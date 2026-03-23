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23.03.2026 14:00:40

Norwegens Staatsfonds enthält sich bei Wiederwahl von Novo-Chairman

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo-Nordisk-Chairman Lars Rebien Sorensen kann bei seiner Wiederwahl nicht auf die Unterstützung des norwegischen Staatsfonds setzen. Die Norges Bank Investment Management, die den 2 Billionen US-Dollar schweren Fonds verwaltet, kündigte an, sich bei der Abstimmung auf der Hauptversammlung des dänischen Pharmakonzerns diese Woche zu enthalten. Sie verwies auf Bedenken hinsichtlich des Aktionärsschutzes.

Der Fonds, der zum Jahresende 1,6 Prozent an Novo Nordisk hielt, hatte sich auch bei der Abstimmung zur Berufung Sorensens im November bei einer außerordentlichen Hauptversammlung enthalten.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds stimmt nach eigenen Angaben gemäß einer Reihe von Richtlinien ab. Diese sollen die langfristige Wirtschaftlichkeit der Investitionen fördern. Zudem sollen sie finanzielle Risiken verringern, die mit der Unternehmensführung sowie den ökologischen und sozialen Praktiken der Unternehmen verbunden sind.

Die Richtlinien enthalten unter anderem Vorgaben zur Unabhängigkeit des Boards, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Sie fordern auch ein Gleichgewicht von Kompetenzen und Hintergründen sowie Rechenschaftspflicht.

Sorensen wurde Ende vergangenen Jahres im Rahmen umfassender Veränderungen im Board zum Chairman ernannt. Diese wurden vom kontrollierenden Aktionär des Unternehmens, der Novo Nordisk Foundation, vorangetrieben, um den Erfolg des Unternehmens auf dem Markt für Abnehm-Medikamente wiederzubeleben.

Im Rahmen dieser Änderungen wurde Sorensen, der Chairman der Novo Nordisk Foundation, ernannt, um auch als Chairman von Novo Nordisk zu fungieren. Den Plänen zufolge wird er diese Rolle zwei bis drei Jahre lang ausüben. Er soll das Management während der Umstrukturierung des Unternehmens und bei der Rückgewinnung der Wachstumsdynamik unterstützen.

"Wir schätzen die Rolle, die alle Aktionäre und andere Stakeholder bei der Unternehmensführung spielen, und wir freuen uns darauf, auf der Jahreshauptversammlung in dieser Woche mit ihnen in Kontakt zu treten", sagte ein Sprecher von Novo Nordisk am Montag.

Norges Bank Investment Management lehnte eine Stellungnahme ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)

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