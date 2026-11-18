KfW fördert erstes Geothermieprojekt unter dem Deutschlandfonds

Frankfurt am Main (ots) -

- KfW-Darlehen mit Fündigkeitsversicherung finanziert Bohrungen in Bayern

- Kooperation von KfW, Bundeswirtschaftsministerium und Munich Re

- Sieben weitere Projekte in Prüfung

Die KfW fördert erstmals im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Energie ein Geothermieprojekt unter dem Dach des Deutschlandfonds. Gemeinsam mit

Munich Re unterstützt sie drei Geothermiebohrungen in Pullach bei München. Die

kommunale Projektträgerin Innovative Energie für Pullach GmbH beabsichtigt,

damit die Wärmeversorgung aus regenerativen Quellen in der Gemeinde auszubauen.

Das Projekt hat ein Volumen von rund 47 Millionen Euro.

Die KfW finanziert einen Teil dieser Summe über den KfW-Förderkredit Geothermie.

Kern des Förderangebots ist die Absicherung des sogenannten Fündigkeitsrisikos:

Erschließt eine Bohrung keine wirtschaftlich nutzbare geothermische Wärmequelle,

ist das Darlehen durch eine Versicherung von Munich Re sowie einen anteiligen

Schuldenerlass der KfW abgesichert. Die erforderlichen Mittel stellt der Bund

bereit. Munich Re hatte das Projekt im Vorfeld auf seine Versicherbarkeit

geprüft. Die Kombination aus Finanzierung und Risikoabsicherung trägt dazu bei,

dass die NORD/LB als Bank der Projektträgerin das Vorhaben finanziert.

Neben dem Vorhaben in Pullach befinden sich derzeit sieben weitere Projekte in

Prüfung. Darüber hinaus haben viele weitere Projektträger ihr Interesse an einer

Förderung nach diesem Modell bekundet.

Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Der Deutschlandfonds schafft

einen zentralen Rahmen, um privates Kapital für notwendige Investitionen in

zentrale Zukunftsfelder zu mobilisieren. Das Vorhaben in Pullach macht deutlich,

wie dieser Ansatz in der Praxis wirkt: Bund, KfW und Munich Re sichern die

Risiken von Geothermiebohrungen gemeinsam ab und schaffen so eine tragfähige

Grundlage für private und kommunale Investoren. Das stärkt die regionale

Energiewende und trägt gleichzeitig zur Souveränität des Wirtschaftsstandorts

Deutschland bei."

Patrick Hinze, Global Head of Green Tech bei Munich Re: "Damit Geothermie ihr

Potenzial für die regionale Wärmeversorgung entfalten kann, müssen Investitionen

und Risikoabsicherung Hand in Hand gehen. Gemeinsam mit dem Bund und der KfW

machen wir das Fündigkeitsrisiko für Projektträger und finanzierende Banken

kalkulierbar. Das Vorhaben in Pullach zeigt, wie wir mit unserer

Versicherungsexpertise dazu beitragen, Investitionen in eine verlässliche und

zukunftsfähige Wärmeversorgung zu ermöglichen."

Helmut Mangold, Geschäftsführer der Innovativen Energie für Pullach GmbH:

"Tiefengeothermie ist ein zentraler Baustein für eine grundlastfähige,

emissionsarme und vom Ausland unabhängige Wärmeversorgung. Das KfW-Programm

sichert erstmals das Fündigkeitsrisiko ab und bietet gleichzeitig eine

Finanzierung. Die IEP kann nun mit dem Tiefengeothermie-Projekt Pullach Süd

starten und ab 2029 Wärme aus lokaler Wertschöpfung für 50.000 Menschen

bereitstellen."

Ingrid Spletter-Weiß, Mitglied des Vorstands der NORD/LB: "Der KfW-Förderkredit

Geothermie ist ein wichtiger Baustein, um zukunftsweisende Geothermieprojekte

dieser Größenordnung zu ermöglichen. Gerade bei komplexen Infrastrukturvorhaben

kommt es darauf an, Finanzierung, Förderung und Risikoabsicherung intelligent

miteinander zu verbinden. Wir freuen uns, gemeinsam mit KfW, Munich Re und der

Projektträgerin dieses erste Vorhaben auf den Weg zu bringen und damit einen

konkreten Beitrag zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Wärmeversorgung zu

leisten."

Der Deutschlandfonds ist eine Initiative der Bundesregierung. Er setzt mit

verschiedenen Finanzierungsinstrumenten staatliche Anreize, um privates Kapital

für Investitionen in wichtige Zukunftsbereiche der deutschen Wirtschaft zu

gewinnen. Der Bund stellt dafür öffentliche Mittel und Garantien in Höhe von

rund 30 Mrd. EUR bereit. Damit sollen insgesamt Investitionen von rund 130 Mrd.

EUR ausgelöst werden.

Details zum Deutschlandfonds erhalten Sie hier: Deutschlandfonds | KfW

(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Deutschlandfonds.html)

Weitere Informationen zum KfW-Förderkredit Geothermie finden Sie unter:

www.kfw.de/572 (https://www.kfw.de/s/deiB8D6e), Geothermie - die

Zukunftsenergie aus der Erde | KfW (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96f

fentliche-Einrichtungen/Energie-Versorgung-und-Netze/TS-Geothermie.html?redirect

=794304)

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