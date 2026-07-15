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15.07.2026 14:01:38
OTS: KfW / Erfolgreiches erstes Halbjahr für den Deutschlandfonds: Erste ...
Erfolgreiches erstes Halbjahr für den Deutschlandfonds: Erste
Finanzierungen getätigt, neue Bausteine vor dem Start
Frankfurt am Main (ots) -
- Der Rohstofffonds ist mit zwei Beteiligungen bereits erfolgreich gestartet. Es
ist beabsichtigt, die Mittel für Rohstoffprojekte zur Gewinnung, Verarbeitung
und zum Recycling von kritischen Rohstoffen auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro
aufzustocken.
- Für die Zielgruppe der Start-ups und Scale-ups sowie den breiten Mittelstand
stellen Bund und KfW in den nächsten zehn Jahren insgesamt weitere 1,5
Milliarden Euro bereit. Dies beinhaltet auch die Aufstockung und Verstetigung
des Zukunftsfonds.
- Konkrete Finanzierungen in den Zielgruppen Industrie und Mittelstand,
Energieunternehmen sowie Start-ups und Scale-ups sind erfolgt, weitere
Bausteine stehen vor dem Start.
Der im Dezember 2025 gestartete Deutschlandfonds ist erfolgreich angelaufen. Der
Deutschlandfonds wurde geschaffen, um privates Kapital für Zukunftsinvestitionen
zu mobilisieren und so die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu
steigern. Private Investitionen sind ein Schlüsselfaktor für mehr Wachstum in
Deutschland. Der Deutschlandfonds zielt darauf ab, dass privates Kapital dorthin
fließt, wo Innovationen entstehen und Wachstum möglich wird. Dafür adressiert er
mit verschiedenen Instrumenten gezielt die Bedarfe von Industrie, Mittelstand
und jungen Unternehmen, Start-ups und Scale-ups sowie
Energieversorgungsunternehmen.
Der Deutschlandfonds als wichtige Maßnahme der Bundesregierung zur Mobilisierung
privaten Kapitals hat in den ersten sechs Monaten erste Finanzierungen
erfolgreich angestoßen und so mithilfe staatlicher Anreize konkrete private
Investitionen in wichtigen Zukunftsfeldern ermöglicht. Weitere Projekte und
Bausteine stehen vor dem Start. Für die Zielgruppe Start-ups und Scale-ups sowie
den breiten Mittelstand stellen Bund und KfW in den nächsten zehn Jahren
insgesamt weitere 1,5 Milliarden Euro bereit.
Der Rohstofffonds, als ein Baustein des Deutschlandfonds, hat für zwei
Rohstoffvorhaben zur Gewinnung von Seltenen Erden und Lithium
Investitionsentscheidungen getroffen. Darüber hinaus wurden unter dem
Deutschlandfonds Beteiligungen an deutschen Technologie-Start-ups erworben. Das
Modul zu Verbriefungen zur Verbesserung der Kreditversorgung des Mittelstands
ist ebenfalls angelaufen; erste Avalfinanzierungen für die Produktion von
Transformationstechnologien sind zeitnah geplant. Weitere konkrete Projekte sind
in der Pipeline: So hat die Konzeption für "MittelstandsKapital", das im Herbst
2027 starten soll, begonnen, in der Energiewirtschaft stehen drei neue Bausteine
des Deutschlandfonds kurz vor dem Start. Außerdem läuft das neue
Venture-Capital-Programm "WIN 400" bereits ab heute.
Der Bundesminister der Finanzen Lars Klingbeil :
"Der Deutschlandfonds ist ein Instrument, mit dem wir Deutschland innovativer
und wettbewerbsfähiger machen können. Nach dem erfolgreichen Start werden wir
den Deutschlandfonds jetzt weiter ausbauen. Wir setzen öffentliche Mittel
gezielt als Hebel ein, damit deutlich mehr investiert wird. Der Deutschlandfonds
kann Risiken absichern und so dafür sorgen, dass die besten Ideen in Deutschland
entstehen und hier auch groß gemacht werden. So können wir für mehr
Investitionen in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und
Biotechnologie sorgen und zugleich Industrie und Mittelstand stärken. Außerdem
investieren wir in unsere Sicherheit, Resilienz und Unabhängigkeit bei
kritischen Rohstoffen. Damit mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, bauen wir
zusammen mit der KfW einen Wohnungsbaufonds auf."
Die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche :
"Deutschland verfügt über starke Unternehmen und gute Technologien. Häufig
entscheidet die Finanzierung darüber, wie schnell daraus neue
Produktionsanlagen, moderne Energienetze oder international erfolgreiche
Wachstumsunternehmen entstehen. Genau an dieser Stelle setzt der
Deutschlandfonds an. Mit Garantien, Krediten und Beteiligungen übernimmt der
Staat gezielt einen Teil des Risikos und öffnet damit Raum für ein Vielfaches an
privaten Investitionen. Rund 30 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln und
Garantien sollen Investitionen von insgesamt rund 130 Milliarden Euro auslösen.
Die ersten Instrumente sind gestartet, auch ein erstes Scale-up-Investment wurde
bereits umgesetzt. Jetzt bauen wir den Fonds Schritt für Schritt aus. Wir
stärken die Finanzierung kritischer Rohstoffprojekte und stellen zusätzliches
Wachstumskapital für Start-ups und Scale-ups bereit. So schließen wir konkrete
Finanzierungslücken und sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Technologien,
Produktion und Wertschöpfung in Deutschland ausbauen können."
Der Vorstandsvorsitzende der KfW Stefan Wintels : "Die ersten sechs Monate nach
dem Start zeigen: Der Deutschlandfonds löst Investitionen in und für unseren
Standort aus. Als KfW werden wir die Erfahrungen aus den ersten Vorhaben
zusammen mit der Bundesregierung auswerten und zur Weiterentwicklung des
Deutschlandfonds nutzen - damit aus ersten Erfolgen eine dauerhafte
Investitionsdynamik für Deutschland verstärkt wird. Unser Ziel bleibt es, vor
allem private Investitionen zu stimulieren - auch durch neue
Finanzierungsinstrumente."
Die Projekte und Fortschritte des Deutschlandfonds im Einzelnen
Für die Zielgruppe der Start-ups und Scale-ups wird wirksam privates Kapital
mobilisiert, und die Finanzierungsmöglichkeiten werden ausgeweitet:
1. KfW Capital hat im Rahmen des Investitionsprogramms "Scale-up Direct" seit
Dezember 2025 direkt in mehrere Unternehmen investiert. Das Interesse an
Scale-up Direct ist sehr hoch, sodass bis zum Ende des Jahres weitere
Investitionen erwartet werden.
2. Als eine Maßnahme zur Verstetigung des Zukunftsfonds wird das Programm
"Tech-Fondsinvest" aus Mitteln des Bundes aufgestockt und aus Mitteln der KfW
ergänzt. Damit steht für Investitionen in Venture-Capital-Fonds über dieses
breit anwendbare Programm zusätzlich ein Volumen von rund 770 Millionen Euro zur
Verfügung. In diesem Rahmen wird das jährliche Zusagevolumen von KfW Capital um
50 Millionen Euro auf 250 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt.
3. Seit dem Start des Deutschlandfonds im Dezember hat KfW Capital bereits rund
185 Millionen Euro in mehreren Venture-Capital-(VC-)Fonds zugesagt. Die VC-Fonds
sind auch bei diesem Programm verpflichtet, mit mindestens dem von KfW Capital
eingebrachten Kapital Start-ups und innovative Tech-Unternehmen vor allem aus
den Bereichen DeepTech, BioTech und KI in Deutschland zu finanzieren.
4. Für innovative Fondsansätze stellt die KfW unter dem Deutschlandfonds über
das Programm WIN 400 außerdem 400 Millionen Euro zur Verfügung. Dazu gehören zum
Beispiel VC-Investments in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, in
Secondary-Fonds und in hochinnovative Lösungen im Bereich DeepTech oder auch in
Fonds, die das Thema Unternehmensnachfolge und Transformation des Mittelstands
im Blick haben.
In der Zielgruppe Industrie und Mittelstand zeigt der Deutschlandfonds bereits
sichtbare Wirkung:
1.Der Rohstofffonds nimmt Fahrt auf und soll erheblich aufgestockt werden: Mit
einer Erhöhung auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro sollen bis 2030 weitere
Rohstoff-Projekte realisiert werden. Das ist ein Meilenstein, um die
Versorgungssicherheit und Resilienz der Industrie bei kritischen Rohstoffen
abzusichern. Die Aufstockung des Rohstofffonds ist Gegenstand des anstehenden
parlamentarischen Haushaltsverfahrens.
Zwei konkrete Investitionen wurden bereits getätigt, ein weiteres Projekt ist
derzeit in der Due-Diligence-Prüfung. Für weitere aussichtsreiche Vorhaben
werden Investitionsentscheidungen vorbereitet. So hat die KfW im Auftrag der
Bundesregierung 150 Millionen Euro Eigenkapital für die klimaneutrale
Lithiumförderung von Vulcan Energy Resources sowie 50 Millionen Euro für ein
Projekt zur Förderung von Seltenen Erden des Unternehmens Arafura Rare Earths
zur Verfügung gestellt. Maßnahmen für ein besseres Ineinandergreifen der
Finanzierungsinstrumente zur strategischen Rohstoffbeschaffung und für eine
einheitliche Marktansprache werden eingeleitet.
2. Die Absicherung hoher Anzahlungs-, Gewährleistungs- und Umsetzungsleistungen
durch Avale bzw. Garantien versetzen Unternehmen in die Lage, zukünftig deutlich
größere Projekte zu realisieren. Ein Abschluss steht in Kürze im Bereich
Windenergie an.
3. Der Deutschlandfonds soll zudem über Verbriefungen den Mittelstand mit dem
Kapitalmarkt verknüpfen. Indem Finanzierungspartner bei Risiko und Eigenkapital
entlastet werden, entsteht zusätzlicher Spielraum für neue Kredite. So hat sich
die KfW Anfang Juni an Verbriefungen von Leasingforderungen deutscher
Mittelständler beteiligt; weitere Transaktionen sind in Vorbereitung.
4. Anknüpfend an das Auslaufen von RegioInnoGrowth (RIG) im August 2027,
arbeiten Bund und KfW unter Einbindung der Landesförderinstitute an der
Ausgestaltung des Nachfolgeprogramms MittelstandsKapital. MittelstandsKapital
soll Wachstums- und Innovationsfinanzierung im breiten Mittelstand über
Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Mittel stärken und dabei auch die von RIG
adressierten innovativen Start-ups weiterhin unterstützen. Regionale Bedarfe
können gezielt berücksichtigt werden. Orientiert an der Struktur von RIG, werden
Mittel des Bundes auf Ebene der Landesprogramme um Mittel der Bundesländer
ergänzt und private Investoren eingebunden.
Zur Stärkung der Investitionen in die Energieinfrastruktur sind die Arbeiten und
erste Projekte im Deutschlandfonds deutlich vorangeschritten:
1. Als nächste Stufe bereitet die KfW Kreditinstrumente für
Energieversorgungsunternehmen vor. Der Investitionskredit Energieversorgung und
der KfW-Konsortialkredit Energieversorgung sollen zusätzliche
Finanzierungsspielräume für Investitionen in netzgebundene Wärme- oder
Kälteversorgung (Erzeugung, Speicherung und Verteilung) und den Ausbau der
Stromverteilung in Deutschland eröffnen. Beide Programme sollen im August
starten. Auch das Programm Erneuerbare Energien - Plus mit Haftungsfreistellung
soll über eine Risikoübernahme sowie einer zusätzlichen Zinsvergünstigung die
Kreditvergabe in erneuerbare Strom-, Wärme- und Kälteerzeugung sowie
Energiespeicher erhöhen. Der Produktstart von Erneuerbare Energien - Plus mit
Haftungsfreistellung soll in diesem Herbst erfolgen.
2. Derzeit laufen Gespräche mit den Ländern, um 2027 ein Programm zur
Bereitstellung von mezzaninem Kapital an Energieversorgungsunternehmen mit den
Landesförderinstituten zu realisieren. Es soll die Kapitalbasis von
Energieversorgern stärken und zusätzliche Fremdkapitalaufnahmen für
Investitionen in Stromverteiler- und Wärmenetze ermöglichen. Die Einbindung
privater Investoren in die Gesamtfinanzierung ist auch in diesem Produkt
möglich.
3. Mit dem KfW-Förderkredit Geothermie ist ein erstes Instrument gestartet, das
ein zentrales Investitionshemmnis angeht: das Risiko, bei Bohrungen nicht fündig
zu werden. Aktuell werden sieben Geothermie-Projekte geprüft, weitere Projekte
haben ihr Interesse angemeldet.
Hier finden Sie weitere Informationen inklusive einer Grafik (https://www.kfw.de
/Presse-Newsroom/Aktuelles/Deutschlandfonds/Infografik-DeuFo.jpg) und des
Faktenblatts (https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Aktuelles/Deutschlandfonds/Der-
Deutschlandfonds_Faktenblatt_171225_final.pdf%20).
Zur Website des Deutschlandfonds: deutschlandfonds.info (https://kfw-f-cmspre-lp
01.kfw.kfwgruppe.net/fs5preview_23978733/preview/23978733/site/DE/current/239787
75/32613504)
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK),Wolfram Schweickhardt
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E-Mail: mailto:Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6315207
OTS: KfW
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