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16.04.2026 17:01:21
$100 Invested In United States Oil Fund 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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