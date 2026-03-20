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20.03.2026 15:19:59

$3 Trillion Sell-Off In Gold And Silver Signals A Retracement Ahead Of Next Bull Run

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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
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