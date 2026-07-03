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03.07.2026 06:00:23

£270,000 but lacking likes: Nigel Farage’s gold marketing under scrutiny

The Reform UK leader was paid £270,000 in May by Direct Bullion for 12 hours of work as a ‘brand ambassador’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
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