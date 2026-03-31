OTS: KfW / KfW Capital startet Fundraising für den Wachstumsfonds II

KfW Capital startet Fundraising für den Wachstumsfonds II

Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsame Presseerklärung des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie, des Bundesministeriums der Finanzen, der KfW und von KfW

Capital

- Dachfonds für institutionelle Investoren mit breit diversifiziertem Zugang zur

Assetklasse European Venture

- Renditeorientierte Strategie bei ausgewogenem Risikoprofil

- Zweite Venture-Capital-Fondsgeneration des erfolgreichen Wachstumsfonds

Deutschland erneut mit einer Milliarde Euro Zielvolumen

- KfW Capital, einer der aktivsten Investoren mit tiefer Marktkenntnis, erneut

als Anlageberater und -vermittler beauftragt

- Stärkung des deutschen und europäischen VC-Ökosystems sowie Mobilisierung

privaten Kapitals

KfW Capital startet zum 1. April 2026 das Fundraising für den Dachfonds

Wachstumsfonds II. Er bildet die zweite Fondsgeneration des Wachstumsfonds

Deutschland, dessen Volumen von einer Milliarde Euro innerhalb von drei Jahren

nahezu vollständig investiert wurde. Wie sein Vorgänger richtet sich der

Wachstumsfonds II an institutionelle Investoren im In- und Ausland - darunter

Versicherer, Versorgungswerke, Pensionskassen, Stiftungen, Vermögensverwalter

und Family Offices.

Im Auftrag des Bundes und der KfW konzipiert und strukturiert KfW Capital den

neuen Dachfonds und übernimmt erneut die Rolle des Anlagevermittlers und

Anlageberaters. Als Ankerinvestoren engagieren sich der Bund sowie KfW Capital

mit signifikanten Eigeninvestments in Höhe von 200 Millionen Euro bzw. 120

Millionen Euro. Insgesamt strebt der Fonds erneut ein Zielvolumen von rund einer

Milliarde Euro an.

Der Wachstumsfonds II bietet Investoren über ein ausgewogenes Portfolio an

Venture-Capital-(VC-)Fonds und direkten Co-Investments einen breit

diversifizierten Zugang zur Assetklasse European Venture - mit indirekter

Beteiligung in rund 1.000 innovative Technologie-Unternehmen aus

unterschiedlichen Bereichen. Im Mittelpunkt steht gemäß dem

"Pick-the-best"-Ansatz die Investition in etablierte VC-Fondsmanager mit

nachgewiesenem Track Record. Die VC-Fonds weisen zudem in ihrer Anlagestrategie

einen regionalen Schwerpunkt in Deutschland und Europa auf.

Der Wachstumsfonds II investiert marktmäßig und verfolgt eine renditeorientierte

Strategie bei angemessenem Risikoniveau. Ergänzend kann der Dachfonds außerdem

in Venture-Debt-Fonds, Co-Investments und Secondaries investieren. Der

Phasenfokus liegt mehrheitlich im Later Stage. Als klassischer VC-Dachfonds

stellt der Wachstumsfonds II für unterschiedliche Investorengruppen

maßgeschneiderte Zugangsvehikel bereit und gewährleistet somit einen effizienten

Zugang zur Assetklasse.

Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: "Start-ups und

Scale-ups entwickeln die Ideen, Technologien und Produkte von morgen. Sie

schaffen Arbeitsplätze und sichern unseren Wohlstand. Unsere Aufgabe ist es,

dafür die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. Genau hier setzen wir mit dem

Wachstumsfonds II an. Durch den Fonds gewinnen wir neue Investoren für den

deutschen Wagniskapitalmarkt und mobilisieren privates Kapital. Unsere Start-ups

und Scale-ups erhalten dadurch die nötige finanzielle Rückendeckung - für einen

starken und wettbewerbsfähigen Standort Deutschland."

Lars Klingbeil, Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen: "Wir wollen den

Standort Deutschland wettbewerbsfähiger machen und Arbeitsplätze sichern. Dafür

brauchen wir Technologieführerschaft in zentralen Bereichen, wettbewerbsfähige

Rahmenbedingungen für Investitionen, eine moderne industrielle Basis und

funktionierende Kapitalmärkte. Die besten Ideen sollen in Deutschland entstehen

und hier richtig groß gemacht werden. Der Wachstumsfonds Deutschland war ein

voller Erfolg. Er zeigt, wie gut es funktioniert, private Investitionen durch

öffentliche Mittel zu hebeln. Umso mehr freue ich mich, dass wir auf den Erfolg

des Wachstumsfonds I aufbauen und den Start des Fundraisings des Wachstumsfonds

II einläuten können. Denn es geht jetzt darum, Tempo zu machen und dafür zu

sorgen, dass junge Unternehmen mit dem notwendigen Kapital ausgestattet werden,

um hier in Deutschland die großen Player von morgen zu werden."

Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe und

Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital: "Die Fortführung des Wachstumsfonds

mit einer zweiten Fondsgeneration setzt einen wichtigen Impuls für das

europäische VC-Ökosystem. Start-ups und Scale-ups werden davon profitieren. Der

Wachstumsfonds II soll - wie sein Vorgänger - ein Beispiel für das erfolgreiche

Zusammenspiel von privatem und staatlichem Kapital sein."

Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital: "Die

Assetklasse European Venture hat sich in der Vergangenheit sehr positiv

entwickelt und in puncto Rentabilität sowohl andere Assetklassen als auch andere

Regionen wie den US-Markt übertroffen. Dies zeigt sich auch bereits in der guten

Portfolioentwicklung des Wachstumsfonds Deutschlands. Investoren profitieren von

der Marktexpertise und Erfahrung von KfW Capital. Unser Ziel ist es, erneut ein

Benchmark-Volumen auf dem Niveau des ersten Fonds zu erreichen. Aus meinen

Gesprächen im In- und Ausland kann ich von einem starken Interesse an der

Assetklasse und dem Start des Fundraisings für den Wachstumsfonds II berichten."

Hintergrund Wachstumsfonds Deutschland: Der Wachstumsfonds Deutschland ist ein

Baustein des Zukunftsfonds der Bundesregierung. Mit einem Fondsvolumen von einer

Milliarde Euro ist er einer der größten VC-Dachfonds, die jemals in Europa

aufgelegt wurden, und speist sich mehrheitlich aus privaten Mitteln. Stand Ende

März 2026 ist der Fonds nahezu ausinvestiert und hat ca. 870 Millionen Euro an

43 Zielfonds zugesagt (siehe auch: Wachstumsfonds Deutschland - KfW Capital

(https://www.kfw-capital.de/Investmentprogramme/Wachstumsfonds/) ).

Pressekontakt:

KfW Capital GmbH, Bockenheimer Landstraße 98-100, 60323 Frankfurt

Pressestelle KfW Capital, Sonja Höpfner,

Tel. +49 69 7431 4306

E-Mail: mailto:sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: http://www.kfw-capital.de

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