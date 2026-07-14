OTS: Konzern Versicherungskammer / Regionergy-Fonds: LHI Gruppe und ...

Regionergy- Fonds : LHI Gruppe und Versicherungskammer Tecta Invest

kooperieren für die Transformation der deutschen Energieinfrastruktur

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Pullach/München/Hannover (ots) - Versicherungskammer und VGH Versicherungen

schaffen als Lead-Investoren Eigenkapital für Partnerschaften mit Stadtwerken

zur Energie- und Wärmewende

Mit dem neuen Infrastrukturfonds "Regionergy" setzt die LHI Gruppe gemeinsam mit

der Versicherungskammer und den VGH Versicherungen einen starken Impuls für die

Energiewende in Deutschland: Über Partnerschaften mit Stadtwerken und regionalen

Partnern werden Investitionen in Wind- und Solarparks, Netze, Speicherlösungen

sowie weitere nachhaltige Energieinfrastrukturen gezielt ermöglicht. Regionergy

stellt dazu dringend benötigtes Eigenkapital bereit und stärkt die regionale

Transformation hin zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung.

Mobilisierung von Eigenkapital für Stadtwerke

Die Versicherungskammer und die VGH Versicherungen engagieren sich als

Lead-Investoren im Regionergy-Fonds. Die konzerneigene Asset-Management-Tochter

Versicherungskammer Tecta Invest bringt ihre langjährige Infrastruktur- und

Energieexpertise als Beraterin des Fonds ein. Damit wird eine tragfähige Lösung

geschaffen, die für Stadtwerke dringend benötigtes Eigenkapital verfügbar macht

- und so die Energie- und Wärmewende vor Ort vorantreibt.

Durch die enge Kooperation mit regionalen Unternehmen und die intelligente

Verbindung von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Partnern wird nicht nur

der finanzielle Spielraum für Investitionen erweitert. Auch Know-how und lokale

Kompetenz werden gezielt gebündelt, um nachhaltige und leistungsfähige

Energieinfrastrukturen zu schaffen.

Energiewende erfordert massive Investitionen

Der Investitionsbedarf für die Energiewende ist enorm: PwC beziffert in einer

von der KfW beauftragten Studie die nötigen Investitionen bis zum Jahr 2045 auf

rund 1,3 Billionen Euro. Allein für den Ausbau von Strom- und Gasverteilernetzen

sowie die netzgebundene Wärmeversorgung auf regionaler Ebene werden bis 2045

etwa 535 Milliarden Euro benötigt. Vielen Stadtwerken und Energieversorgern

fehlt hierfür ausreichend Eigenkapital.

Regionergy adressiert diesen Bedarf und ermöglicht Investitionen in Kernthemen

der Energiewende - von Erzeugungsanlagen bis hin zu Netzen und Speichern. So

trägt der Fonds zur wirtschaftlichen Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der

beteiligten Regionen bei. Projektpartner erhalten passgenaues Eigenkapital für

ihre Vorhaben, während die institutionellen Investoren Versicherungskammer und

VGH in stabile, nachhaltige Projekte investieren, die Versorgungssicherheit und

regionale Wertschöpfung fördern.

Langfristige Partnerschaften und nachhaltige Investitionen

Investoren erhalten mit Regionergy Zugang zu aussichtsreichen

Infrastrukturprojekten und profitieren vom Know-how der Stadtwerke und deren

regionaler Vernetzung. Die Partnerschaften sind auf Langfristigkeit

ausgerichtet; der Fonds selbst hat eine Laufzeit von 20 Jahren mit

Verlängerungsoptionen.

Die ersten Kooperationen und Investitionen werden aus dem zugesagten Kapital der

Lead-Investoren finanziert. Nach dem Aufbau des Portfolios erhalten weitere

deutsche institutionelle Anleger die Möglichkeit einer Beteiligung. Das

angestrebte Zielvolumen liegt bei 250 bis 500 Millionen Euro Eigenkapital.

Stimmen aus den Konzernen/Unternehmen

Andreas Kolb, Finanzvorstand Konzern Versicherungskammer:

"Als Lead-Investor im Regionergy-Fonds verbinden wir unsere langfristigen

Anlageziele mit einem direkten Beitrag zur Energie- und Wärmewende in

Deutschland. Gemeinsam mit den VGH Versicherungen, der LHI und den beteiligten

Stadtwerken entsteht eine innovative Lösung, die privates Kapital für die

notwendige Transformation der Energieinfrastruktur mobilisiert. Wir nutzen das

Momentum für nachhaltige Infrastrukturinvestitionen - und setzen damit einen

Auftakt, dem hoffentlich viele weitere folgen."

Jörg Sinner, Kapitalanlagevorstand VGH:

"Unsere Investitionen im Regionergy-Fonds bieten ein attraktives

Rendite-Risiko-Profil und sind langfristig auf stabile Cashflows ausgerichtet.

Gleichzeitig unterstützen wir nachhaltige und strategisch sinnvolle Projekte,

die die regionale Zukunftsfähigkeit stärken. Als öffentlicher Versicherer

bringen wir unsere Netzwerke ein und schaffen Nähe und Vertrauen für langjährige

Partnerschaften mit Stadtwerken."

Dieter Seitz, Geschäftsführer der LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH:

"Die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Versicherungswirtschaft als

strategischem Partner und Eigenkapitalgeber ist für uns ein starkes Signal. Sie

unterstreicht unsere Expertise bei Infrastrukturfinanzierungen für die

öffentliche Hand und unsere langjährige Erfahrung bei Investitionen in

erneuerbare Energieanlagen."

Die LHI Leasing GmbH wurde 1973 gegründet. Heute ist das Unternehmen in der LHI

Gruppe eine Structured Finance- und Investment-Boutique mit hoher

Strukturierungs- und Assetklassenexpertise in den Bereichen Immobilien,

Erneuerbare Energien und Infrastruktur. Das Produktportfolio erstreckt sich von

der Gestaltung strukturierter Finanzierungen für Unternehmen und die öffentliche

Hand bis zur Konzeption von Investmentprodukten. Real Estate Management- und

Objektverwaltungsdienstleitungen runden das Angebot ab. Zielgruppe für das

Investmentangebot sind semi-/professionelle Anleger. Insgesamt verwaltet die LHI

Gruppe einen Bestand von rd. 15 Mrd. Euro. Die Unternehmenszentrale liegt in

Pullach bei München. International ist die LHI Gruppe in Luxemburg vertreten.

Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende.

Der Konzern Versicherungskammer ist bundesweit der größte öffentliche

Versicherer und befindet sich unter den Top 10 der Erstversicherer in

Deutschland. Mit seinen regional tätigen Gesellschaften ist das Unternehmen in

Bayern, der Pfalz, im Saarland sowie in Berlin und Brandenburg tätig. Der

Krankenversicherer der S-Finanzgruppe ist zusammen mit den anderen öffentlichen

Versicherern bundesweit tätig. Von großer Bedeutung ist das gesellschaftliche

Engagement des Konzerns Versicherungskammer. Die auf Nachhaltigkeit

ausgerichtete Strategie der Förderung ehrenamtlicher Einrichtungen und

Initiativen, die insbesondere im Bereich der Prävention und Sicherheit tätig

sind, wird seit einigen Jahren zusätzlich gestärkt durch die beiden Stiftungen,

Versicherungskammer-Stiftung und Versicherungskammer-Kulturstiftung. Zudem ist

der Konzern Versicherungskammer mit dem Zertifikat "Beruf und Familie" als

familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet. Er hat rund 7.900 Beschäftigte,

davon rund 350 Auszubildende.

Die VGH Versicherungen sind die größte öffentliche Versicherungsgruppe in

Niedersachsen - mit einem lückenlosen Angebot an Schaden- und

Personenversicherungen. Rund 4.500 Mitarbeitende sind direkt oder indirekt für

den regionalen Marktführer tätig, darunter mehr als 450 VGH-Vertreterinnen und

-Vertreter und ihre Teams. Gemeinsam mit dem zweiten Vertriebspartner, den

Sparkassen, bildet die VGH ein flächendeckendes Servicenetz zur Betreuung von

rund 1,6 Millionen Kundinnen und Kunden. Nicht nur als Versicherer und

Arbeitgeber, auch als Sponsor zahlreicher Projekte und Programme im sportlichen,

kulturellen und sozialen Bereich sowie in der Zusammenarbeit mit den Feuerwehren

engagiert sich die VGH traditionell für die Menschen in ihrem Geschäftsgebiet.

Mehr Informationen: https://urlconfirm.vkbads.de/verify.html?url=www.vgh.de (htt

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Pressekontakt:

Pressekontakt LHI Gruppe:

Claudia Mitteröder

Telefon: +49 89 5120-1302

mailto:c.mitteroeder@lhi.de

Pressekontakt Versicherungskammer:

Dr. Inge Sommergut

Unternehmenskommunikation Konzern Versicherungskammer

Telefon +49 89 21 60-41 06

mailto:inge.sommergut@vkb.de

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OTS: Konzern Versicherungskammer