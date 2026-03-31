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01.04.2026 00:46:05
$1000 Invested In iShares Silver Trust 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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