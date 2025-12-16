OTS: UmweltBank AG / UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ...

UmweltBank Aktie
UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ausgezeichnet (FOTO)
Nürnberg (ots) - Die Fondsfamilie der UmweltBank wurde erneut mit dem FNG-Siegel
ausgezeichnet: Alle fünf Fonds, die nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der
UmweltBank gemanagt werden, erhielten in diesem Jahr die unabhängige
Nachhaltigkeits-Zertifizierung des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Unter anderem
wurde auch der neue Anleihen-ETF der grünen Direktbank im Rahmen der
Vergabefeier auf dem Frankfurter Römerberg am 11. Dezember 2025 mit dem
FNG-Siegel für das Jahr 2026 prämiert.
Die Fonds und ETFs wurden für ihre nachhaltige Ausrichtung und ihre besonders
anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Vor allem
die institutionelle Glaubwürdigkeit, hohe Produktstandards sowie der klare
Nachhaltigkeitsfokus der Portfolios überzeugten die Jury. "Besonders freuen wir
uns über die Bewertung der drei aktiven Fonds, die allesamt mit der Bestnote
ausgezeichnet wurden", sagt Volker Grimm, Teamleiter Investmentfonds bei der
UmweltBank. "Das bestätigt uns in unserem Ansatz, unsere Kompetenz in grünen
Geldanlagen mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden zu
verbinden."
Im Einzelnen wurden die Fonds wie folgt bewertet:
- UmweltBank Fonds - Sustainable Europe: 3 Sterne
- UmweltBank Fonds - Social Future: 3 Sterne
- UmweltBank Fonds - Green Future: 3 Sterne
- UmweltBank ETF - Global SDG Focus: 2 Sterne
- UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro: 2 Sterne
Alle Informationen zur UmweltBank-Fondsfamilie:
http://www.umweltbank.de/fondsfamilie
Weitere Informationen zum FNG-Siegel stehen auf der offiziellen Website zur
Verfügung: http://www.fng-siegel.org/
Über das FNG-Siegel
Das FNG-Siegel gilt als führender Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen
im deutschsprachigen Raum und wird jährlich vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.
V. (FNG) vergeben. Es zeichnet Fonds aus, die die anspruchsvollen Kriterien des
eigens entwickelten Qualitätsstandards erfüllen. Erfolgreich zertifizierte Fonds
folgen einem klaren und transparenten Nachhaltigkeitsansatz. Die Prüfung erfolgt
durch den Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. e. V. und das Uni-Spin-off AIR unter
Leitung von Prof. Dr. Timo Busch. Ein externes, interdisziplinäres Komitee
begleitet den Prozess.
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.
Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre
Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im
Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die
aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus
der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft
gezogen werden.
Risiken
Der Kurswert von Wertpapieren unterliegt marktbedingten Schwankungen und kann -
vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung - auch
dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Das eingesetzte Kapital
unterliegt einem Verlustrisiko. Fonds sind somit nicht geeignet für Anlegende,
die eine risikolose Anlage anstreben. Anlegende sollten ihr Geld nicht innerhalb
eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen, weil
sonst das Risiko besteht, dass sich innerhalb der Haltedauer mögliche
Wertschwankungen nicht ausgeglichen haben. Des Weiteren besteht das Risiko, dass
die künftige Wertentwicklung nicht der Wertentwicklung der Vergangenheit
entspricht.
Hinweise
Diese Marketingmitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder
eine persönliche Empfehlung bezüglich des Kaufs, Verkaufs, Tauschs, Rückkaufs,
Haltens, der Zeichnung oder Übernahme eines bestimmten Finanzinstruments dar
(Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die
UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den
Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG
aufzuheben. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen
Verhältnissen der Anlegenden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
Anlegende sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher
Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen.
Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an
US-Personen verkauft werden.
Weiterführende Produktinformationen
Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen,
den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum
Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, dem
Basisinformationsblatt, den Anlagebedingungen, sowie den aktuellen Jahres- und
Halbjahresberichten. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache auf
einem dauerhaften Datenträger oder auf Verlangen kostenlos in Papierform bei der
jeweiligen EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft.
Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds.
Bitte lesen Sie insbesondere den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt
des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Pressekontakt:
Oliver Patzsch
Pressesprecher
Manager Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1305
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6180364
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
