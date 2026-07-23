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23.07.2026 21:45:00
$5,000 Invested in This Silver ETF Could Be Worth This Much if Silver Hits $100
Are you looking for a way to invest in silver but don't want the hassle of owning silver bullion, bars, or coins? There's a simple option. The iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV) exchange-traded fund is directly tethered to the price of silver but trades just like an ordinary stock.To this end, if you're looking to make a bullish bet on silver because you think it could make its way to $100 per ounce, what would a $5,000 investment made in SLV today be worth then?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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