|
10.08.2026 09:14:38
OTS: die Bayerische / Commerz Real übernimmt Fondsmanagement für Pangaea Life ...
Commerz Real übernimmt Fondsmanagement für Pangaea Life Blue Energy
(FOTO)
München (ots) - Die Commerz Real und die Versicherungsgruppe die Bayerische
arbeiten künftig bei Infrastrukturinvestments zusammen. Wie die Partner
gemeinsam mitteilen, wird die Commerz Real zum 1. Januar 2027 als Fondsmanager
die Steuerung und Betreuung des mehr als 500 Millionen Euro umfassenden Pangaea
Life Blue Energy übernehmen.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesondere
in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher und
Energieeffizienz-Projekte. Pangaea Life entstand 2017 als Produktmarke für
Sachwertinvestments in den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige
Wohnimmobilien1 der Münchener Versicherungsgruppe.
"Ich freue mich sehr, dass wir dieses attraktive Mandat gewinnen konnten und es
jetzt in die Zukunft führen. Die Kooperation zwischen Commerz Real, Pangaea Life
und der Versicherungsgruppe die Bayerische markiert den Beginn einer
langfristigen Partnerschaft und bildet die Ausgangsbasis für weiteres
gemeinsames Wachstum", sagt Henning Koch, Vorstandsvorsitzender der Commerz Real
AG.
"Die Idee hinter Pangaea Life war von Anfang an innovativ: Investment, einen
Beitrag zur Energiewende und Altersvorsorge in einem Produkt zu vereinen. Was
damals mutig war, ist heute ein Erfolgsmodell. Mit der Commerz Real entwickeln
wir diese Idee jetzt konsequent weiter. Dabei haben uns nicht nur Kompetenz und
Größe überzeugt, sondern vor allem die Menschen dahinter. Wir haben Partner
gesucht, die unsere Werte, unsere langfristige Denkweise und unsere Leidenschaft
für dieses Projekt teilen. Genau das haben wir gefunden", sagt Martin Gräfer,
Vorstand der Bayerischen.
Der Pangaea Life Blue Energy hat sich seit seiner Auflage als Sachwertefonds für
erneuerbare Energien etabliert. Mit der nächsten Entwicklungsphase soll das
Investmentuniversum gezielt erweitert werden: Neben Wind-, Solar- und
Wasserkraftanlagen rücken künftig auch Speicher, Netze und weitere energienahe
Infrastruktur stärker in den Fokus. Damit soll der Fonds noch breiter an der
Energiewende partizipieren und zusätzliche Ertragsquellen erschließen, die
langfristig angelegt und weniger stark von kurzfristigen Marktbewegungen geprägt
sind. Commerz Real bringt dafür ihre Erfahrung im Management von Sachwertefonds
sowie ihren Zugang zu passenden Infrastrukturprojekten ein.
"Für uns zählt nicht nur, wo erneuerbare Energie erzeugt wird, sondern auch, wie
sie gespeichert, verteilt und wirtschaftlich nutzbar gemacht wird. Mit dem
erweiterten Infrastrukturansatz stärken wir die Portfolioqualität des Blue
Energy und richten den Fonds auf die nächste Phase der Energiewende aus", sagt
Judith Lechermann, CIO der Bayerischen.
"Der Pangaea Life Blue Energy macht die Energiewende für Kundinnen und Kunden
nachvollzieh- und investierbar. Mit der Commerz Real erweitern wir die
Möglichkeiten, genau diesen Weg konsequent weiterzugehen", sagt Uwe Mahrt, CEO
der Pangaea Life GmbH.
Das Mandat für den Pangaea Life Blue Energy fügt sich in das bestehende
Portfolio der Commerz Real an Infrastrukturinvestments passgenau ein. Die
Sachwertetochter der Commerzbank verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf
dem Feld der Erneuerbare-Energien-Investments und verwaltet für ihre Anleger
mehr als 100 Onshore-Windenergie- und Photovoltaikparks, eine Beteiligung am
Offshore-Windpark Veja Mate in der Nordsee und eine mittelbare Beteiligung am
deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Neben Spezialfonds und Mandaten für
institutionelle Investoren betreut die Commerz Real mit dem Hausinvest, dem
Klimavest und dem Infravest auch Sachwertefonds für private und
semiprofessionelle Anleger sowie geschlossene Fonds der Marke CFB-Invest.
Bisher wird der Pangaea Life Blue Energy Fonds vom Hamburger Sachwertemanager
Aquila Capital (ACI) betreut, der ebenfalls zur Commerz Real Gruppe gehört. Im
Zuge der Kooperation wird das Mandat zum Jahreswechsel auf die Commerz Real
übertragen. Es war kürzlich europaweit neu ausgeschrieben worden. Dabei konnte
sich die Commerz Real gegen mehrere Mitbewerber durchsetzen.
1 Der Pangaea Life Blue Living Fonds investiert in Neubauprojekte, die
mindestens dem KfW-Effizienzhaus-55-Standard entsprechen oder über eine
LEED-Zertifizierung verfügen.
Pressekontakt Commerz Real
Maurice Farrouh 0611 7105 4405
Pressekontakt Die Bayerische
Maximilian Krones 089 6787 8257
Über Commerz Real
Die Commerz Real AG ist der Asset Manager der Commerzbank-Gruppe und verfügt
über 50 Jahre internationale Markterfahrung. Das Unternehmen vereint umfassendes
Know-how im Asset Management mit breiter Strukturierungsexpertise und entwickelt
daraus sachwertorientierte Fondsprodukte sowie individuelle Investmentlösungen
in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur. Als Leasingdienstleister der
Commerzbank bietet die Commerz Leasing zudem bedarfsgerechte Leasingkonzepte.
Seit 2025 sind die Asset-Management-Beteiligungen der Commerzbank-Gruppe bei der
Commerz Real AG gebündelt. Neben den Marken und Produkten der Commerz Real
zählen dazu die Aquila Capital Investmentgesellschaft mit Fokus auf nachhaltige
Sachwertinvestments im Bereich Energieinfrastruktur sowie Yellowfin Asset
Management als Boutique für liquide Investmentstrategien. Unter dem Dach der
Commerz Real AG verwalten insgesamt rund 1.000 Mitarbeitende an rund 20
Standorten Vermögenswerte von rund 55 Mrd. Euro.
http://www.commerzreal.com
Über die Bayerische
Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den
Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.
(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der
Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV
Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen knapp 804,9 Mio.
Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem
Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000
persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen
bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen
Unternehmensrating 2026 der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A+
("sehr gut") erteilt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem
Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Auch die BL die Bayerische
Lebensversicherung AG erzielte im Unternehmensrating erneut ein A+. Die BA die
Bayerische Allgemeine AG wird im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im
Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA
ausgezeichnet.
Über Pangaea Life
Pangaea Life ist ein auf Sachwertinvestments in den Bereichen erneuerbare
Energien und nachhaltige Wohnimmobilien1 spezialisierter globaler
Investmentmanager und Anbieter entsprechender Anlagelösungen. Die Marke wurde
2017 durch die Versicherungsgruppe die Bayerische mit dem Ziel gegründet,
Renditechancen mit Investitionen in reale Sachwerte zu verbinden. Hinter Pangaea
Life stehen zwei Fonds: Blue Energy investiert in Projekte und Anlagen zur
Erzeugung erneuerbarer Energien, Blue Living in Wohnimmobilien mit definierten
Gebäude- und Nachhaltigkeitsstandards1. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell
über ein Fondsvolumen von rund 518,8 Millionen Euro und bietet Kunden seit
Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 6,0 Prozent.
Der Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 176,7
Millionen Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche jährliche
Bruttowertentwicklung von 4,4 Prozent auf (jeweils Bruttowerte; Stand
30.06.2026).
Pressekontakt:
Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische
Felicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,
Telefon (089) 6787-8257,
E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/6330058
OTS: die Bayerische
Wenn Sie mehr über das Thema Fonds erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Fondsfinder
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.