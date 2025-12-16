OTS: UmweltBank AG / UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ...

UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ausgezeichnet (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die Fondsfamilie der UmweltBank wurde erneut mit dem FNG-Siegel

ausgezeichnet: Alle fünf Fonds, die nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der

UmweltBank gemanagt werden, erhielten in diesem Jahr die unabhängige

Nachhaltigkeits-Zertifizierung des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Unter anderem

wurde auch der neue Anleihen- ETF der grünen Direktbank im Rahmen der

Vergabefeier auf dem Frankfurter Römerberg am 11. Dezember 2025 mit dem

FNG-Siegel für das Jahr 2026 prämiert.

Die Fonds und ETFs wurden für ihre nachhaltige Ausrichtung und ihre besonders

anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Vor allem

die institutionelle Glaubwürdigkeit, hohe Produktstandards sowie der klare

Nachhaltigkeitsfokus der Portfolios überzeugten die Jury. "Besonders freuen wir

uns über die Bewertung der drei aktiven Fonds, die allesamt mit der Bestnote

ausgezeichnet wurden", sagt Volker Grimm, Teamleiter Investmentfonds bei der

UmweltBank. "Das bestätigt uns in unserem Ansatz, unsere Kompetenz in grünen

Geldanlagen mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden zu

verbinden."

Im Einzelnen wurden die Fonds wie folgt bewertet:

- UmweltBank Fonds - Sustainable Europe: 3 Sterne

- UmweltBank Fonds - Social Future: 3 Sterne

- UmweltBank Fonds - Green Future: 3 Sterne

- UmweltBank ETF - Global SDG Focus: 2 Sterne

- UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro: 2 Sterne

Alle Informationen zur UmweltBank-Fondsfamilie:

http://www.umweltbank.de/fondsfamilie

Weitere Informationen zum FNG-Siegel stehen auf der offiziellen Website zur

Verfügung: http://www.fng-siegel.org/

Über das FNG-Siegel

Das FNG-Siegel gilt als führender Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen

im deutschsprachigen Raum und wird jährlich vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.

V. (FNG) vergeben. Es zeichnet Fonds aus, die die anspruchsvollen Kriterien des

eigens entwickelten Qualitätsstandards erfüllen. Erfolgreich zertifizierte Fonds

folgen einem klaren und transparenten Nachhaltigkeitsansatz. Die Prüfung erfolgt

durch den Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. e. V. und das Uni-Spin-off AIR unter

Leitung von Prof. Dr. Timo Busch. Ein externes, interdisziplinäres Komitee

begleitet den Prozess.

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.

Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre

Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im

Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die

aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus

der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft

gezogen werden.

Risiken

Der Kurswert von Wertpapieren unterliegt marktbedingten Schwankungen und kann -

vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung - auch

dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Das eingesetzte Kapital

unterliegt einem Verlustrisiko. Fonds sind somit nicht geeignet für Anlegende,

die eine risikolose Anlage anstreben. Anlegende sollten ihr Geld nicht innerhalb

eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen, weil

sonst das Risiko besteht, dass sich innerhalb der Haltedauer mögliche

Wertschwankungen nicht ausgeglichen haben. Des Weiteren besteht das Risiko, dass

die künftige Wertentwicklung nicht der Wertentwicklung der Vergangenheit

entspricht.

Hinweise

Diese Marketingmitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder

eine persönliche Empfehlung bezüglich des Kaufs, Verkaufs, Tauschs, Rückkaufs,

Haltens, der Zeichnung oder Übernahme eines bestimmten Finanzinstruments dar

(Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die

UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den

Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG

aufzuheben. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen

Verhältnissen der Anlegenden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Anlegende sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher

Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen.

Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an

US-Personen verkauft werden.

Weiterführende Produktinformationen

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen,

den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum

Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, dem

Basisinformationsblatt, den Anlagebedingungen, sowie den aktuellen Jahres- und

Halbjahresberichten. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache auf

einem dauerhaften Datenträger oder auf Verlangen kostenlos in Papierform bei der

jeweiligen EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft.

Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds.

Bitte lesen Sie insbesondere den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt

des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Pressekontakt:

Oliver Patzsch

Pressesprecher

Manager Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1305

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6180364

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808