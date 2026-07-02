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02.07.2026 16:30:38
OTS: MIG Capital / MIG Fonds: Beteiligungsunternehmen IQM geht an die Börse ...
MIG Fonds: Beteiligungsunternehmen IQM geht an die Börse in New York
München (ots) - MIG Capital, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber,
gibt den Börsenstart seines Portfoliounternehmens IQM Quantum Computers am
heutigen Donnerstag in New York an der Nasdaq (WKN: IQMX) bekannt. Einen Tag
später wird der Handel an der Nasdaq Helsinki aufgenommen. MIG Capital gehörte
2008 zu den Gründungsinvestoren des finnisch-deutschen Scale-ups mit Sitz in
Espoo sowie München. Seitdem wurde über mehrere MIG Fonds ein zweistelliger
Millionen Euro Betrag in das führende europäische Quantencomputing-Unternehmen
investiert.
Michael Motschmann, Managing Partner der MIG Capital, sagt: "Wir gratulieren
dem ganzen Team um Dr. Jan Goetz, Dr. Sierk Poetting und Dr. Sören Hein zu
diesem Meilenstein auf dem Weg zu einem europäischen Champion in dieser
Schlüsselbranche."
Bereits im Februar gaben IQM und die US-SPAC Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ)
ihre Fusion bekannt. Eine Hauptversammlung von RAAQ hatte kürzlich mit einem
entsprechenden Beschluss die Möglichkeit für den heutigen Start an der Nasdaq
eröffnet. Die Transaktion bewertete IQM vor dem Börsengang mit knapp 1,6
Milliarden Euro. Neben der MIG Capital AG über ihre MIG Fonds sind knapp 30
weitere namhafte Investoren an IQM beteiligt.
IQM ist damit das erste führende europäische Unternehmen des Quantencomputing,
das an der Börse gelistet ist. Michael Motschmann unterstreicht die Bedeutung:
"Der erfolgreiche Gang an den Kapitalmarkt untermauert die
Technologieführerschaft und operative Exzellenz von IQM und ist aus europäischer
Perspektive ein wichtiger Baustein für mehr technologische Souveränität".
IQM arbeitet wie andere Quantencomputing-Unternehmen an Rechenleistungen, die
Revolutionen in Medizin, Materialforschung, KI, Logistik, Klimaforschung und
weiteren Zukunftsfeldern ermöglichen sollen. Eine hohe Nachfrage nach
Quantencomputing wird künftig auch durch Digitalisierung und den weltweiten
KI-Boom getragen.
IQM entwickelt, produziert und betreibt supraleitende Quantenprozessoren über
die gesamte Wertschöpfungskette, von der eigenen Herstellung der Chips bis hin
zu Hardware, Software und einer eigenen Cloud-Plattform. Mit bislang 23
verkauften Systemen an 13 Kunden erreicht IQM derzeit die höchste kommunizierte
Anzahl an ausgelieferten On-Premises-Systemen weltweit. IQM erzielte 2025 einen
Umsatz von 36 Millionen US-Dollar bei einem Auftragsbestand von 67 Millionen
US-Dollar.
An IQM sind die MIG Fonds MIG 2, MIG 4, MIG 6, MIG 8, MIG 10, MIG 14 und MIG 17
beteiligt. Michael Motschmann: "Wir sind stolz, dass wir zusammen mit unseren
Anlegerinnen und Anlegern über viele Jahre die Entwicklung von IQM begleiten und
mitgestalten durften. Dieser Börsengang ist auch ihr Erfolg."
IQM ist der jüngste unter mehreren Börsengängen, die MIG Capital begleitet hat,
darunter das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech. Bei zwei weiteren
gelisteten Unternehmen, Immatics (WKN: A2P72S) und AC Immune (WKN: A2AR5F),
halten die MIG Fonds Anteile.
Über MIG Capital AG
MIG Capital zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert über
die MIG Fonds in junge Deep-Tech- und Life-Sciences-Unternehmen im
deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher 800
Millionen Euro in rund 60 Unternehmen investiert. MIG-Portfoliounternehmen
entwickeln Innovationen unter anderem in den Bereichen Biopharmazeutika,
Energie- und Umwelttechnologien, Advanced Computing, Digitalisierung / IoT,
Medizintechnik und Digital Health. Das Beteiligungsportfolio besteht derzeit aus
mehr als 30 Unternehmen.
MIGs Investmentteam setzt sich aus einer engagierten Expertengruppe von
Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Medizinern und Unternehmern zusammen, die in
analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen
und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk
ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und
Entscheidungsträgern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu
unterstützen.
In den vergangenen Jahren realisierte MIG Capital mehr als zehn erfolgreiche
Verkäufe, darunter in jüngerer Zeit der Portfoliounternehmen Siltectra (an
Infineon) und Hemovent (an MicroPort) und platzierte mit BRAIN, NFON, BioNTech
und Immatics mehrere Unternehmen an der Börse.
Für weitere Informationen: http://www.mig.ag, http://www.mig-fonds.de.
LinkedIn: MIG Capital
Pressekontakt:
Ansprechperson
Michael Motschmann
Managing Partner der MIG Capital AG
mailto:mm@mig.ag
Pressekontakt
Dr. Klaus Westermeier Medienbüro
0172-8433232
mailto:info@kwestermeier.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182345/6307181
OTS: MIG Capital
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