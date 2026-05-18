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$1000 Invested In SPDR Gold MiniShares Trust 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today

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Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
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