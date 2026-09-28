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28.09.2026 19:47:58
$700 Billion S&P 500 Sell-Off Meets $100 Oil: Are Investors Rotating Into Value ETFs?
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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