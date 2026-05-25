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25.05.2026 06:01:10
$140,000 E.V.s and Heritage Gold: The Rise of China’s Homegrown Luxury Market
As China’s economy slows, consumers are increasingly turning to domestic luxury products, challenging the dominance of long-established European brands.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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