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30.06.2026 22:45:41
$1000 Invested In iShares Gold Trust Micro Shares 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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