Meta gut - Virtuelle Chancen für die reale Welt!?

Kurz gesagt: Metaversum ist ein Kofferwort aus dem Begriff Meta für „jenseits“ und „versum“ für Universum. So weit, so langweilig. Aber jetzt wird’s interessant: Das Metaversum ist ein Universum vieler virtueller Orte, an dem sich reale Menschen begegnen und miteinander interagieren – aktuell in erster Linie zum Gaming. Das Metaversum erweitert also unsere reale Welt und verknüpft sie mit der virtuellen.





Klingt nach Zukunftsmusik? Wird aber immer realer, oder echter!





In seinen Grundzügen kann man sich das Metaversum wie eine reale Welt vorstellen. Wir haben einen Avatar und bewegen uns mit diesem Avatar – beispielsweise über einen Browser – durch virtuelle Welten und Räume, in denen sich auch andere Avatare bewegen. Wir können uns treffen und miteinander über die neuesten Serien, Nachrichten oder Musikalben sprechen, gemeinsam auf Notizen zugreifen oder an Dokumenten arbeiten. Der zentrale Punkt des Metaversums ist die Interaktion mehrerer Menschen miteinander über ihre Avatare in virtuellen Umgebungen. Und jetzt wird’s spannend!





Virtuelles Arbeiten, reale Ergebnisse - das Büro kommt nachhause!





Denn im Metaversum können wir uns zu beruflichen Besprechungen in Räumen treffen, in denen alle Teilnehmer laufenden Zugang auf die aktuellsten Arbeitsdokumente haben. Kurzes Beispiel: Ein Staudammprojekt in Norwegen kann jetzt von einer australischen Firma umgesetzt werden, deren Ingenieurinnen in Sri Lanka und Kalifornien leben, die sich über das Metaversum mit Statikerinnen aus Berlin, Bern und Bangladesch treffen, während die Menschen, die den Staudamm anschließend laufend betreiben in Kuala Lumpur, Karlsruhe und Kairo sitzen. Unterm Strich: Das Büro kommt zu uns nachhause.











Neben globalen Großprojekten wie Staudämmen, Krankenhäusern oder Stromtsraßen, kann das Metaversum auch zur persönlichen Weiterbildung genutzt werden. Schulen, Universitäten, Ausbildungsstätten können der gesamten Welt zugänglich gemacht werden. Aber wir können auch online an realen Ereignissen teilnehmen – beispielsweise können Konzerte in New York via Avatar von Rom aus besucht werden. Oder wir betreten ein Geschäft, das eigentlich in Rio ist, betrachten das Angebot und bestellen uns entsprechende Produkte real nachhause. Und auch Sport ist eine Möglichkeit. Wer heutzutage ein Fahrrad auf einer speziellen Rolle platziert, kann seine Geschwindigkeit messen und darüber am Bildschirm gegen andere Menschen Radrennen fahren. Die Möglichkeiten reale und virtuelle Geschäftsmodelle zu verknüpfen und neu zu gestalten, sind immens.











Fakten, Fakten, Pixel - wo steht das Metaversum gerade und was muss noch passieren?





Begonnen hat die Entwicklung bereits in den 1980er Jahren, also vor knapp 40 Jahren. Mittlerweile ist viel passiert, beispielsweise konnten sich User bereits 2020 virtuelles Land kaufen – also Grund und Boden – und dieses bei Interesse handeln und überschreiben (3). Gleichzeitig wird der Begriff immer präsenter. Das zeigt die Auswertung von Unternehmenstransskripten, in der der Begriff Metaversum mittlerweile häufiger fällt als 5G!











