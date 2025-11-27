OTS: KfW / Wachstumsfonds Deutschland: Bereits vier Fünftel erfolgreich ...

Wachstumsfonds Deutschland: Bereits vier Fünftel erfolgreich

investiert

Frankfurt am Main (ots) -

- Rund 825 Millionen Euro von 1 Milliarde Euro an 41 Zielfonds zugesagt

- Breite Diversifikation über Sektoren und Phasen: ICT (39 %), Life Science (35

%), Generalisten (26 %)

- Bereits über 360 Portfoliounternehmen durch VC-Fondsinvestments finanziert

- Dr. Jörg Goschin: "Durch seine innovative Strukturierung konnte ein

intelligentes Zusammenspiel von staatlichem und privatem Kapital umgesetzt

werden."

- Zweite Fondsgeneration in Vorbereitung; Fundraising startet in 2026

Bereits zwei Jahre nach Final Closing hat der Wachstumsfonds Deutschland als

Dachfonds nahezu 825 Millionen Euro seines Fondsvolumens von rund einer

Milliarde Euro an 41 Venture Capital (VC)-Zielfonds zugesagt (Stand:

26.11.2025). Über die Zielfonds wurden bislang bereits mehr als 360 innovative

Technologieunternehmen über alle Branchen hinweg finanziert. Bereits in der

frühen Phase verzeichnet das Portfolio des Wachstumsfonds eine erfreuliche

Performance-Entwicklung - auch ein Beleg dafür, dass die Portfoliounternehmen

mit ihren Lösungen entscheidende Zukunftsfragen adressieren und über qualitativ

hochwertige Geschäftsmodelle verfügen. Der Wachstumsfonds Deutschland, der im

Rahmen des Zukunftsfonds aufgelegt wurde, trägt damit bereits heute zur Stärkung

des deutschen und europäischen VC-Ökosystems bei. KfW Capital konzipierte und

strukturierte im Auftrag des Bundes diesen innovativen VC-Dachfonds und

verantwortete das Fundraising. Darüber hinaus ist die Beteiligungstochter der

KfW als Anlageberater für den Wachstumsfonds Deutschland tätig. Die Verwaltung

des Fonds erfolgt durch die Fonds-Service-Plattform Universal Investment Gruppe.

Für den Wachstumsfonds Deutschland, der mit seinem Volumen von rund 1 Milliarde

Euro zu den größten europäischen VC-Dachfonds gehört, war es gelungen,

substanziell (über 70 %) privates Kapital unter anderem auch von neuen

Investorengruppen einzuwerben. Der Fonds dient somit als Musterbeispiel, wie

durch eine attraktive Struktur Kapital aus dem Privatsektor mobilisiert werden

kann und Wachstum geschaffen wird. Nach aktuellem Stand wird der Fonds

voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 vollständig ausinvestiert sein.

Der Portfolioaufbau des Wachstumsfonds ist breit diversifiziert: 39 % der

Zusagen entfallen auf den Sektor Information and Communication Technology (ICT),

35 % auf Life Science und 26 % auf weitere Innovationsfelder wie DeepTech,

IndustrialTech, ClimateTech oder FoodTech. Nach Phasen betrachtet investiert der

Fonds zu 54 % in Growth-Fonds, zu 35 % in Early-Stage-Fonds und zu 11 % in

Generalisten.

"Der Wachstumsfonds hat sich als starkes Instrument für Wachstumskapital in

Europa etabliert. Durch seine innovative Strukturierung konnte ein intelligentes

Zusammenspiel von staatlichem und privatem Kapital umgesetzt werden. Besonders

erfreulich ist, dass neue Investoren aus dem privaten Sektor für die Assetklasse

Venture Capital gewonnen werden konnten. Seinen Investitionsschwerpunkt hat der

Wachstumsfonds Deutschland in der so wichtigen Growth-Phase, in der die

Skalierung und Finanzierung des Wachstums der Technologieunternehmen

stattfindet. Für das verbleibende Fünftel der Investmentsumme sehen wir weiter

attraktive Opportunitäten zur Portfolioabrundung sowohl auf Ebene der VC-Fonds

als auch für direkte Co-Investments. Aktuell ist der Zeitpunkt für

VC-Investments nach der Bewertungskorrektur der Boomjahre 2020 und 2021 sehr gut

und es befinden sich einige sehr aussichtsreiche VC-Fonds im Fundraising", sagt

Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital. Die

Konzeption des Wachstumsfonds Deutschland hat auch international viel Beachtung

erfahren: Mehrere Länder, darunter Österreich, haben sich die Struktur sehr

genau angesehen, um ähnliche Produkte auf den Markt zu bringen. "Der

Wachstumsfonds Deutschland als Exportschlager - auch dies ist ein starkes Signal

für den Markt und für mehr privates Kapital für das VC-Ökosystem," sagt Dr.

Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital.

KfW Capital arbeitet derzeit bereits an der Konzeption des Wachstumsfonds II als

Anschlussprodukt, um so die positiven Effekte weiter zu verstetigen. Das

Fundraising soll 2026 starten; der Fonds richtet sich erneut an professionelle

Investoren im In- und Ausland, insbesondere Versicherer, Stiftungen, Family

Offices sowie Versorgungswerke und Pensionskassen.

Hinweis:

Eine Auswahl der VC-Fonds aus dem Portfolio des "Wachstumsfonds Deutschland"

finden Sie unter: Portfolio Wachstumsfonds (https://www.kfw-capital.de/Newsroom/

Wachstumsfonds-Deutschland/Portfolio-Wachstumsfonds.html). Auf der Website

finden Sie zudem weitere Informationen über die Investoren des Wachstumsfonds.

