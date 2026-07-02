OTS: MIG Capital / MIG Fonds: Beteiligungsunternehmen IQM geht an die Börse ...

MIG Fonds : Beteiligungsunternehmen IQM geht an die Börse in New York

München (ots) - MIG Capital, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber,

gibt den Börsenstart seines Portfoliounternehmens IQM Quantum Computers am

heutigen Donnerstag in New York an der Nasdaq (WKN: IQMX) bekannt. Einen Tag

später wird der Handel an der Nasdaq Helsinki aufgenommen. MIG Capital gehörte

2008 zu den Gründungsinvestoren des finnisch-deutschen Scale-ups mit Sitz in

Espoo sowie München. Seitdem wurde über mehrere MIG Fonds ein zweistelliger

Millionen Euro Betrag in das führende europäische Quantencomputing-Unternehmen

investiert.

Michael Motschmann, Managing Partner der MIG Capital, sagt: "Wir gratulieren

dem ganzen Team um Dr. Jan Goetz, Dr. Sierk Poetting und Dr. Sören Hein zu

diesem Meilenstein auf dem Weg zu einem europäischen Champion in dieser

Schlüsselbranche."

Bereits im Februar gaben IQM und die US-SPAC Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ)

ihre Fusion bekannt. Eine Hauptversammlung von RAAQ hatte kürzlich mit einem

entsprechenden Beschluss die Möglichkeit für den heutigen Start an der Nasdaq

eröffnet. Die Transaktion bewertete IQM vor dem Börsengang mit knapp 1,6

Milliarden Euro. Neben der MIG Capital AG über ihre MIG Fonds sind knapp 30

weitere namhafte Investoren an IQM beteiligt.

IQM ist damit das erste führende europäische Unternehmen des Quantencomputing,

das an der Börse gelistet ist. Michael Motschmann unterstreicht die Bedeutung:

"Der erfolgreiche Gang an den Kapitalmarkt untermauert die

Technologieführerschaft und operative Exzellenz von IQM und ist aus europäischer

Perspektive ein wichtiger Baustein für mehr technologische Souveränität".

IQM arbeitet wie andere Quantencomputing-Unternehmen an Rechenleistungen, die

Revolutionen in Medizin, Materialforschung, KI, Logistik, Klimaforschung und

weiteren Zukunftsfeldern ermöglichen sollen. Eine hohe Nachfrage nach

Quantencomputing wird künftig auch durch Digitalisierung und den weltweiten

KI-Boom getragen.

IQM entwickelt, produziert und betreibt supraleitende Quantenprozessoren über

die gesamte Wertschöpfungskette, von der eigenen Herstellung der Chips bis hin

zu Hardware, Software und einer eigenen Cloud-Plattform. Mit bislang 23

verkauften Systemen an 13 Kunden erreicht IQM derzeit die höchste kommunizierte

Anzahl an ausgelieferten On-Premises-Systemen weltweit. IQM erzielte 2025 einen

Umsatz von 36 Millionen US-Dollar bei einem Auftragsbestand von 67 Millionen

US-Dollar.

An IQM sind die MIG Fonds MIG 2, MIG 4, MIG 6, MIG 8, MIG 10, MIG 14 und MIG 17

beteiligt. Michael Motschmann: "Wir sind stolz, dass wir zusammen mit unseren

Anlegerinnen und Anlegern über viele Jahre die Entwicklung von IQM begleiten und

mitgestalten durften. Dieser Börsengang ist auch ihr Erfolg."

IQM ist der jüngste unter mehreren Börsengängen, die MIG Capital begleitet hat,

darunter das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech. Bei zwei weiteren

gelisteten Unternehmen, Immatics (WKN: A2P72S) und AC Immune (WKN: A2AR5F),

halten die MIG Fonds Anteile.

Über MIG Capital AG

MIG Capital zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert über

die MIG Fonds in junge Deep-Tech- und Life-Sciences-Unternehmen im

deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher 800

Millionen Euro in rund 60 Unternehmen investiert. MIG-Portfoliounternehmen

entwickeln Innovationen unter anderem in den Bereichen Biopharmazeutika,

Energie- und Umwelttechnologien, Advanced Computing, Digitalisierung / IoT,

Medizintechnik und Digital Health. Das Beteiligungsportfolio besteht derzeit aus

mehr als 30 Unternehmen.

MIGs Investmentteam setzt sich aus einer engagierten Expertengruppe von

Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Medizinern und Unternehmern zusammen, die in

analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen

und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk

ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und

Entscheidungsträgern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu

unterstützen.

In den vergangenen Jahren realisierte MIG Capital mehr als zehn erfolgreiche

Verkäufe, darunter in jüngerer Zeit der Portfoliounternehmen Siltectra (an

Infineon) und Hemovent (an MicroPort) und platzierte mit BRAIN, NFON, BioNTech

und Immatics mehrere Unternehmen an der Börse.

Für weitere Informationen: http://www.mig.ag, http://www.mig-fonds.de.

LinkedIn: MIG Capital

Pressekontakt:

Ansprechperson

Michael Motschmann

Managing Partner der MIG Capital AG

mailto:mm@mig.ag

Pressekontakt

Dr. Klaus Westermeier Medienbüro

0172-8433232

mailto:info@kwestermeier.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182345/6307181

OTS: MIG Capital