcelorMittal verlieren bis zu 4,5 Prozent. Der Stoxx-Rohstoffindex gibt um 1,6 Prozent nach.

In den Blick rücken könnten Maschinenbauaktien. Das Ifo-Institut meldete erstmals seit dem Winter 2023 eine Verbesserung der Lageeinschätzung in der Branche.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.003,71 -1,8 -110,15 6.113,86 3,7

Stoxx-50 5.222,94 -1,2 -65,75 5.288,69 6,2

DAX 25.033,22 -1,7 -430,59 25.463,81 2,3

MDAX 29.044,81 -1,6 -460,43 27.039,42 -5,1

TecDAX 3.857,37 -1,8 -69,73 3.091,28 6,5

SDAX 16.929,56 -1,9 -319,04 13.062,07 -1,4

FTSE 10.397,02 -0,5 -55,66 10.452,68 4,7

CAC 7.984,59 -1,2 -96,15 8.080,74 -2,0

SMI 14.650,28 -0,5 -71,56 14.721,84 10,4

ATX 6.238,23 -2,2 -140,87 6.379,10 17,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,0965 -0,0 -0,0001 1,0966 1,0973

EUR/JPY 174,45 -0,4 -0,6700 175,12 175,2300

EUR/CHF 0,9241 -0,2 -0,0014 0,9255 0,9249

EUR/GBP 0,8367 -0,1 -0,0009 0,8376 0,8375

USD/JPY 159,08 -0,4 -0,5900 159,67 159,6600

GBP/USD 1,3102 +0,1 0,0016 1,3086 1,3101

USD/CNY 6,6791 +0,2 0,0126 6,6665 6,6665

USD/CNH 6,6822 -0,2 -0,0112 6,6934 6,6940

AUS/USD 0,6662 +0,1 0,0006 0,6656 0,6658

Bitcoin/USD 61.737,35 +0,4 234,75 61.502,60 62.297,86

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,25 -1,2 -0,96 83,21

Brent/ICE 91,03 -1,0 -0,95 91,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.578,87 -1,2 -42,83 3.621,70

Silber 42,47 -0,6 -0,27 42,74

Platin 1.311,02 -2,5 -33,23 1.344,25

(Angaben ohne Gewähr)

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November 20, 2026 04:28 ET (09:28 GMT)