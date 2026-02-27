27.02.2026 13:29:38

Ukraine bekommt Milliardenkredit von Währungsfonds

KIEW/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen über vier Jahre laufenden Kredit für die von Russland angegriffene Ukraine in Höhe von rund 8,1 Milliarden US-Dollar genehmigt. Davon werden 1,5 Milliarden sofort ausgezahlt, wie der IWF mitteilte. Das sei Teil eines internationalen Unterstützungspakets für die Ukraine in Höhe von 136,5 Milliarden US-Dollar.

Die Mittel würden zur Finanzierung des Haushaltsdefizits und zur Stabilität des Finanzsystems verwendet, schrieb die Kiewer Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko in sozialen Medien. Sie bestätigte auch eine Rentenerhöhung von 12,1 Prozent zum 1. März für die rund zehn Millionen Senioren im Land. Für die Ukraine sei es im fünften Kriegsjahr und vor dem Hintergrund russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur wichtig, dass sie garantierte internationale finanzielle Unterstützung ihrer Partner und Ressourcen für eine stabile Tätigkeit des Staats habe.

Die Ukraine verteidigt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Der osteuropäische Staat war bereits vor dem russischen Angriff von 2022 Statistiken des IWF nach das ärmste Land Europas. Ausländische Unterstützerstaaten bezahlen einen großen Teil des Staatshaushalts./toz/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Fonds!
Wenn Sie mehr über das Thema Fonds erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Newssuche

GO

Fondsfinder

Fondsname:
Fondsgesellschaft:
Fondsart:
 
Ausgabeaufschlag:
Mindestalter:
Währung:
Jahresperformance:
Volumen:
Sortieren nach:
Suchen

Fonds Kategorien

Mischfonds Alternative Investmentfonds
Rohstofffonds Wandelanleihen
Aktienfonds Rentenfonds
Geldmarktfonds Immobilienfonds
Steuerbegünstigt Sonstige

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
15:29 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15:29 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen